La dedicatoria especial de Messi en el Mundial y cómo el plantel de Argentina lo ayudó a pasar sus horas más difíciles

Tras el 1-0 a Argelia en el debut, el astro rosarino le dedicó el tanto a Jorge.

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El Mundial 2026 fue inolvidable para Lionel Messi. También para todos los argentinos. ¿Hay una razón? No sólo una. Son varias. Pero tal vez la más importante es que el astro rosarino volvió a ser el eje de una Selección que hizo historia porque quedó a un paso de repetir la consagración de Qatar 2022. La derrota en la final contra España quedó en el pasado, pero lo que nunca se podrá olvidar y ya es parte de los libros es la increíble actuación del número 10 de Argentina a sus 39 años. Todo en medio de una situación personal muy difícil para él.

La muerte de Jorge Messi se produjo tres semanas después del último capítulo del astro en la Copa del Mundo. Pero el número 10 tuvo que convivir durante el torneo con el escenario de la salud de su papá. Y en lo que fue el estreno mundialista ante Argelia en Kansas City, el día que Leo anotó tres goles para el triunfo 3-0 ante el combinado africano, no ocultó su emoción después de convertir ese espectacular tanto que abrió el camino de la victoria para la Albiceleste.

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Después de la celebración grupal, y mientras su amigo Rodrigo De Paul y Cuti Romero se disponían a volver a su campo, Messi miró fijo a una de las cámaras de la transmisión de TV y con sus dos manos mandó un beso directo. Luego señaló con sus dedos índices en dos ocasiones y repitió el saludo antes de cerrar sus puños. Todo un gesto, ¿no?

Una vez que anotó los otros dos tantos del combinado de Lionel Scaloni, el 10 fue elegido como el Man of the Match, o sea la figura del partido. Y en la clásica nota posterior a la entrega del premio, dijo algo sin decir nada. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, sentenció. Luego de eso, ya en la zona mixta, se reencontró con el ex jugador de la Selección Juan Pablo Sorín y amplió sobre el especial festejo que hizo luego de convertir por primera vez en su sexta Copa del Mundo.

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“Hasta las lágrimas por la familia, por tu familia, y por esta otra familia que es la Selección, ¿no?“, le consultó el ex lateral izquierdo de River Plate. ¿Cuál fue la respuesta de Messi? “Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz”, comentó.

Messi y la dedicatoria para su papá Jorge en el primer partido del último Mundial (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Leo fue contundente en algo que se percibió durante todo el Mundial y que Infobae pudo corroborar a lo largo de la estadía en los Estados Unidos. La frase “el grupo me sostiene” es un fiel reflejo de lo que sucedió en la concentración en el Hotel Origin, la base elegida para la mayoría del Mundial Kansas City y en cada una de las ciudades donde se instalaron los jugadores y el resto de la delegación de la AFA.

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Lo mismo ocurrió durante los entrenamientos. Messi nunca estuvo solo. Siempre junto a su amigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y varios más de los que siempre pasaban el tiempo juntos, el número 10 siempre estuvo arropado por un plantel que, como lo hicieron público tras la épica remontada ante Egipto, jugaron para extender la historia mundialista del ídolo. “Le dijimos que todavía era temprano para que se acabe. Así que nada, muy contento por el esfuerzo de los chicos. La verdad que pertenecer a este grupo es un privilegio y bueno, intento dar siempre mi cien por ciento para el grupo”, dijo Enzo Fernández, autor del 3-2 de ese partido histórico.

El otro que fue claro con los medios fue el número 5 de Boca Juniors y Argentina. “No le dijimos mucho. Tratamos de abrazarlo, de que él sienta que vamos a estar con él hasta el final. Para nosotros es un plus tenerlo con nosotros. También jugamos para que ese último partido de él no llegue nunca. Entonces, creo que hoy dimos la cara otra vez”, expresó uno de los más cercanos a Messi en el seleccionado.

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Ese mismo día, después de vivir, tal vez, uno de los momentos de mayor emoción en una cancha vestido de celeste y blanco, el propio Leo habló de sus compañeros. “Ya lo he dicho muchas veces, soy muy agradecido de este grupo. Soy feliz de pertenecer a este grupo. Sé que ellos siempre tienen unas palabras de cariño para mí. Y no solo palabras, me lo demuestran con hechos”. Contundente, ¿no?

Como tantas veces Messi rescató a la selección argentina con alguna jugada mágica en el último Mundial, el que se sintió rescatado por sus compañeros en medio de una situación familiar que no lo hizo emocionar como nunca fue el propio Leo. Otro hito de un grupo que dejó una huella imborrable en el corazón de todos los argentinos.

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Los puños apretados de Messi mientras expresaba la emoción tras convertir su primer gol en la Copa del Mundo (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)