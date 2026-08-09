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El inesperado posteo de La Joaqui después de sus últimas apariciones públicas: “Decidimos suspender”

Este domingo, la artista escribió un comunicado en sus redes donde informó la nueva medida que adoptó. “Nunca intenté señalar ni juzgar a nadie”, dijo tajante

La cantante agradeció el apoyo de sus fans, pidió que no se la involucre en especulaciones y reflexionó sobre el duelo sentimental bajo la mirada pública (Instagram)
La cantante agradeció el apoyo de sus fans, pidió que no se la involucre en especulaciones y reflexionó sobre el duelo sentimental bajo la mirada pública (Instagram)
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A poco más de una semana de haber anunciado su separación de Luck Ra, La Joaqui atraviesa días en los que las emociones parecen no dar tregua. Entre rumores, exposiciones mediáticas y compromisos laborales, la referente de RKT eligió la sinceridad como refugio. Este fin de semana, su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe), volvió a ponerla en el centro de la escena, no solo por sus declaraciones sobre el final de su relación sino también por las palabras dedicadas a Tuli Acosta, señalada como la tercera en discordia. Sin embargo, lejos de las especulaciones, la cantante decidió volcar sus sentimientos en un posteo contundente que compartió en sus historias de Instagram.

Sobre un fondo negro y con un tono íntimo, La Joaqui se dirigió directamente a quienes la acompañan, pero también a quienes la observan desde la distancia: “Quería tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño, preocupación que recibí en estos días”. Enseguida, dejó en claro que la ruptura la tomó por sorpresa y que no siempre es posible “prepararse para actuar como si nada hubiera pasado”. “Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones”, escribió, reconociendo que el dolor no distingue fama ni escenarios. “Por eso decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos durante este mes”, contó.

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Esta declaración surgió luego de su participación en PH, Podemos Hablar, su última aparición pública.

En su comunicado, la Joaqui no solo habló del proceso interno, sino también de la exigencia de tener que seguir adelante con compromisos y shows mientras la vida personal se desarma. “Como cualquier persona, necesito tiempo para procesar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y no podemos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad”, señaló. Y fue más allá: “Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo y a quienes nos eligen y nos acompañan. Y por supuesto, a ustedes. Pero todo esto, que también necesito procesar, sucede bajo una exposición que muchas veces lastima y duele más de lo que se imagina”.

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El comunicado de la artista luego de su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff
El comunicado de la artista luego de su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff

La cantante, lejos de la pose y el discurso armado, se permitió mostrar su vulnerabilidad y la forma en que eligió transitar el duelo: “Por eso quería compartir cómo me sentí, así el mismo dolor en carne propia, a veces se vuelve un poquito más liviano cuando se comparte”. En ese gesto, dejó entrever que la exposición mediática puede amplificar el sufrimiento, pero el apoyo recibido logra, en algún momento, suavizar la carga.

Además, La Joaqui fue explícita en su pedido a los medios y a quienes alimentan versiones sobre su vida privada: “Quiero pedirles especialmente a los medios que no me involucren más ni me ataquen hacia otras personas. Yo no les oculto, no represento el silencio con el que se me señala, no tengo nada que esconder”.

No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida”, remarcó. Para la cantante, el final de su relación no implica ni traición ni resentimiento, sino la aceptación de que a veces los caminos se separan. “Quiero que recuerden que, más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento en el que el amor, afecto y momentos muy valiosos. Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí”.

"Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí", indicó la artista sobre Luck Ra y Tuli Acosta (Instagram)
"Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí", indicó la artista sobre Luck Ra y Tuli Acosta (Instagram)

La Joaqui dejó en claro que su intención no es juzgar ni señalar, sino compartir su propia vivencia. “Nunca busqué señalar ni juzgar a nadie. Como artista, siempre encontré en expresar mis emociones la manera de atravesar lo que me toca, aunque a veces no sea lo más cómodo. Intento compartir como puedo, porque también sigo aprendiendo mientras vivo mis propios procesos”.

En el cierre, la artista se permitió una reflexión sobre el aprendizaje que deja el amor y el desamor: “El hecho de no habernos elegido finalmente no significa que nos olvidemos de lo bueno y de lo valioso pasado. Simplemente significa que nos animamos a elegirnos a nosotros mismos”. Y concluyó con un mensaje esperanzador: “Con todas las hipótesis, teorías y versiones que circularon, a las que se me vio involuntariamente expuesta, el duelo de este modo suele ser más difícil de transitar. Esto despierta el enojo y la tristeza, pero el cariño y el amor que me expresan en el fondo, siempre que aparece en algún momento, me ayudan a sanar. En el fondo, el tiempo y el cariño te salvan”.

Así, La Joaqui eligió enfrentar el dolor de su separación con honestidad y sin buscar culpables, agradeciendo el apoyo recibido y apostando a un futuro en el que, como ella misma dijo, “el tiempo y el cariño te salvan”. Una muestra de que, aún en los días difíciles, la autenticidad y la empatía pueden ser la mejor respuesta frente a la exposición y el rumor.

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La JoaquiLuck RaTuli AcostaPH, Podemos HablarAndy Kusnetzoff

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