El vinculo entre una buena rutina de sueño y piel saludable, según la ciencia

El sueño nocturno activa procesos de reparación cutánea que se reducen durante la vigilia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada noche, mientras el cuerpo descansa, la piel lleva a cabo su trabajo más silencioso y profundo. No necesita instrucciones ni productos para hacerlo: solo necesita tiempo y quietud. Sin embargo, la tendencia a llenar esas horas previas al sueño con rituales cada vez más elaborados empuja en la dirección contraria.

Dormir bien es, probablemente, el producto de skincare más subestimado del mercado. Mientras la industria de la belleza creció hasta superar los 500.000 millones de dólares en ventas globales y los algoritmos de TikTok normalizaron rutinas nocturnas de 10, 12 o 15 pasos, la ciencia lleva años señalando que ningún sérum puede reemplazar lo que ocurre en la piel durante el sueño profundo.

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La piel trabaja de noche

La síntesis de colágeno sigue un ciclo circadiano con picos que se concentran en horas de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el cuerpo duerme, la piel activa una serie de procesos de regeneración que no pueden ocurrir durante las horas de vigilia. La síntesis de colágeno, reparación celular y restauración de la barrera cutánea se concentran principalmente en la fase nocturna, reguladas por el reloj biológico interno.

Un estudio publicado en Nature Cell Biology por investigadores de la Universidad de Manchester confirmó que la producción de procolágeno tipo I en los fibroblastos sigue un ciclo circadiano preciso: la síntesis alcanza su pico durante la noche, mientras que el ensamblado de las fibras ocurre de día.

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La falta de sueño eleva el cortisol y acelera señales de envejecimiento en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Durante el sueño, la piel no está expuesta a factores dañinos ni ocupada en defenderse”, explicó la doctora Kat Lederle, especialista en sueño y ritmos circadianos, en declaraciones recogidas por Fashion Journal. “En cambio, tiene la oportunidad de hacer todo el trabajo de reparación para estar lista para el día siguiente”, agregó.

Qué le pasa a la piel cuando no se duerme bien

La barrera cutánea tarda más en recuperarse cuando el descanso baja de cinco horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privación del descanso tiene consecuencias medibles y documentadas sobre la salud de la piel. Una revisión de 30 estudios publicada en 2025 en el ARC Journal of Dermatology bajo el título Sleep and Skin: A Decade of Evidence concluyó que la falta de sueño eleva los niveles de cortisol, reduce la producción de melatonina y dispara el estrés oxidativo, tres mecanismos que aceleran la degradación del colágeno y envejecen la piel de forma prematura.

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Los datos son concretos. Mujeres que dormían menos de 5 horas por noche mostraron un 50% más de tiempo de recuperación para reparar la barrera cutánea tras un daño, en comparación con quienes dormían entre 7 y 8 horas.

La regularidad de una rutina breve funciona como anclaje para el reloj biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la pérdida de melatonina asociada al mal sueño incrementa en hasta un 80% la producción de radicales libres, compuestos que dañan las fibras elásticas y aceleran la aparición de arrugas.

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La investigadora Nadine Pernodet, directora de Tecnología Avanzada de un marca reconocida de cosméticos, lleva años estudiando la relación entre sueño y envejecimiento cutáneo. “Sabemos por nuestra investigación que el ritmo circadiano, que funciona perfectamente cuando está sincronizado, se desregula por el envejecimiento, estresores ambientales y falta de sueño”, señaló en declaraciones publicadas por STAT News.

La rutina como señal, no como carga

La atención a textura, aroma y temperatura favorece el paso del estado de alerta al descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la tentación de optimizar cada minuto antes de dormir, la especialista Lederle propone un enfoque diferente: la regularidad, no la complejidad. Completar la rutina de skincare a la misma hora cada noche le entrega al reloj biológico una señal predecible de que el sueño se aproxima. Ese efecto de anclaje, según la doctora, puede traducirse en menor rumiación mental y una transición más fluida hacia el descanso.

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La recomendación incluye mantener los niveles de luz bajos durante la limpieza y la hidratación, para no enviar señales contradictorias al sistema circadiano, y prestar atención a la experiencia sensorial de los productos: su textura, aroma y temperatura. Esta atención focalizada favorece el paso del sistema nervioso simpático —el modo de alerta— al parasimpático, asociado al descanso.

Menos productos, mejor sueño

La luz intensa antes de dormir envía señales contradictorias al sistema circadiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de 2026 publicado en Frontiers in Aging que analizó los 6 pilares de la medicina del estilo de vida. Confirmó que dormir entre 7 y 9 horas con alineación circadiana se asocia a menor pérdida de agua transepidérmica, niveles más bajos de cortisol y una recuperación más eficiente de la barrera cutánea, sin necesidad de ningún producto adicional.

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La evidencia apunta en una dirección clara: la skincare nocturna tiene valor, pero su eficacia depende en gran parte de la calidad del sueño que le sigue. Una rutina breve, constante y realizada con atención plena puede ser más beneficiosa para la piel que 10 pasos ejecutados con prisa antes de caer rendido sobre la almohada.