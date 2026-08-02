¿Ducha de noche o a la mañana? El detalle que define la mejor opción

Los dermatólogos coinciden en que no existe un horario único ideal para bañarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El debate sobre el mejor momento para ducharse está más extendido de lo que parece. Foros de discusión en internet acumulan miles de comentarios de personas que defienden sus hábitos de higiene con convicción, mientras que en paralelo crece el interés por saber qué dice la medicina al respecto. La respuesta, según los dermatólogos, no es tan simple como elegir un horario fijo.

Ducharse de noche o a la mañana no es un debate menor: la decisión puede afectar la salud de la piel, la calidad del sueño y hasta la proliferación de bacterias en la ropa de cama. Sin embargo, los especialistas coinciden en que no existe una respuesta única válida para toda la población.

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La rutina personal y la constancia suelen pesar más que el horario exacto en los resultados sobre la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No hay una respuesta definitiva para la población global sobre si bañarse de noche o a la mañana”, señaló Alok Vij, dermatólogo de la Cleveland Clinic, institución de referencia médica en Estados Unidos. “Para cada individuo, sin embargo, suele haber una respuesta correcta, y está basada en sus preferencias”, remarcó.

Qué dice la ciencia sobre cada opción

La ducha nocturna elimina sudor, aceites, protector solar y contaminantes acumulados durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista dermatológico, ambas franjas horarias tienen ventajas concretas. La ducha nocturna permite eliminar contaminantes ambientales, sudor, aceites, protector solar y alérgenos que se acumulan en la piel a lo largo del día.

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Muneeb Shah, dermatólogo con formación en la Universidad de Carolina del Norte, explicó en declaraciones a Cosmopolitan que este hábito también contribuye a mantener la ropa de cama libre de gérmenes, lo que reduce el riesgo de acné y otras irritaciones cutáneas.

La ducha matutina retira la transpiración nocturna y favorece una sensación de activación al iniciar la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ducha matutina, en cambio, remueve el sudor y las bacterias que se generan durante el sueño, ayuda a activar la circulación y puede resultar preferible para quienes tienen el cuero cabelludo graso o realizan ejercicio físico temprano.

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Hannah Kopelman, dermatóloga certificada y conductora del podcast Derm Club, resumió la cuestión en declaraciones a Health: “Una ducha matutina puede ser una excelente forma de despertar y comenzar el día, especialmente si tendés a sudar durante la noche. Mientras tanto, una ducha nocturna ayuda a eliminar el sudor, la contaminación, el protector solar y los residuos ambientales”.

El factor piel: por qué el tipo cutáneo puede definir el mejor horario

El baño antes de dormir ayuda a mantener la ropa de cama con menos residuos y gérmenes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes tienen piel seca o sensible, los especialistas se inclinan por la ducha nocturna. Kopelman destacó que bañarse de noche permite aprovechar el período de sueño para hidratar la piel: “Te da la oportunidad de retener la humedad antes de dormir. Aplicar emolientes o sueros luego de la ducha permite una mejor absorción mientras dormís, cuando la piel está en modo de reparación”.

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Cindy Wassef, dermatóloga de Premier Health Associates en Randolph, Nueva Jersey, refuerza esta postura y agrega un argumento práctico: como la mayoría de las personas no cambia las sábanas más de una vez por semana, ducharse antes de acostarse reduce la acumulación de suciedad y bacterias en la cama entre lavado y lavado.

Para piel grasa, en cambio, Gary Goldenberg, profesor clínico asistente de dermatología en la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai, recomendó las duchas matutinas para controlar el brillo y prevenir el acné. En climas cálidos y húmedos, sugirió incluso considerar dos duchas diarias.

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Cuándo el ejercicio define la ecuación

El tipo de piel influye en la elección, con recomendaciones diferentes para sequedad, sensibilidad o exceso de sebo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento del entrenamiento físico es uno de los factores que más condiciona el horario de la ducha, y en este punto los dermatólogos son tajantes: ducharse después de hacer ejercicio es siempre prioritario, independientemente de la hora del día.

“El sudor puede predisponer al desarrollo de acné o foliculitis”, advirtió Wassef en declaraciones a SELF. La especialista también alertó sobre el riesgo de contraer infecciones bacterianas en los gimnasios: “Muchas personas no limpian el equipo antes de usarlo, lo que permite la propagación de infecciones como el estafilococo aureus, la tiña o el herpes, entre otras. Lavarse inmediatamente después del ejercicio o del uso del equipamiento puede reducir esa probabilidad”.

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Duración, temperatura e hidratación: las variables que más importan

La hidratación posterior al baño es clave para reforzar la barrera cutánea y reducir irritaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del horario, varios dermatólogos subrayan que la forma en que se realiza la ducha tiene un impacto igual o mayor que el momento elegido. Goldenberg recomendó limitar las duchas a entre 5 y 10 minutos con agua tibia, y aplicar humectante sobre la piel de forma inmediata al salir.

Ife J. Rodney, directora fundadora de Eternal Dermatology + Aesthetics, señaló que la ducha nocturna facilita ese paso: “Por las noches tenés más tiempo para usar la cantidad adecuada de crema en toda la piel”, declaró a SELF. Por las mañanas, la prisa puede llevar a saltear ese cuidado.

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Vij, de la Cleveland Clinic, sintetizó la postura del campo dermatológico: “No hay un momento correcto para ducharse. Es lo que te haga sentir mejor. Es una elección tan personal que deberías hacer lo que te convenga y te haga feliz”.