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Guatemala tendrá su segundo día sin sombra del año y ya tiene hora exacta

El fenómeno astronómico ocurrirá el jueves 13 de agosto alrededor del mediodía, cuando la luz caerá de forma perpendicular sobre el país y los objetos verticales casi dejarán de marcarse en el suelo

Primer plano de una persona caminando sobre un paso peatonal; al fondo, edificios de cristal y metal, y una hilera de farolas.
Guatemala vivirá el 13 de agosto su segundo día sin sombra del año, cuando los objetos verticales no proyecten sombra alrededor del mediodía. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El próximo jueves 13 de agosto, Guatemala vivirá su segundo “día sin sombra” del año, un fenómeno astronómico en el que los objetos verticales, como postes, columnas o árboles, no proyectan sombra sobre el suelo o la reducen al mínimo durante un instante alrededor del mediodía.

Este evento natural llama la atención de científicos y población, ya que ocurre dos veces al año y depende de la posición del Sol respecto a la latitud del país.

¿Qué es el “día sin sombra”?

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) explicó que este fenómeno se produce cuando los rayos solares inciden en un ángulo de 90 grados sobre la superficie terrestre, exactamente al mediodía cenital.

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En estas condiciones, los objetos verticales dejan de proyectar sombra o la reducen a su mínima expresión. El efecto se alcanza cuando el Sol cruza por el cénit, un momento en el que la luz cae de manera perpendicular sobre el territorio guatemalteco.

Momento exacto y condiciones de observación

De acuerdo con el boletín oficial del Insivumeh, el cenit solar llegará a Guatemala a las 12:07 horas. El Insivumehprecisó que la diferencia de un minuto en los cálculos responde a variables astronómicas y geográficas.

El primer “día sin sombra” de 2026 tuvo lugar el 29 de abril, mientras que el del 13 de agosto coincide con la temporada lluviosa en el país. Las autoridades advirtieron que la visibilidad del fenómeno dependerá de que el cielo se mantenga despejado cerca del mediodía.

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“En agosto existe la posibilidad de nubosidad, por lo que el fenómeno puede pasar desapercibido si llueve o está nublado”, detalló el Insivumeh.

Hombre de perfil camina en un paso de cebra. Al fondo se ven edificios, postes de alumbrado público y un cielo azul con el sol brillando.
El Insivumeh explicó que el día sin sombra ocurre cuando los rayos solares inciden en un ángulo de 90 grados sobre la superficie terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de tratarse de un evento natural inofensivo, se recomendó evitar la exposición solar prolongada, aplicar protector solar y usar prendas de manga larga para proteger la piel.

Mecánica celeste: razones del mediodía cenital

El fenómeno, conocido como paso del Sol por el cenit, responde a la inclinación del eje de rotación terrestre y al movimiento de traslación alrededor del Sol. La aparente trayectoria solar cruza la latitud de Guatemala dos veces al año.

En abril, el Sol parece avanzar hacia el norte y en agosto retorna en dirección al ecuador. Cuando el astro está sobre la latitud guatemalteca, la luz incide de modo perpendicular, anulando visualmente la sombra de cualquier estructura vertical.

El Insivumeh reiteró que el fenómeno ocurre cada año en la franja intertropical, donde se sitúa Guatemala, debido a la oscilación solar entre los trópicos de Cáncer y Capricornio.

Recomendaciones y advertencias

A pesar de la espectacularidad del evento, las autoridades reiteraron la importancia de protegerse de la radiación solar.

“Recomendamos a la población no exponerse por tiempos prolongados, utilizar bloqueador solar y ropa de manga larga”, alertó Insivumeh.

El evento no representa riesgos adicionales, pero las precauciones son semejantes a las sugeridas durante días de alta radiación ultravioleta.

Agosto también incluirá en el cielo de Guatemala la lluvia de meteoros Perseidas, la alineación visual de la Luna y Venus y un eclipse parcial de Luna.
El primer día sin sombra de 2026 en Guatemala se registró el 29 de abril y el segundo ocurrirá el 13 de agosto. (INSIVUMEH)

Otros fenómenos astronómicos en agosto

El mes de agosto ofrece otros eventos de interés para los aficionados a la astronomía.

Lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo los días 12 y 13 de agosto, permitiendo observar destellos en el cielo nocturno si las condiciones lo permiten.

Asimismo, el 15 y 16 de agosto, la Luna y Venus se alinearán visualmente al atardecer, brindando un espectáculo adicional.

Hacia finales de mes, el 27 y 28 de agosto, ocurrirá un eclipse parcial de Luna que será visible en el continente americano.

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