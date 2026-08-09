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El papa León XIV pidió corredores humanitarios para Sudán y el fin de los ataques contra civiles en Ucrania y Rusia

“La guerra no hace más que generar otra guerra”, afirmó el pontífice, quien pidió “detener la espiral de violencia y dar espacio a la diplomacia y al diálogo para abrir el camino a la paz”

El papa León XIV dirige el rezo semanal del Ángelus desde una ventana del Vaticano, 9 de agosto de 2026 Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS
El papa León XIV dirige el rezo semanal del Ángelus desde una ventana del Vaticano, 9 de agosto de 2026 Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS
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El papa León XIV pidió este domingo a las autoridades sudanesas que “garanticen corredores humanitarios para la población civil” y reclamó a la comunidad internacional que apoye los esfuerzos para lograr “un cese el fuego inmediato” en Sudán, en un llamamiento pronunciado tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. El pontífice extendió también su reclamo al fin de los ataques contra civiles en la guerra entre Rusia y Ucrania.

León XIV expresó su “cercanía espiritual al pueblo” sudanés y pidió que “el Señor sostenga a quienes sufren, convierta los corazones de quienes siembran violencia y conceda la tan esperada paz”. El papa citó de manera específica la situación de una ciudad del centro de Sudán que en las últimas semanas se convirtió en el epicentro de la peor escalada del conflicto en más de tres años de guerra civil.

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Esa ciudad, capital del estado de Kordofán del Norte, alberga a unas 500.000 personas, entre ellas más de 100.000 desplazadas por combates previos. Está rodeada desde hace meses por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar que combate al Ejército sudanés desde abril de 2023 y que intensificó los ataques con drones contra plantas de energía y puntos de distribución de agua.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que la ciudad corre el riesgo de sufrir una repetición de lo ocurrido el año pasado en El Fasher, en Darfur, donde el avance de las FAR derivó en matanzas masivas de civiles documentadas por organismos internacionales. Organizaciones humanitarias también reportaron un brote de cólera y un aumento de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas en la zona sitiada.

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Una mujer refugiada sudanesa de Al-Fashir carga a un niño y agua, con tiendas de campaña al fondo, en el campo de refugiados de tránsito de Tine en medio del conflicto entre las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF) y el ejército sudanés, en el este de Chad (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Una mujer refugiada sudanesa de Al-Fashir carga a un niño y agua, con tiendas de campaña al fondo, en el campo de refugiados de tránsito de Tine en medio del conflicto entre las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF) y el ejército sudanés, en el este de Chad (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

La guerra sudanesa, que estalló en abril de 2023 tras la ruptura entre el Ejército y las FAR —antiguos aliados en el golpe que derrocó al régimen de transición civil—, se transformó en la mayor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de desplazados, según Naciones Unidas.

Sobre la guerra en Ucrania, el papa señaló que “continúan llegando dolorosas noticias de personas inocentes muertas y heridas” y advirtió que “trágicos episodios se suceden, es más, se multiplican, provocando cada vez más víctimas civiles, entre ellas también niños”. Renovó “un sentido llamamiento para que se respete el derecho humanitario y cesen por ambas partes los ataques que afectan a objetivos civiles”.

El llamamiento llega con las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev suspendidas desde febrero, mientras Rusia intensifica su campaña contra la red eléctrica ucraniana y zonas residenciales. Según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU, entre enero y junio de 2026 murieron al menos 1.396 civiles ucranianos y otros 7.978 resultaron heridos, un 37% más que en igual semestre del año anterior.

Los ataques de este domingo entre Rusia y Ucrania dejaron siete muertos y varios heridos (REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Los ataques de este domingo entre Rusia y Ucrania dejaron siete muertos y varios heridos (REUTERS/Vitalii Hnidyi)

“La guerra no hace más que generar otra guerra”, afirmó León XIV, quien pidió “detener la espiral de violencia y dar espacio a la diplomacia y al diálogo para abrir el camino a la paz”. La frase resume la línea diplomática que el papa mantiene desde su elección: reclamos humanitarios reiterados sin asumir un rol de mediador formal, a diferencia de gestiones puntuales de la Santa Sede en conflictos anteriores.

El pontífice aprovechó también el Ángelus para saludar a los grupos de jóvenes presentes en la plaza, a quienes invitó a conocer mejor a los santos conmemorados estos días, entre ellos Teresa Benedicta de la Cruz —nombre religioso de Edith Stein, carmelita asesinada en Auschwitz— y santa Clara de Asís.

Ni el Vaticano ni los organismos de la ONU han anunciado gestiones concretas de mediación en Sudán, donde la falta de una potencia con capacidad de presión efectiva sobre las FAR mantiene bloqueada cualquier salida negociada mientras la ciudad sitiada se acerca a lo que Naciones Unidas ya describe como riesgo de catástrofe humanitaria.

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