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Impacto y vuelco: el terrible accidente en el TC 2000 en Toay

Tomás Fernández se despistó y su Nissan Kicks fue a parar contra el muro. Se bajó por sus propios medios. La carrera la ganó Gabriel Ponce de León, con Toyota

El accidente del piloto Tomás Molina durante una carrera de TC2000
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Tomás Fernández protagonizó el momento de mayor alarma de la jornada del TC 2000 en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, durante la disputa de la final correspondiente a la sexta fecha de la temporada 2026. El piloto oriundo de San Jorge, provincia de Santa Fe, perdió el control de su Nissan Kicks en los primeros metros de carrera, se fue al pasto y chocó con violencia contra el paredón perimetral del circuito pampeano.

El incidente ocurrió apenas arrancada la competencia. Fernández tocó el pianito interno, el auto pegó un latigazo, se le fue de las manos y, al pisar el pasto, no tuvo retorno. La trayectoria lo llevó directo al muro. La Nissan Kicks, preparada por el equipo Pfening Competición, quedó destruida tras el impacto y los tumbos que dio la unidad.

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Pese a la violencia del golpe, el piloto santafesino logró descender del vehículo por sus propios medios, aunque con visibles signos de dolor. Al llegar a boxes en ambulancia, Fernández asentó con su mano derecha al bajar de la camilla, un gesto que tranquilizó al ambiente sobre su estado general. Fue trasladado en camilla y con cuello ortopédico al Hospital René Favaloro de la ciudad de Santa Rosa, de acuerdo con lo informado por Campeones.

El propio corredor describió lo ocurrido desde la atención médica. “Un golpe fuerte, pero todo bien. Con algunos dolores. Pegó un latigazo el auto cuando le doy al piano interno y cuando caigo al pasto fue derecho al paredón”, relató Fernández en diálogo con Carburando en la transmisión de TyC Sports.

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Fuerte accidente de Tomás Fernández en la final del TC2000

De todos modos, la magnitud del impacto obligó a trasladarlo a una clínica para realizarle estudios. El piloto podría tener una costilla fisurada, aunque el diagnóstico definitivo quedó pendiente de los controles médicos correspondientes.

Fernández había llegado a Toay con el objetivo de sumar puntos en una temporada en la que el campeonato seguía abierto. El competidor de San Jorge no había logrado clasificar entre los diez mejores en la clasificación del sábado, lo que lo dejó en una posición desfavorable para la largada. Esa circunstancia lo expuso al avance del pelotón en los primeros metros, el escenario en el que se desencadenó el accidente.

Debido a este incidente, la carrera se neutralizó y una vez que se reanudó el entonces líder Marcelo Ciarrocchi fue sancionado con un pase y siga por los boxes por haberse adelantado en la largada con el Fiat Pulse que atiende la escudería ATRacing.

La carrera fue entretenida en la lucha por la punta y el triunfo correspondió a Gabriel Ponce de León con un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. El tricampeón 2001, 2003 y 2005 tuvo un duelo directo con Franco Vivian, a quien contuvo en el cierre para ver la bandera a cuadros con una ventaja de 25 centésimos, luego de que el piloto del Chevrolet Tracker del team Pro Racing alcanzara a mostrar su auto para pelear el liderazgo. Con ese resultado, la escuadra que atiende los Chevrolet Tracker completó el 2-3 ya que Franco Morillo cerró el podio tras avanzar desde el quinto puesto de partida.

En tanto que Matías Rossi fue 16º con el Toyota Corolla Cross del equipo oficial TGRA, pero sigue liderando el campeonato. La próxima fecha del TC 2000 será el 6 de septiembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín.

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