“Bienvenido”: Boca Juniors oficializó la incorporación de Enner Valencia

Enner Valencia se sumó a Boca Juniors (Prensa Boca Juniors)

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Boca Juniors presentó este domingo a Enner Valencia como su nuevo delantero, con un vínculo que lo une al club hasta el 31 de diciembre de 2027. El ecuatoriano de 36 años, máximo goleador histórico de su selección con 49 tantos, completó su primera práctica con el plantel y quedó a disposición del técnico Rodolfo Arruabarrena de cara a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, el martes 11 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Xeneize ratificó la incorporación a través de un comunicado en su sitio oficial, en el que subrayó que el delantero acumula 190 goles y 70 asistencias a lo largo de su carrera, además de haber disputado dos Mundiales y cinco Copas América.

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Valencia llega como agente libre tras rescindir su contrato con Pachuca, club mexicano en el que anotó 8 goles en 22 partidos durante la última temporada. Antes de su paso por México, había militado en Inter de Porto Alegre, de donde se marchó con el pase en su poder. Entre sus etapas europeas más destacadas figura su tiempo en Fenerbahce, entre 2020 y 2023.

La urgencia de la contratación quedó expuesta en el empate del sábado ante Vélez, partido que Boca disputó en el Tomás Adolfo Ducó. El equipo generó ocasiones, pero no pudo convertir. El dato que mejor ilustra la carencia ofensiva del equipo es que el máximo artillero del semestre es el mediocampista Santiago Ascacibar, no un delantero de área.

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El entrenador Rodolfo Arruabarrena tendrá a disposición al delantero ecuatoriano

Miguel Merentiel, quien venía actuando como punta de lanza, no se siente cómodo en esa posición y apenas marcó un gol en la Copa Sudamericana, ante O’Higgins. Su alternativa, Milton Giménez, se recupera de una lesión y no logró convencer al cuerpo técnico en los minutos que sumó.

Valencia presenció el encuentro ante Vélez desde las tribunas y al día siguiente se incorporó a los entrenamientos. Su último partido oficial data del 30 de junio, en la derrota de Ecuador por 2-0 ante México en los dieciseisavos de final del Mundial, competencia en la que no anotó. Esa falta de ritmo competitivo será el factor que Arruabarrena evaluará para decidir si el delantero integra la convocatoria del martes, si ingresa desde el banco o si arranca de titular frente al conjunto paraguayo.

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El ecuatoriano ya fue inscripto en la Copa Sudamericana, lo que habilita su participación en la serie ante Recoleta. El partido de ida se disputará el martes a las 19:00 (hora local) nuevamente en el Tomás Adolfo Ducó, tercer encuentro consecutivo que Boca juega fuera de la Bombonera, cuyo campo de juego aún está en proceso de recuperación. La revancha está programada para el martes 18 de agosto en Asunción, y el ganador de la serie enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Bolívar y San Pablo.

Valencia era una vieja ambición del presidente Juan Román Riquelme, que en otros mercados lo buscó, pero no fue posible. Ahora ambas partes se pusieron de acuerdo y Boca Juniors sumó un atacante de jerarquía internacional.

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<b>El comunicado completo de Boca Juniors</b>

Enner Valencia es jugador de Boca Juniors (Prensa Boca Juniors)

El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

Valencia tiene 36 años, se desempeña como delantero y viene de disputar como titular la Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. La última temporada jugó en Pachuca de México y marcó 8 goles en 22 partidos.

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A lo largo de su carrera Enner jugó en Emelec, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil, Tigres y Pachuca de México. En total conquistó 9 títulos en los clubes, marcó mas de 190 goles y brindó 70 asistencias.

En su Selección disputó tres Copas del Mundo y cinco Copas América, y es el máximo goleador histórico con 49 tantos.

¡Bienvenido a Boca, Enner!