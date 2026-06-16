Salud

El jugo que los expertos recomiendan cada mañana para ayudar a reducir la hipertensión

Estudios publicados en la revista Hypertension comprobaron que una taza diaria de esta bebida disminuye la presión arterial sistólica en adultos con valores elevados. Un efecto que se mantiene sin que el organismo desarrolle tolerancia

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Ilustración en acuarela: una mano sostiene una botella de jugo de remolacha rojizo, la otra un manojo de remolachas frescas con hojas verdes. Fondo texturizado natural.
El jugo de remolacha aporta nitratos que el organismo transforma en óxido nítrico para favorecer la relajación vascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de jugo de remolacha en la mañana se posiciona como la mejor alternativa para quienes desean disminuir la presión arterial, respaldado por evidencia científica y las recomendaciones de nutricionistas recogidas por Eating Well.

Esta bebida se destaca por favorecer la producción de óxido nítrico, lo que contribuye a la salud de los vasos sanguíneos y suma nutrientes relevantes para la salud cardiovascular.

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El jugo de remolacha es recomendado como la opción matinal más eficaz porque contiene nitratos que el cuerpo transforma en óxido nítrico, favoreciendo la relajación de los vasos sanguíneos y facilitando la circulación. Este proceso ayuda a reducir la presión arterial de manera efectiva, lo que representa un apoyo concreto y seguro para quienes buscan cuidar su corazón.

Infografía sobre el jugo de remolacha como bebida matinal. Muestra un vaso de jugo, nitratos, potasio, un medidor de presión y hábitos saludables.
El jugo de remolacha, respaldado por estudios profesionales, es la bebida matinal más efectiva para reducir la presión arterial gracias a sus nitratos y potasio, mejorando la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal ventaja del jugo de remolacha reside en la acción de los nitratos. Cuando se incorporan a la rutina matinal, estos compuestos se convierten en óxido nítrico, que contribuye a relajar y expandir los vasos sanguíneos. La circulación mejora y la carga sobre el corazón disminuye, detalló la nutricionista registrada Kiran Campbell al medio citado.

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Estudios realizados por la American Heart Association demostraron que el consumo diario de jugo de remolacha puede reducir la presión arterial en adultos con hipertensión leve.

En uno de estos ensayos, publicado en la revista Hypertension, los participantes que tomaron una taza diaria de jugo de remolacha notaron una disminución significativa de la presión sistólica en comparación con quienes recibieron placebo.

Una licuadora transparente con remolachas trituradas en su interior, sobre una mesada de madera clara. Al fondo, más remolachas y una ventana.
La disminución de la presión arterial puede alcanzar su punto máximo cerca de tres horas después del consumo matutino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores destacaron que los efectos positivos se observaron tanto en adultos jóvenes como en mayores, lo que sugiere que la incorporación de esta bebida puede ser una estrategia sencilla para el control de la hipertensión.

Esta bebida puede ser utilizada como un complemento sostenible a la medicación prescrita para la presión arterial, ya que estudios citados en el medio señalan que el organismo mantiene el efecto sin desarrollar tolerancia con el tiempo.

El Instituto Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) respalda la inclusión de vegetales ricos en nitratos, como la remolacha, dentro de una dieta destinada a reducir la presión arterial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La evidencia citada vincula el consumo diario con una reducción de la presión sistólica en hipertensión leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el NHS, el mecanismo de conversión de nitratos en óxido nítrico promueve la elasticidad de los vasos sanguíneos y mejora la función endotelial, factores claves en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Además, la entidad subraya que este tipo de intervención dietética resulta especialmente útil cuando se combina con otras recomendaciones médicas para el control de la presión arterial.

Reducción rápida y acumulada de la presión arterial

Una médica mide la presión arterial de un paciente masculino sentado en una camilla de examen dentro de una clínica con paredes verdes y una ventana.
El manejo del estrés ayuda a evitar aumentos transitorios de la frecuencia cardíaca y de la inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de remolacha se distingue porque sus resultados pueden apreciarse en pocas horas. Campbell explicó al medio que la disminución de la presión suele alcanzar su punto máximo unas tres horas después del consumo.

Según estudios citados por Eating Well, se ha observado una reducción promedio de 5,31 mm Hg en la presión arterial sistólica, lo que puede traducirse en una caída del riesgo de eventos cardiovasculares de hasta un 10%. Este efecto inmediato y sostenido refuerza el valor del jugo de remolacha como ayuda cotidiana para personas con hipertensión.

Propiedades antiinflamatorias y aporte de potasio

Tres vasos sobre una mesa: uno con agua y limón, uno con té caliente y uno con zumo de remolacha.
El té de la mañana aporta compuestos antioxidantes que se suman a una rutina destinada a apoyar la presión arterial junto con una alimentación equilibrada, actividad moderada y estrategias de manejo del estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de nitratos, la remolacha es fuente de antioxidantes y compuestos vegetales que ayudan a proteger los vasos sanguíneos de la inflamación y el estrés oxidativo. La nutricionista registrada Veronica Rouse indicó al medio citado que estos nutrientes preservan la función vascular y contribuyen al control de la presión arterial.

El jugo de remolacha proporciona cerca de 442 mg de potasio por taza, lo que representa casi un 10% de la necesidad diaria de este mineral. El potasio ayuda a contrarrestar los efectos del sodio al facilitar su eliminación por vía renal, lo que evita una sobrecarga en las paredes de los vasos sanguíneos y favorece un mejor control de la presión.

Otros hábitos matutinos para cuidar la salud cardiovascular

Una pareja en bicicletas pedalea por un sendero arbolado, ambos llevan cascos y ropa deportiva. Los árboles verdes y altos flanquean el camino de tierra.
El té de la mañana aporta compuestos antioxidantes que se suman a una rutina destinada a apoyar la presión arterial junto con una alimentación equilibrada, actividad moderada y estrategias de manejo del estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección del corazón depende de una suma de hábitos diarios. El medio citado aconseja combinar el jugo de remolacha con la incorporación de, que aporta compuestos como el ácido gálico, la xantina y el flavan-3-ol, reconocidos por sus efectos beneficiosos sobre la presión arterial.

Un desayuno equilibrado que contenga alimentos ricos en magnesio, yogur bajo en grasa para el calcio, bananas como fuente de potasio u omega 3 proveniente de salmón ahumado contribuye a mantener una buena salud cardiovascular. Tanto Campbell como Rouse señalaron a Eating Well la importancia de caminar 20 minutos por la mañana y emplear estrategias para controlar el estrés.

Según Rouse, incluso cantidades moderadas de ejercicio ofrecen beneficios, y gestionar el estrés ayuda a evitar incrementos transitorios en la frecuencia cardíaca y la inflamación.

Vista aérea de un desayuno con dos huevos pasados por agua, dos cuencos de yogur con frutos rojos y semillas, tostadas con salmón ahumado y un vaso de leche.
Un desayuno equilibrado con minerales y grasas saludables refuerza el enfoque de cuidado cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suma de elecciones cotidianas, como un desayuno consciente y la bebida adecuada al comenzar el día, puede influir positivamente en quienes buscan mantener la presión arterial bajo control.

Según el medio citado, el jugo de remolacha, acompañado por una dieta balanceada, ejercicio regular y manejo del estrés, es una alternativa sencilla y efectiva para el bienestar cardiovascular.

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