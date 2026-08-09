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La bebida nocturna que podría favorecer el sueño y aportar beneficios para la salud cerebral

Investigaciones preliminares vinculan su consumo con un mejor descanso y con posibles mejoras en la atención, la memoria y la fatiga mental, aunque los especialistas advierten que la evidencia aún es limitada

Mesita de noche con vaso de bebida color cereza, pajita, posavasos, lámpara de mesa encendida, libro y antifaz para dormir.
El descanso insuficiente se asocia con dificultades de atención, aprendizaje, estado de ánimo y seguridad diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir bien y sostener hábitos saludables son dos factores asociados al cuidado del cerebro, y en ese marco una bebida nocturna podría aportar beneficios para la salud cerebral.

De acuerdo con el artículo, el interés por el jugo de cereza ácida se apoya en dos vías. La primera se vincula con el sueño; la segunda, con algunas funciones cognitivas como la atención sostenida, fatiga mental y ciertos indicadores de memoria en adultos mayores.

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La bebida contiene melatonina, una hormona que participa en la regulación del ciclo de sueño y vigilia. También aporta compuestos como triptófano, serotonina y antocianinas, según explicó la dietista Katie Gross al medio estadounidense. Esa composición ayuda a explicar por qué distintos trabajos encontraron asociaciones entre productos elaborados con cereza ácida y mejoras en algunos parámetros del descanso nocturno.

La relación entre sueño y cerebro cuenta con respaldo de organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sueño como un componente relevante de la salud general, mientras que el National Institute on Aging de Estados Unidos señala que el descanso insuficiente o de mala calidad puede afectar la atención, memoria y otros procesos mentales.

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En esa línea, el texto destacó que una bebida nocturna útil no debería interferir con el descanso, sino integrarse a una rutina compatible con un sueño reparador.

Infografía con cerebro, vaso de jugo de cereza, símbolos químicos, persona durmiendo, lupa, engranajes y plato de comida saludable.
El jugo de cereza ácida se vincula con el bienestar cognitivo a través de su relación con el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conexión entre descanso y salud cerebral

El sueño cumple funciones ligadas al procesamiento de información y al rendimiento cognitivo del día siguiente. La Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos advierte que dormir menos de lo necesario se asocia con problemas de atención, aprendizaje, estado de ánimo y seguridad en actividades cotidianas.

Sobre esa base, EatingWell citó investigaciones que sugieren que el consumo de productos de cereza ácida puede ayudar a dormir más tiempo y a pasar más minutos de sueño efectivo durante la noche. Se aclaró que los resultados no son uniformes en todos los estudios, una precisión clave para no sobredimensionar la evidencia disponible.

La Fundación del Sueño de Estados Unidos, una organización de referencia en divulgación sobre descanso, también subraya que la melatonina interviene en la sincronización del reloj biológico. Ese dato da contexto a la presencia natural de melatonina en esta bebida, aunque la existencia de ese compuesto por sí sola no alcanza para afirmar efectos idénticos en todas las personas.

Jugo de cereza, bebida dulce y refrescante, rica en antioxidantes y vitaminas, opción saludable y natural para hidratarse y disfrutar del sabor de la fruta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La melatonina participa en la regulación del ciclo de sueño y vigilia y aparece de forma natural en esta bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención, fatiga mental y memoria

Otro aspecto abordado por el artículo es el posible impacto de la cereza ácida sobre la atención sostenida. Esa capacidad permite concentrarse en una tarea durante un período prolongado, algo necesario para actividades laborales, académicas y cotidianas.

El medio indicó que algunos estudios observaron mejoras en medidas de atención y alerta mental tras el consumo de concentrado de cereza ácida.

La dietista Brinya Kydd dijo que se trata de estudios pequeños y que hacen falta ensayos de mayor escala, aunque remarcó cierta consistencia entre resultados obtenidos en distintas poblaciones. Esa cautela coincide con el enfoque que suelen adoptar instituciones de salud pública cuando evalúan evidencia nutricional preliminar.

Persona en cama con pijama, bebiendo leche de un vaso y leyendo un libro. Una lámpara de noche ilumina la escena junto a una ventana oscura.
La atención sostenida se relaciona con el desempeño en tareas prolongadas y con actividades cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible reducción de la fatiga mental también aparece entre los hallazgos mencionados en la publicación. Según el artículo, algunos participantes reportaron sentirse más alertas o menos cansados desde el punto de vista mental. El medio remarcó que el jugo no actúa como una bebida con cafeína ni produce un efecto inmediato de estimulación.

En adultos mayores, el texto añadió que ciertas investigaciones hallaron mejoras en marcadores de memoria, atención y función cognitiva. Entre ellos figura la memoria episódica, que forma parte de la memoria a largo plazo.

Aun así, sostuvo que la evidencia sigue siendo limitada y que esos resultados se observaron dentro de rutinas de consumo regular durante semanas o meses.

Un vaso de vidrio con jugo de cereza de color rojizo intenso, apoyado en una mesada de madera clara, con detalles de una ventana y cuencos.
La salud cerebral depende de múltiples factores modificables como alimentación, actividad física y control de riesgos cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen las instituciones sobre el cuidado del cerebro

El artículo ubicó al jugo de cereza ácida dentro de una estrategia más amplia. Sobre prevención de la demencia, la OMS y la Comisión Lancet han señalado que la salud cerebral depende de múltiples factores modificables. Entre ellos figuran la actividad física, presión arterial, control de la glucosa, tabaquismo, alimentación y vida social.

En la misma línea, el National Institute on Aging recomienda sostener patrones alimentarios con frutas, verduras, granos enteros, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y pescado. El artículo retomó esa perspectiva al mencionar modelos como la dieta mediterránea y el patrón MIND, dos esquemas que suelen estudiarse por su relación con el envejecimiento saludable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El jugo se plantea como parte de una rutina integral con sueño adecuado, movimiento regular y alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS también remarca la importancia de la actividad física regular para reducir riesgos asociados al deterioro de la salud en la adultez y la vejez. Esa recomendación coincide con otro de los puntos: el ejercicio favorece la salud cardiovascular, y esa condición resulta relevante para el aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro.

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