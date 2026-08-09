Así fue el baby shower sorpresa de Mica Lapegüe que organizaron sus amigas: confeti, globos y ositos

La hija de Sergio Lapegüe, Mica, fue sorprendida por su grupo de amigas con una fiesta de baby shower ante la inminente llegada de su primera hija, Delfina (Instagram)

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Mica Lapegüe atraviesa un año de grandes emociones y transformaciones personales. Mientras transita los últimos meses de embarazo y espera con ilusión la llegada de su primera hija junto a Tomás Bartolomé, la actriz comparte con sus seguidores cada detalle de este especial camino hacia la maternidad. En las últimas horas, Mica volvió a conmover en redes sociales al mostrar cómo fue el baby shower sorpresa que le organizaron sus amigas de toda la vida, una celebración íntima y repleta de gestos de cariño.

“¡LAS AMO! Ellas son mis amigas de toda la vida”, escribió Mica en la apertura del álbum de fotos que subió a Instagram. En las imágenes, la hija de Sergio Lapegüe lució una remera con la frase en inglés “Viene pronto Delfi”, mientras posó sonriente junto a una torta blanca decorada con un tierno osito, galletitas con forma de animal, overoles y corazones, confeti rosa y globos en tonos marrón y dorado. La ambientación, cuidada hasta el último detalle, transmitía calidez y complicidad, el mismo espíritu que se reflejó en cada postal grupal.

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Uno de los momentos más emotivos del festejo fue el reencuentro con su grupo de amigas. Mica posó rodeada de ellas en una mesa, sosteniendo en brazos al bebé de una de las organizadoras del encuentro. “Qué lindo seguir compartiendo todo con ustedes. ¡Gracias por todo esto, por tanto amor para siempre! Delfi, mirá las tías que tenés”, escribió, en alusión a la sorpresa y al lazo que une a la futura mamá con su círculo más cercano.

Mica Lapegüe expresó su agradecimiento ante la sorpresa de sus amigas

"¡Gracias por todo esto, por tanto amor para siempre! Delfi, mirá las tías que tenés”, escribió, emocionada, Mica ante el agasajo de sus amigas

No faltaron los videos que ampliaron la intimidad del festejo: en un breve clip, se la pudo apreciar entrar a su casa y ser recibida con abrazos y risas por sus amigas. Algunas la rodearon en un abrazo grupal, mientras otras se encargaron de filmar el momento en detalle, capturando la emoción genuina de la llegada y la alegría compartida por la pronta llegada de Delfina.

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La decoración del baby shower fue pensada especialmente para la ocasión. Globos redondos y en forma de estrella, la imagen del oso repitiéndose en distintos rincones, y una selección de fotos de Mica en formato polaroid y en cuadros, repasando distintos momentos del embarazo, le dieron a la velada un aire cálido y nostálgico. La mesa de dulces y salados incluyó sándwiches de miga, tortas de diferentes sabores, gaseosas y otras delicias que las invitadas disfrutaron en un clima distendido, rodeadas de detalles en rosa y marrón.

El gesto de las amigas fue celebrado por los seguidores de Mica y, especialmente, por sus familiares. Entre los mensajes destacados estuvieron los de los futuros abuelos, Sergio y Silvia “Bochi” Todaro, quienes le dejaron un “te amo” y otro mensaje emocionado: “Hermoso todo lo que prepararon tus amigas de toda la vida. Son lo más”. El cariño y la complicidad se respiraban tanto en la fiesta como en la virtualidad, en una muestra de lo importante que es el sostén afectivo en estos momentos.

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Mica comparte sonrisas con sus invitadas en el baby shower sorpresa, celebrado en un espacio adornado con fotos y un letrero con el nombre de su hija

Las amigas de la actriz decoraron la casa con polaroids de la futura mamá

Mica sonríe en su baby shower sorpresa mientras sostiene su vientre, frente a un pastel decorado con la inscripción “Delfi” y globos de colores

Este baby shower se suma a una serie de celebraciones llenas de emoción para Mica y Tomás. En marzo, la pareja había organizado una fiesta de revelación de género que también fue documentada en redes sociales. En aquella ocasión, Mica compartió un video que comenzaba en blanco y negro, para luego pasar a color cuando, entre risas, pintura y una cuenta regresiva cargada de nervios, se reveló la noticia: el rosa dominaba las remeras y la familia celebró la llegada de una nena. “¿Nene o nena? Me muero del amor… Los únicos en saber el resultado ni bien llegó fueron los tíos, que prepararon todo con tanto amor que yo no puedo más de la emoción. Gracias por siempre”, escribió la actriz en ese posteo.

La fiesta, que tuvo lugar en el jardín de la casa, fue organizada por los cuñados de Mica, quienes cuidaron cada detalle: flores en tonos rosa y azul, vasos decorados, comida para todos los invitados y fotos de la pareja cuando eran niños, sumando aún más emoción y ternura a la jornada. Las imágenes muestran el momento exacto en que Mica y Tomás, entre lágrimas y abrazos, descubrieron el sexo de su beba, mientras los familiares celebran y registran la escena para el recuerdo.

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Las galletitas se destacaron por sus diseños en forma de corazón, mameluco y hasta ositos

La torta blanca con un oso de peluche y el nombre Delfi, la futura integrante de la familia de Mica y su pareja (Instagram)

A medida que se acerca el nacimiento de Delfina, Mica Lapegüe sigue rodeada de amor y buenos deseos. Las últimas celebraciones, organizadas por amigos y familia, reflejan el acompañamiento y la alegría que rodean a la pareja en esta nueva etapa. Para la actriz, cada encuentro es una oportunidad para agradecer, emocionarse y compartir el camino hacia la maternidad, con la certeza de que lo mejor está por llegar y rodeada, siempre, de los afectos más genuinos.