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Operativos en República Dominicana dejan 15,569 gramos de drogas decomisados y 61 detenidos

Las operaciones incluyeron la participación de diferentes organismos estatales y se desarrollaron en zonas previamente identificadas por su actividad relacionada con sustancias controladas.

Los operativos permitieron la incautación de 15.569 gramos de drogas y la detención de 61 personas vinculadas al narcotráfico. (Foto: DNCD)
Los operativos permitieron la incautación de 15.569 gramos de drogas y la detención de 61 personas vinculadas al narcotráfico. (Foto: DNCD)
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Se ejecutaron 680 operativos en las provincias de San Cristóbal y Peravia como parte de una serie de intervenciones orientadas al combate del microtráfico de sustancias controladas. Según los datos oficiales, estas acciones permitieron la incautación de 15,569 gramos de diferentes drogas y llevaron a la detención de 61 personas relacionadas con la venta y distribución de narcóticos.

Durante los procedimientos, las autoridades reportaron el decomiso de 13,706 gramos de presunta cocaína, 1,858 gramos de marihuana y 15 dosis de crack. Además, se incautaron RD$ 19,155 (aprox. USD 325), un arma de fuego, dos motocicletas, once teléfonos móviles, tres balanzas y dos radios de comunicación, junto a otras evidencias consideradas relevantes para las investigaciones en curso.

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En la provincia de San Cristóbal, se llevaron a cabo 350 intervenciones enfocadas en el desmantelamiento de puntos de venta de drogas. Los operativos se concentraron en sectores como Las Flores, Jeringa, La Metalúrgica, Villa Fundación, Zona Verde, Canastica, Doña Ana, Hato Dama, Madre Vieja (Norte y Sur), Los Molina, Pueblo Nuevo y otras áreas identificadas en los informes. Como resultado, se detuvo a 41 personas y se incautaron 6,901 gramos de distintas sustancias, además de balanzas y dinero en efectivo.

En la provincia de Peravia, las fuerzas antidrogas llevaron a cabo 330 operativos en sectores como Cajuilito, El Fundo, La Paja, Villa Majega, El Maní, Santa Cruz, Pueblo Nuevo, Santa Rosa, El Llano Boca Canasta, 30 de Mayo, Villa Sombrero, Maranza, La Tabla, Cañafistol, Nizao, Santana, Pizarrete, Catalina, Paya y otros puntos señalados en el balance oficial. Allí se arrestó a 20 personas y se decomisaron 8,668.3 gramos de presunta cocaína, marihuana y crack, además de un chaleco antibalas y una motocicleta, junto a otros objetos vinculados a la investigación.

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Los operativos permitieron la incautación de 15.569 gramos de drogas y la detención de 61 personas vinculadas al narcotráfico. (Foto: DNCD/ Archivo)
Los operativos permitieron la incautación de 15.569 gramos de drogas y la detención de 61 personas vinculadas al narcotráfico. (Foto: DNCD/ Archivo)

Las sustancias ocupadas durante los operativos fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar su naturaleza y peso exactos. Los detenidos quedaron a disposición de la jurisdicción judicial competente, sujetos a los procedimientos legales correspondientes, según lo indicado por las autoridades responsables.

De acuerdo con la información disponible, estas intervenciones buscan impactar las estructuras locales de distribución y contribuir a la seguridad ciudadana en ambas provincias. Las autoridades señalaron que el propósito de los operativos es atacar de manera directa los puntos de venta y reducir la oferta de sustancias controladas en los sectores intervenidos.

Las operaciones forman parte de una estrategia sostenida para limitar la expansión de redes de microtráfico, disminuir los riesgos asociados al consumo y la venta de drogas en entornos residenciales y comerciales, y reforzar la presencia institucional en las zonas consideradas vulnerables.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) manifestó la intención de mantener e intensificar este tipo de acciones en el territorio nacional, en coordinación con otras entidades estatales. La continuidad de los operativos se presenta como parte de la agenda nacional de seguridad, con énfasis en la reducción de la circulación de drogas y el control de los puntos críticos de comercialización, mientras las sustancias serán remitidas al INACIF y la puesta a disposición judicial de los implicados.

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