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Dolor de espalda: los tres ejercicios que fortalecen el core y alivian la zona lumbar

Especialistas en entrenamiento señalan que activar la musculatura profunda de la columna con movimientos funcionales y progresivos puede reducir la carga sin depender de tratamientos pasivos

Minsa alerta sobre la ciática y recomienda medidas para prevenir el dolor lumbar en la población. (Foto: Difusión)
El dolor de espalda impulsó la búsqueda de estrategias para manejarlo sin medicación ni reposo y puso el foco en fortalecer la musculatura del core.
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El dolor de espalda se convirtió en uno de los motivos de consulta médica más frecuentes a nivel mundial y, con él, creció la búsqueda de estrategias para manejarlo sin depender de la medicación o el reposo. La respuesta que proponen cada vez más especialistas apunta a fortalecer la musculatura del core, ese conjunto de músculos profundos que rodea y estabiliza la columna vertebral.

Según publicó Sport Life, Tommy Álvarez, licenciado en Ciencias del Deporte y Actividad Física, máster en Alto Rendimiento Deportivo y entrenador online certificado, señaló que el foco debe estar en cómo se realiza el ejercicio, no solo en cuál se elige.

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Para quienes padecen una musculatura lumbar sensible sin lesiones estructurales diagnosticadas, como hernias discales, los movimientos funcionales bien ejecutados pueden ayudar a recuperar la funcionalidad sin equipamiento especial ni supervisión permanente.

Hombre joven con expresión de dolor sosteniéndose la parte baja de la espalda en una sala.
Tommy Álvarez sostuvo que en el dolor de espalda importa más cómo se realiza el ejercicio que cuál se elige.

El problema, advirtió Álvarez, no radica solo en la falta de movimiento, sino en el tipo de movimiento: muchas personas abandonan los ejercicios ante la primera señal de molestia sin considerar que la dificultad suele estar en la ejecución.

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Cuarto de crunch con banda elástica

Uno de los ejercicios que Tommy Álvarez propone para trabajar la musculatura del tronco es el cuarto de crunch con banda elástica. A diferencia del abdominal tradicional, este movimiento no busca la elevación completa del torso sino activar el reclutamiento completo de la musculatura del tren superior a través de una contracción parcial y controlada.

Según explicó el especialista, muchos principiantes omiten un paso previo que condiciona todo el ejercicio: crear una “abrazadera” en el tronco, es decir, una contracción activa de toda la musculatura que rodea el abdomen antes de iniciar el movimiento.

Esa omisión genera compensaciones: para ahorrar energía, el cuerpo hace el mínimo necesario para ejecutar el gesto, y es ahí donde aparece el eslabón más débil de la cadena.

Mujer realizando ejercicio con banda de resistencia. En la primera imagen, acostada, rodillas flexionadas. En la segunda imagen, torso elevado, sentada. Piso de gimnasio
El cuarto de crunch con banda elástica activa la musculatura del tronco con una contracción parcial y controlada, sin elevar por completo el torso.

La técnica correcta exige, antes de mover cualquier cosa, “enganchar” los dorsales, asegurar que la espalda está en posición neutra, las escápulas empaquetadas y la barbilla hacia el cuello. El objetivo es usar el torso como motor principal, manteniendo todo lo demás rígido.

Álvarez advirtió que el error más frecuente es intentar levantarse como en un abdominal clásico: la indicación correcta es empujar la cabeza hacia el techo, lo que intensifica el reclutamiento muscular. La ejecución puede hacerse por repeticiones o de forma isométrica, manteniendo la posición durante tres o cuatro ciclos respiratorios completos antes de volver a la posición inicial.

Insecto corto, isométrico y resistido

La segunda propuesta es el insecto corto, una variante del ejercicio conocido en inglés como dead bug o insecto muerto. Álvarez señaló que este movimiento suele ser una fuente de frustración para quienes padecen lumbares sensibles, principalmente porque la mayoría de quienes lo intentan no saben adaptarlo a su nivel y lo abandonan antes de obtener beneficio alguno.

Un hombre en ropa deportiva sobre una colchoneta. Se observan paredes de ladrillo, ventanas, una columna de hormigón y equipamiento de gimnasio
El insecto corto mejora el control motor, estimula la inclinación posterior de la pelvis y activa los estabilizadores de cadera y lumbopélvicos.

La versión que propone incorpora una banda elástica para involucrar al tren superior desde el inicio. La posición de partida coloca las piernas en el aire con las rodillas flexionadas a 90 grados. Desde allí, se realizan minimarchas: se desciende una pierna hasta que la punta del pie toque levemente el suelo y se vuelve a la posición, alternando con la otra. Durante todo el movimiento, la zona lumbar debe permanecer en contacto con el suelo, con las escápulas atrás y abajo y los dorsales activos.

La clave de este ejercicio, según detalló el especialista, reside en que los deadbugs son una forma de estimular la inclinación posterior de la pelvis mientras, de forma simultánea, mejoran el control motor y activan los estabilizadores de cadera y lumbopélvicos.

El rango corto del movimiento lo hace más accesible para quienes tienen mayor sensibilidad en la zona lumbar y permite construir la base necesaria para progresar hacia variantes más exigentes.

Insecto largo, isométrico y resistido

La tercera propuesta de Álvarez es el insecto largo, una progresión directa del ejercicio anterior y la variante de mayor demanda técnica del programa.

El punto de partida es idéntico al del insecto corto, pero en lugar de minimarchas, se realizan extensiones alternas completas de cada pierna, estirándolas totalmente hacia el suelo sin llegar a apoyarlas.

Dos fotos muestran a una mujer sobre una colchoneta: primero con piernas flexionadas sujetando banda, luego con una pierna extendida y banda
El insecto largo es una progresión del dead bug que requiere extender las piernas sin dolor y conservar la pelvis estable y la zona lumbar presionando el suelo.

El especialista advirtió que esta variante debe abordarse únicamente si no aparece dolor durante la ejecución. La pelvis no debe oscilar hacia adelante al extender la pierna, y la zona lumbar debe permanecer hundida, presionando activamente el suelo en todo momento.

Cualquier pérdida de esa referencia de contacto indica que el nivel de exigencia supera la capacidad de control actual y que conviene retroceder a la variante anterior.

Álvarez fue explícito al señalar que este es otro de los ejercicios que puede generar más molestia y frustración si no se entiende como una progresión gradual. Cuanto más clara sea la comprensión del porqué de cada variante, más efectiva será la ejecución.

La recomendación es no acelerar el movimiento ni saltear etapas: segmentar la ejecución y verificar que no existe ningún factor de compensación que esté generando dolor es parte del proceso, no un paso opcional.

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