Un multimillonario de Silicon Valley reveló los hábitos que utiliza para mantener su rendimiento físico y mental al máximo nivel

Keith Rabois aplica a su rutina física la misma lógica de métricas, eficiencia y mejora continua que usa en Silicon Valley (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La imagen de un empresario multimillonario obsesionado con métricas, eficiencia y mejora constante suele asociarse a la tecnología o las finanzas.

Pero para Keith Rabois, socio director de Khosla Ventures y uno de los inversores más influyentes del ecosistema estadounidense, esa misma mentalidad se traslada a su rutina física.

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Rabois entrena su cuerpo con la disciplina y el método de quien dirige una startup de mil millones de dólares. Reconocido por su papel temprano en compañías como PayPal, LinkedIn y Square, Rabois fundó empresas y respaldó algunos de los mayores éxitos de Silicon Valley.

Según explicó en el podcast The Neuro Experience, su concepto de longevidad y rendimiento trasciende la genética y los suplementos: el secreto está en la constancia, la medición y la obsesión por el progreso, tanto en los negocios como en la vida personal.

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Disciplina diaria: la constancia como sistema

“Desde 2010, no me pierdo un solo entrenamiento. En los últimos siete años, solo hubo siete días en los que no entrené”, detalló Rabois en diálogo con la neurocientífica Louisa Nicola.

Keith Rabois afirmó que entrena sin interrupciones desde 2010 y que la constancia es la base de su método de longevidad y rendimiento (Captura de video: YouTube/@LouisaNicola)

El empresario compara su compromiso físico con el de un fundador que nunca deja de empujar su empresa: “No me permito pensar que es opcional. Si tomo un día libre, mañana podría tomar otro”.

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La rutina es precisa: cada sesión de entrenamiento queda registrada con dispositivos wearables. Las métricas son analizadas anualmente y las adaptaciones llegan cuando los datos lo sugieren. “Trato mis entrenamientos como si fuera a cepillarme los dientes. Si lo hago cada día, seguiré haciéndolo diariamente”, afirmó en el podcast.

Medición y optimización: el VO₂ máximo como métrica clave

Para Rabois, el rendimiento físico no solo depende de la fuerza o la resistencia, sino de indicadores objetivos. “Si solo tuviera una señal sobre una persona para proyectar cuánto va a vivir, sería su VO₂ máximo”, sentenció.

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Keith Rabois recomendó medir el VO₂ máximo al menos una vez al año bajo supervisión profesional para mejorar el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendó medirse al menos una vez al año bajo supervisión profesional, ya que considera que es el mejor predictor de longevidad y salud, incluso más influyente que dejar de fumar.

El empresario aplica una lógica de startup a su bienestar: todo se mide y puede mejorarse. Cuando un colega comparte su nivel de VO₂ máximo y el resultado no es adecuado para su edad, Rabois lo insta a modificar su entrenamiento. “Me obsesiona, les pregunto a todos: ‘¿Cuál es tu VO₂ máximo?’”, confesó.

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Innovación en salud: suplementos y terapias de vanguardia

A diferencia de lo que podría suponerse, su protocolo de longevidad no se basa en productos exóticos. Apuesta por suplementos respaldados por la evidencia científica, como creatina (10 a 15 gramos diarios), omega-3, multivitamínicos, vitamina D, té verde y cúrcuma.

“La creatina mejora la función cognitiva. Antes la evitaba por razones estéticas, pero la evidencia en este campo es clara”, explicó.

Su protocolo de longevidad incluye creatina, omega-3, vitamina D, multivitamínicos, té verde y cúrcuma con respaldo científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo también incorpora terapias como la luz roja y la crioterapia. “Intento hacerlo todos los días. Si quieres que algo sea regular, debes hacerlo tan conveniente que no tengas excusas”, planteó.

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Además, evita cualquier intervención que pueda alterar las particularidades de su cerebro y no utiliza sustancias que no estén avaladas por la ciencia. “Estoy convencido de que la mayoría de los líderes exitosos son lectores voraces e intelectualmente curiosos”, agregó sobre sus hábitos.

Estrés productivo y mentalidad de alto rendimiento

Para Rabois, la presión y el desafío son catalizadores del crecimiento, no enemigos a evitar. Citó el libro El lado positivo del estrés, de Kelly McGonigal, al afirmar: “Las personas que experimentan más estrés viven más tiempo”.

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Rabois incorpora luz roja y crioterapia a su rutina y evita sustancias o intervenciones que no estén avaladas por la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el empresario, aceptar el estrés y verlo como una oportunidad de mejora es esencial, tanto para la longevidad como para la construcción de empresas y equipos de alto rendimiento.

“La constancia, obsesión y preparación son más importantes que el talento natural”, señaló en The Neuro Experience. Bajo esta perspectiva, la excelencia no surge por azar, sino por la combinación entre disciplina diaria y la búsqueda incansable de datos para optimizar cada decisión.

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El método Rabois: liderazgo y evaluación en tiempo real

La filosofía de Rabois se extiende al trabajo con equipos y la gestión del tiempo. Evalúa el potencial de las personas en cuestión de minutos, analiza trayectorias y busca señales objetivas de éxito.

El empresario vincula la constancia, el estrés y la evaluación en tiempo real con el liderazgo, el alto rendimiento y la mejora de equipos (Captura de video: YouTube/@LouisaNicola)

Prefiere la crítica pública en entornos de alto rendimiento, convencido de que mejora la transparencia y la eficacia de los equipos. “Si criticas en privado, el resto del equipo no sabe que el problema está siendo abordado”, explicó.

El ejecutivo también maximiza el tiempo al combinar actividades: entrena acompañado de amigos o colegas, lo que le permite fortalecer vínculos mientras cuida su salud. Su método, inspirado en la lógica de las startups tecnológicas, apunta a la mejora continua y a la excelencia tanto en los negocios como en la vida personal.