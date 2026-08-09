El espectacular debut de Daniela Celis en Sex: sensualidad y diversión en su nuevo desafío

En este video se observa a Daniela Celis realizando una presentación en vivo en un escenario iluminado con luces de color amarillo y azul. Viste un traje de dos piezas con detalles brillantes y botas altas. La artista interactúa con una estructura metálica que simula una jaula, utilizando cadenas como parte de su rutina (Video: Instagram)

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El teatro se llenó de expectativa. Daniela Celis cruzó el escenario envuelta en luces, música y la mirada atenta de cientos de espectadores. La exGran Hermano pisó fuerte en el show Sex, dirigido por José María Muscari y con Flor de la V como figura central. La noche marcó el comienzo de su participación como artista invitada durante todos los sábados de agosto. Celis irrumpió con una presencia que captó la atención de inmediato. Su vestuario negro, formado por ropa interior y botas altas, sumó a su actitud desinhibida. Cada giro y cada baile provocaron aplausos. El público respondió con entusiasmo, mientras ella se movía por el escenario y también entre las butacas, bajando al pasillo y buscando la complicidad de la audiencia.

El debut de Celis en Sex no pasó inadvertido. Desde el primer minuto, la exparticipante del reality de convivencia se mostró cómoda y decidida. Se sujetó de los caños, bailó entre cadenas, movió el cuerpo al ritmo de la música y acompañó a su partenaire en coreografías que aumentaron la energía del ambiente. La sensualidad dominó la escena, pero el entusiasmo y las ganas de Celis resultaron igual de evidentes. Cada movimiento encontró eco en la platea, que devolvió aplausos y gritos. El desafío de Sex la puso a prueba y la artista respondió con entrega. Su paso por el espectáculo sumó una cuota de frescura y novedad al elenco habitual.

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Daniela Celis debutó en SEX (Instagram)

Días antes, Daniela Celis compartió con sus seguidores la noticia de este nuevo paso en su carrera. La influencer publicó un video en sus redes sociales donde mostró su preparación para el debut. Grabó imágenes antes y después de la función, transmitió su felicidad y la ilusión que la acompañaba. “Vine a ver sola el show de mis sueños”, declaró en la previa, mientras la ansiedad crecía. Al salir del teatro, grabó otro mensaje. “Recién salí de ver Sex. La verdad que es una obra que me encanta ver. Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando”, dijo en el clip, donde la emoción resultó inconfundible. La propuesta para sumarse al elenco no la sorprendió del todo: su interés por el espectáculo la llevó a verlo en varias ocasiones antes de recibir la invitación oficial.

El video muestra la cobertura del espectáculo en vivo de Daniela Celis en Sex. La joven debutó y su performance enloqueció al público (Video: Instagram)

El entusiasmo de Celis contagió. La panelista de Telefe Streams invitó a sus millones de seguidores a acompañarla en este nuevo desafío. “Me encantaría que me vayan a ver, que me acompañen”, pidió, abriendo la convocatoria a su público habitual y a quienes todavía no vieron la obra. En el mismo video, recomendó Sex sin reservas. La describió como una experiencia apta para diferentes públicos: “Es un planazo para ir en pareja, para ir con amigas, para ir en familia, con hermanas. Si vas de pareja, salís superhot. Realmente se vive una gran experiencia y este sábado me toca a mí”, concluyó, con la expectativa de sumar nuevas caras a la platea.

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Sex, la propuesta que José María Muscari mantuvo en cartel durante siete años, apostó a romper etiquetas. El espectáculo combinó texto, humor, música, baile y desnudos, pero no se encerró en ningún género tradicional. El director definió el show como una oportunidad para resignificar el sexo en escena. “A partir del humor le podemos poner luminosidad, algo que durante mucho tiempo nos dijeron que era oscuro. No hay un tabú alrededor del sexo en nuestra propuesta. El sexo no está mirado desde un lugar prohibido u oscuro”, afirmó Muscari en diálogo con Teleshow durante la temporada de verano en Mar del Plata. La puesta en escena invitó a vivir una experiencia intensa y diferente, donde el público ocupó un rol activo y la cercanía con los artistas resultó fundamental.

El debut de Daniela Celis en Sex reflejó el crecimiento de una figura que, desde su paso por Gran Hermano en 2022, sumó capítulos a una carrera en constante movimiento. La oportunidad de pisar el escenario junto a un elenco consolidado la llevó a enfrentar desafíos nuevos, a mostrarse en facetas distintas y a invitar a su público a acompañarla en una experiencia teatral que buscó romper moldes y sorprender.

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