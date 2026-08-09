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Luis Abinader es elegido presidente del Partido Revolucionario Moderno en República Dominicana para el periodo 2026-2030

La Asamblea Nacional de Delegados del PRM también seleccionó a Juan Garrigó Mejía como secretario general y estableció nuevas vicepresidencias ejecutivas para el próximo periodo.

El PRM eligió a Luis Abinader como presidente del partido para el período 2026-2030 en la Asamblea Nacional de Delegados. (Foto cortesía Partido Revolucionario Moderno/ ARCHIVO)
El PRM eligió a Luis Abinader como presidente del partido para el período 2026-2030 en la Asamblea Nacional de Delegados. (Foto cortesía Partido Revolucionario Moderno/ ARCHIVO)
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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) eligió a Luis Abinader como presidente de la organización para el periodo 2026-2030, en una decisión adoptada este domingo durante la Asamblea Nacional de Delegados. En la misma actividad, se definieron y aprobaron por aclamación otros cargos que conformarán la dirección del partido en los próximos años.

En la secretaría general, fue designado Juan Garrigó Mejía, mientras que los puestos de subsecretarios generales recayeron en Kelvin Cruz, Lia Diaz y Jean Luis Rodriguez. Además, Gloria Reyes fue nombrada secretaria nacional de organización y Luis Delgado quedó a cargo de la secretaría nacional electoral.

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La estructura directiva del PRM incluye cinco vicepresidencias ejecutivas, reforzando la pluralidad de liderazgos dentro del partido. Deligne Ascención fue nombrado primer vicepresidente ejecutivo, seguido por Milagros Ortiz Bosch como segunda, Eddy Olivares como tercero, Nelson Arroyo como cuarto y Salvador Ramos como quinto vicepresidente ejecutivo, según reportó Listín Diario.

Comisión Nacional de Elecciones Internas y funcionamiento

En lo referente a la Comisión Nacional de Elecciones Internas, la asamblea ratificó a Deligne Ascención como presidente del órgano, acompañado por Dioniso de los Santos en la vicepresidencia ejecutiva. La comisión la integran, además, Salvador Ramos, Rafael Santos Badia, Edgar Batista, Dario Castillo Lugo, Iñigo Larrazabal, Jaime Marte Martinez, Sara Paulino, Excarlet Benzan, Carlos Valdez, Gary Sánchez y Eddy Aran.

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La Asamblea Nacional de Delegados del PRM aprobó por aclamación los cargos que integrarán la dirección partidaria en los próximos años. (EFE/Orlando Barría)
La Asamblea Nacional de Delegados del PRM aprobó por aclamación los cargos que integrarán la dirección partidaria en los próximos años. (EFE/Orlando Barría)

Este proceso de renovación institucional se realizó conforme a los procedimientos internos del partido, que prevén la participación de los miembros del Comité Nacional en calidad de delegados. Estos delegados fueron convocados a la Asamblea Nacional de Delegados con el objetivo de conocer y aprobar, mediante voto por aclamación, los titulares de los cargos nacionales de presidente, vicepresidentes, secretario general y subsecretarios generales para el periodo 2026-2028.

Declaraciones y contexto del acto

Durante la llegada al acto, el presidente saliente, José Ignacio Paliza, expresó que “la unidad ha sido el elemento principal que ha podido mantener los casi ocho años que esta organización política lleva en el poder”. Estas palabras reflejan la importancia que la dirigencia del PRM otorga a la cohesión interna, especialmente en un contexto donde la estabilidad partidaria es considerada clave para la continuidad de sus proyectos políticos.

Por su parte, Gloria Reyes, ministra de la Mujer y secretaria nacional de organización, calificó la convención nacional como “un pleno soberano”. Reyes señaló que, independientemente de los resultados de la votación, su compromiso es seguir trabajando por la institucionalidad y el fortalecimiento del partido, “para que el PRM continúe llevando la visión del presidente Luis Abinader”. Este enfoque fue destacado también en la cobertura de Listín Diario.

Proceso y dinámica de la asamblea

La Asamblea Nacional de Delegados del PRM reunió a los principales cuadros políticos y delegados del partido, quienes participaron activamente en la elección y ratificación de las autoridades. El proceso se llevó a cabo bajo los lineamientos establecidos por la organización, que incluyen la presentación y aprobación de candidaturas a través de mecanismos de consulta interna y consenso.

La renovación de autoridades del PRM se realizó con delegados del Comité Nacional y consolidó la continuidad de Luis Abinader en el liderazgo partidario. (EFE/ Orlando Barría/Archivo)
La renovación de autoridades del PRM se realizó con delegados del Comité Nacional y consolidó la continuidad de Luis Abinader en el liderazgo partidario. (EFE/ Orlando Barría/Archivo)

Con esta renovación de autoridades, el PRM mantiene la continuidad de Luis Abinader en el liderazgo partidario, y establece una estructura de mando con representantes en diferentes áreas clave.

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