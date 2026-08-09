El comunicado que publicó la FIFA para respaldar a Infantino y criticar “los intentos de socavar el mandato democrático”

FIFA criticó "los intentos de socavar el mandato democrático" de Infantino (REUTERS/Benoit Tessier)

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Luego del proyecto fallido de la FIFA Forward Enterprise (FFE), la Casa Madre del fútbol quedó en medio de una grieta de tensión sobre su dirección. A pocos meses de unas nuevas elecciones presidenciales, la FIFA advirtió que no permitirá ningún movimiento externo o extralegal para alterar la presidencia actual de Gianni Infantino fuera de los mecanismos previstos en sus estatutos años antes de las elecciones de 2027.

La reacción del organismo llegó después de la fractura que abrió el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise, una propuesta para vender acciones del Mundial a privados, y de una ofensiva política encabezada por la UEFA para empujar la salida de Infantino. Según el comunicado difundido por la entidad en la jornada del sábado, el cual era “atribuible al portavoz de la FIFA”, la FIFA no “apoyará, facilitará ni tolerará” ningún proceso vinculado con la elección de su presidente que sea incompatible con sus estatutos, con los procedimientos democráticos y con el marco de gobernanza establecido.

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La organización vinculó esa postura con declaraciones recientes de la CONMEBOL y la CAF, además de conversaciones con federaciones miembro y confederaciones de todo el mundo. La respuesta del organismo rector del fútbol mundial apunta de manera directa a quienes cuestionan la continuidad de Infantino. La FIFA sostuvo que el presidente “fue elegido democráticamente por las federaciones miembro de la FIFA y continúa ejerciendo su mandato”.

Gianni Infantino fue sometido a una fuerte presión luego del proyecto fallido de la FFE (Foto AP/Tony Gutierrez, Archivo)

En el otro tramo del mensaje, la organización afirmó que detecta “un esfuerzo coordinado y continuo” para socavar a la FIFA y a su presidente. Ese intento, añadió, se expresa a través de acusaciones, insinuaciones o información errónea promovidas por actores que, según la entidad, no cuentan con el respaldo de las federaciones miembro.

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“Cada vez es más evidente que existe un esfuerzo concertado y continuado por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente. Quienes no cuentan con el apoyo de las federaciones miembro de la FIFA no deberían intentar lograr mediante acusaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden conseguir a través de los procesos democráticos establecidos por la FIFA”, destacó la Casa Madre.

En esta misma línea, agregó: “Las noticias recientes han incluido afirmaciones sin fundamento y alegaciones demostrablemente falsas sobre la FIFA y su presidente. Las especulaciones y las insinuaciones no deben presentarse como hechos, y el hecho de repetirlas no convierte una acusación en cierta”.

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La FIFA planteó que quienes no logran apoyo dentro de los canales institucionales no deberían intentar obtener por otras vías lo que no pueden conseguir mediante los procesos democráticos establecidos. La declaración se inscribe en un escenario de apoyos divididos, con la UEFA en contra y también con figuras relevantes del fútbol y distintas federaciones en posiciones críticas.

Esa misma posición incluyó una diferenciación entre control legítimo y ataques políticos. La FIFA señaló que acepta el escrutinio cuando se ajusta a los hechos, pero rechazó lo que definió como distorsiones, alegaciones sin sustento e invención de distracciones orientadas a frenar el progreso de la organización.

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“El presidente de la FIFA ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial, contribuyendo a cambios significativos en este deporte y, en particular, a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en todo el mundo del fútbol. El cambio supone, inevitablemente, un desafío para los intereses establecidos, pero el desacuerdo con dicho cambio no puede justificar los intentos de socavar el mandato democrático del presidente de la FIFA ni de la institución que fue elegido para dirigir”, sostuvo la FIFA en el comunicado.

Conmebol expresó abiertamente su apoyo a la conducción actual de la FIFA en manos de Gianni Infantino (REUTERS/Cesar Olmedo)

La defensa institucional se conoció mientras Infantino enfrenta una etapa de fuerte desgaste interno. En medio de la presión, el dirigente encabezó en Marruecos una reunión descrita por medios europeos como de emergencia para reordenar su bloque de apoyos. Ese movimiento respondió a la crisis abierta por el fracaso del FIFA Forward Enterprise, que dejó al presidente en el centro de las críticas. Pese a ese traspié y a la presión para que abandone el cargo, el dirigente no contempla la dimisión.

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La FIFA respaldó esa continuidad con una defensa política y de gestión. Sostuvo que Infantino dedicó más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial, y que durante ese período contribuyó a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en el deporte a escala global.

La organización enmarcó el conflicto como una resistencia al cambio. En esa línea, afirmó que las transformaciones impulsadas por su presidente desafían intereses establecidos, pero que ese desacuerdo no justifica intentos de debilitar ni el mandato democrático de Infantino ni la institución que encabeza.

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En el cierre de su posición oficial, la FIFA remarcó que su obligación es con las 211 federaciones miembro y con el fútbol en todo el mundo. También sostuvo que no se dejará distraer de su función de fortalecer la organización y cumplir con sus asociaciones, y que mantendrá su foco en hacer del fútbol un deporte “verdaderamente global”.

El comunicado completo de la FIFA

Declaración de la FIFA, atribuible al portavoz de la FIFA:

Haciéndose eco de las recientes declaraciones de la CONMEBOL y la CAF, así como de las conversaciones mantenidas con las federaciones miembro de la FIFA y las confederaciones de todo el mundo, la FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del presidente de la FIFA que no se ajuste a los Estatutos de la FIFA, a los procedimientos democráticos y al marco de gobernanza establecido. El presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las federaciones miembro de la FIFA y sigue desempeñando su cargo con el mandato que estas le han otorgado.

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Cada vez es más evidente que existe un esfuerzo concertado y continuado por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente. Quienes no cuentan con el apoyo de las federaciones miembro de la FIFA no deberían intentar lograr mediante acusaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden conseguir a través de los procesos democráticos establecidos por la FIFA.

Las noticias recientes han incluido afirmaciones sin fundamento y alegaciones demostrablemente falsas sobre la FIFA y su presidente. Las especulaciones y las insinuaciones no deben presentarse como hechos, y el hecho de repetirlas no convierte una acusación en cierta.

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El presidente de la FIFA ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial, contribuyendo a cambios significativos en este deporte y, en particular, a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en todo el mundo del fútbol. El cambio supone, inevitablemente, un desafío para los intereses establecidos, pero el desacuerdo con dicho cambio no puede justificar los intentos de socavar el mandato democrático del presidente de la FIFA ni de la institución que fue elegido para dirigir.

La FIFA acoge con agrado el escrutinio legítimo. Pero el escrutinio no es una licencia para distorsionar los hechos, amplificar acusaciones sin fundamento o crear distracciones destinadas a socavar el progreso. Cuando las informaciones sean inexactas o engañosas, la FIFA las rebatirá de forma directa y enérgica.

La responsabilidad de la FIFA es para con sus 211 federaciones miembro y para con el fútbol de todo el mundo. No nos dejaremos distraer ni desviar de nuestro objetivo de fortalecer la organización, cumplir con nuestras federaciones miembro y continuar con la labor de hacer del fútbol un deporte verdaderamente global. A través del presidente de la FIFA y de la administración de la FIFA, nuestra atención sigue centrada firmemente en esa misión, y estamos más decididos que nunca a cumplirla.