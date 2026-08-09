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¿Muchas horas sentado y dolor de espalda? La postura de yoga que puede aliviar molestias y mejorar la alineación

La propuesta combina movilidad, técnica y atención para revisar hábitos físicos que se repiten en la vida diaria

Un hombre sentado en un escritorio de oficina con una computadora portátil se agarra la espalda baja, que tiene una zona roja, indicando dolor.
La torsión sentada propone frenar, acomodar el cuerpo y observar cómo se mueve la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Antes de convertirse en una postura exigente, la torsión sentada propone algo más simple: frenar, acomodar el cuerpo y prestar atención a cómo se mueve la espalda. En esa pausa aparece una parte central de la práctica del yoga, que no pasa por llegar más lejos sino por reconocer el propio límite.

La postura Ardha Matsyendrasana, conocida como media torsión espinal sentada, ocupa un lugar estable dentro de la práctica del yoga por su foco sobre la movilidad de la columna, la organización postural y la percepción de los límites del cuerpo.

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Un artículo de Yoga Journal la presenta como una de las posturas básicas de la serie de torsiones y describe que su aprendizaje suele exponer resistencias físicas y mentales, con avances graduales más que inmediatos. Esa mirada encuentra puntos de apoyo en organismos internacionales y centros médicos que destacan el valor del movimiento, flexibilidad y trabajo muscular para la salud general y el bienestar musculoesquelético.

Ilustración de mujer en postura de yoga Ardha Matsyendrasana; texto sobre alivio del dolor de espalda, sedentarismo y movilidad; cifra de 800 millones de personas afectadas; logos de OMS, NCCIH e Infobae.
La alineación y la técnica pesan más que el alcance de las manos en la postura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Ardha Matsyendrasana y por qué se la vincula con la columna

La postura propone una torsión más moderada que la versión completa, conocida como Paripurna Matsyendrasana, y que su ejecución exige una base estable, espalda erguida y apertura del pecho. La descripción remarca que el objetivo no pasa por forzar el alcance de las manos, sino por construir el giro desde una posición equilibrada de la pelvis y de la columna.

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Ese enfoque coincide con recomendaciones amplias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre actividad física. Sostiene que el movimiento regular aporta beneficios para la salud física y mental, y que el ejercicio ayuda a mejorar la aptitud musculoesquelética y funcional en distintas edades. Aunque la organización no se refiere a esta postura en particular, su marco general respalda el valor de prácticas que integran movilidad, fuerza y control corporal.

Mujer con cabello rizado oscuro sentada en un mat de yoga gris. Viste camiseta sin mangas gris y leggings claros. Hay una planta en maceta y una ventana.
Ardha Matsyendrasana trabaja la movilidad de la columna con una base pélvica estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad y dolor lumbar, un problema de alcance global

La relevancia de las posturas orientadas a la espalda también se entiende en un contexto sanitario más amplio. La OMS señala que el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en el mundo, con impacto en la calidad de vida y en la capacidad de las personas para trabajar y participar en actividades cotidianas.

En ese marco, ejercicios que promueven movilidad y fortalecimiento aparecen de forma frecuente en las recomendaciones médicas. La Mayo Clinic indica que, para muchas personas, una rutina de estiramientos y fortalecimiento puede contribuir al cuidado de la espalda y a la reducción de molestias, siempre con adaptación al estado de salud de cada paciente.

El artículo de Yoga Journal subraya que las torsiones pueden aliviar tensión acumulada en la espalda, en especial después de flexiones hacia adelante. También advierte sobre errores frecuentes, entre ellos redondear la espalda, perder la nivelación de la pelvis o girar de manera desigual. Esa observación resulta consistente con el consenso clínico que prioriza alineación, progresión y técnica por encima de la exigencia extrema.

Mujer con cabello rizado, top blanco y leggings morados sentada en colchoneta de yoga. Ventana, plantas, mesa de madera, vela y cuadro en el fondo.
El aprendizaje de la media torsión espinal suele mostrar resistencias físicas y mentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos sobre el cuerpo y necesidad de una práctica adaptada

Además del trabajo sobre la columna, se menciona la presión que la postura ejerce sobre la zona abdominal y su posible relación con la regulación digestiva. Sobre ese punto conviene sostener una formulación prudente: el artículo original describe ese efecto, pero la evidencia institucional consultada no presenta a esta postura como tratamiento específico para trastornos digestivos.

Lo que sí respaldan organismos como el National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), de Estados Unidos, es que el yoga puede contribuir al bienestar general, manejo del estrés y, en ciertos casos, alivio del dolor lumbar y cervical.

La misma institución indica que el yoga combina posturas físicas, técnicas de respiración y componentes de atención mental, y que su práctica requiere ajustes según la edad, condición física y antecedentes médicos de cada persona. Esa advertencia resulta relevante en una postura de torsión, donde la amplitud del movimiento no debería imponerse sobre la seguridad articular.

Persona sentada en una silla de oficina blanca. Su mano derecha está en la espalda baja. Un portátil, una taza y papeles sobre el escritorio. Ventana de fondo
El dolor lumbar figura como una de las principales causas de discapacidad a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre la postura y la percepción de los límites

Uno de los aportes más singulares del artículo de Yoga Journal está en su lectura psicológica de la postura. La nota plantea que muchas personas se enfrentan en esta torsión a una sensación inmediata de restricción, tanto corporal como mental, y que el trabajo consiste en observar ese límite sin reducir la práctica a una lógica de rendimiento.

Esa dimensión encuentra eco en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en distintas iniciativas sobre salud y bienestar ha vinculado la actividad física con una mejor calidad de vida y con hábitos de autocuidado sostenibles.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una rutina de estiramientos y fortalecimiento se asocia con el cuidado de la espalda en muchas recomendaciones clínicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde esa perspectiva, Ardha Matsyendrasana no aparece solo como una figura técnica del yoga. También funciona como una práctica de conciencia corporal que exige precisión, paciencia y adaptación.

La combinación de movilidad espinal, estabilidad de la base y atención sobre los límites explica por qué esta torsión conserva vigencia en la enseñanza del yoga y por qué sigue asociada al cuidado del cuerpo en un momento en que el dolor lumbar afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo.

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