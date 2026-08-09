Allegra Cubero sorprendió con su increíble parecido con su madre Nicole Neumann y causó furor en las redes: las fotos

La adolescente fue protagonista de una noche entre moda y familia, y las redes se llenaron de mensajes que resaltaron lo mucho que se parece a Nicole Neumann (Instagram)

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Luego de un comienzo de año marcado por la emoción y el agite de sus festejos de 15 años, Allegra Cubero sigue enfocada en su bienestar y en el lazo inquebrantable con su familia. Entre sus primeras experiencias en el modelaje y su vida personal, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero continúa sorprendiendo a sus seguidores, especialmente a través de las imágenes que comparte en redes sociales. Este fin de semana, la joven volvió a captar todas las miradas por el gran parecido con su mamá, al lucirse en una fiesta de cumpleaños que se celebró en un reconocido bar de Palermo Hollywood.

La noche tuvo varios escenarios para Allegra, que optó por registrar cada momento con autofotos frente a un espejo, siempre con su teléfono móvil en mano. Allí, Allegra eligió un vestido corto de color amarillo claro, asimétrico, con aberturas laterales, acompañado por varias pulseras plateadas en la muñeca izquierda. Su rostro, parcialmente cubierto por el celular, dejaba ver solo un perfil, en una imagen que combinaba frescura y actitud.

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La segunda postal sumó un guiño más familiar y entrañable. Allegra apareció junto a Nicole, quien la abrazó por los hombros. Ambas sonrieron hacia el espejo, esta vez dentro de un antiguo vagón de subte, donde la iluminación anaranjada y artificial resaltaba el ambiente metálico y retro del lugar. La modelo, con el cabello largo y rubio, lució de negro, mientras que Allegra mantuvo el look amarillo, y el fondo equilibró lo cálido de lo familiar con el aire cool de la noche porteña.

La adolescente lució un vestido corto de color amarillo claro, asimétrico, con aberturas laterales para la ocasión

La tercera imagen volvió a mostrar a Allegra sola, ahora en un baño con paredes de piedra y cerámica blanca. Allí, la joven sumó a su vestido una campera marrón y un collar negro con dije metálico, manteniendo el teléfono frente al rostro.

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La repercusión en las redes no tardó en llegar. La sección de comentarios del posteo se llenó de halagos que, en su mayoría, hacían referencia al parecido innegable entre la adolescente y la modelo. “Bella”; “Hermosa. Una reina como su mami”; “Cada vez más parecida a su mami”; “Igualita como su mamá”; “Hermosa como la madre”; “Es un calco de Nicole”; “Qué diosa sos, Alu. Igual que mamá”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron amigos, familiares y seguidores, entre los que se destacaron su madre y su tía Gege Neumann.

Allegra Cubero y Nicole Neumann posaron en el bar temático y su parecido resaltó en las redes

El parecido físico no es el único punto de conexión entre madre e hija. Allegra no solo heredó algunos rasgos y el sentido de la moda, sino que también comparte con Nicole una serie de pasiones y costumbres que ella misma decidió revelar meses atrás, cuando los medios la tenían en el centro de la escena por los festejos de sus 15 años. En una storie, la adolescente abrió el juego con sus seguidores: “Les voy a contar tres cosas que me identifican con mamá, lo que tenemos en común”.

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La primera similitud que Allegra nombró fue la del temperamento. “Creo que las dos tenemos el mismo carácter: yo saqué el mismo carácter que mamá, sí o sí”. Con esta afirmación, la joven puso en palabras lo que muchos intuían sobre su fuerte personalidad, algo que se advierte tanto en la dinámica familiar como en su incipiente presencia pública.

La joven dejó en claro su pasión por la modelo y su gran parecido a su mamá

“Las dos compartimos el amor por el modelaje y por todo lo que sea la moda. Amamos desfilar, amamos las redes sociales y la moda en sí”, sumó la adolescente. Desde pequeña, Allegra fue acompañada por Nicole en sus primeros pasos en el mundo de la moda, participando juntas en producciones fotográficas y eventos, mostrando una complicidad que trascendió lo profesional y se consolidó en la vida cotidiana.

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La tercera característica que Allegra destacó es una costumbre íntima y cotidiana: “Las dos somos fans del perfume. Sí o sí tenemos que tener perfume puesto todos los días, que se sienta”. Este detalle, lejos de ser menor, revela el costado más genuino de la herencia materna. Más allá de la imagen pública y las coincidencias profesionales, la rutina compartida y los pequeños hábitos terminan de delinear la verdadera complicidad madre e hija.

En mayo pasado, Allegra Cubero dio a conocer cuáles son los aspectos que comparte con su mamá, Nicole Neumann (Instagram)

En cada aparición, Allegra Cubero reafirma su identidad y demuestra que, aunque lleva un apellido de peso, es capaz de construir su propio camino, siempre apoyada en los valores y las pasiones que heredó de su familia. El parecido con Nicole Neumann es solo una de las muchas formas en que se expresa ese lazo, en un presente que la tiene como protagonista de su propia historia, entre destellos de juventud, moda y autenticidad.

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