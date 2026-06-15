Salud

La franja exacta de sueño que se asocia con un envejecimiento biológico más lento

Un análisis con datos del Biobanco del Reino Unido vincula dormir dentro de un rango nocturno específico con una menor edad molecular en órganos y sistemas, frente a patrones cortos o prolongados

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Ilustración en acuarela de una mano emergiendo de las sábanas blancas para silenciar un despertador plateado en una cama.
La investigación subraya que, además de la cantidad, la calidad del sueño es clave para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir entre 6,4 y 7,8 horas por noche está relacionado con un envejecimiento biológico más saludable, según un estudio publicado en la revista Nature y difundido por Eating Well.

La investigación subraya que, además de la cantidad, la calidad del sueño es clave para la salud, y advierte sobre los riesgos de dormir fuera de este rango óptimo.

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Imagen de una mujer durmiendo de lado en la cama, cubierta por una manta gris, con luz ambiental nocturna. Una planta Sansevieria en maceta y una ventana se ven al fondo.
La calidad del descanso influye tanto como la cantidad a lo largo de los años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el análisis realizado sobre datos del Biobanco del Reino Unido, descansar menos de 6 horas o superar las 8 puede incrementar la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, afecciones mentales y mortalidad prematura. Por ello, ajustar los hábitos de sueño a este rango resulta fundamental para proteger la salud general.

Cómo se realizó el estudio sobre el sueño y la salud

El estudio se basó en la revisión de los registros del Biobanco del Reino Unido, que reúne datos biológicos y de estilo de vida de cientos de miles de personas. Los participantes fueron clasificados según las horas de sueño autodeclaradas y se analizó la relación entre estos patrones y el envejecimiento biológico mediante herramientas que estiman la edad molecular de órganos y sistemas.

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Primer plano de una joven adulta recostada en la cama por la noche, cubierta con sábanas grises, con luz azulada tenue visible al fondo.
Dormir menos de 6 horas se vincula con mayor probabilidad de enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores emplearon relojes de envejecimiento biológico utilizando parámetros como neuroimágenes y marcadores sanguíneos. Estos instrumentos permitieron encontrar correlaciones entre la duración del sueño y el avance biológico de cada persona, más allá de su edad cronológica.

El estudio, difundido por Eating Well, es de tipo observacional. Esto significa que establece asociaciones entre la duración del sueño y el envejecimiento biológico, sin probar causalidad directa.

Además, la información sobre los hábitos de sueño fue autodeclarada, lo que puede generar cierto margen de error respecto a mediciones objetivas.

Riesgos de dormir demasiado poco o demasiado

Hombre en pijama de rayas duerme de costado en una cama, con almohada entre las piernas en una habitación oscura. Junto a la cama, un vaso de agua y un reloj.
Superar las 8 horas también se relaciona con un avance biológico acelerado en los marcadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes duermen menos de 6 horas por noche o más de 8 muestran un avance acelerado del envejecimiento biológico y una probabilidad mayor de desarrollar enfermedades crónicas. Entre los riesgos identificados se encuentran el aumento de la incidencia de depresión, diabetes tipo 2, problemas cardíacos y mayor mortalidad.

Según el medio citado, los efectos negativos del sueño insuficiente parecen estar más ligados a procesos de estrés, inflamación y alteraciones inmunológicas.

Dormir en exceso, en cambio, podría ser un indicador de desgaste biológico o problemas de salud subyacentes más que una causa directa. A pesar de que ambas situaciones pueden afectar la salud, el impacto negativo del sueño corto es especialmente claro en el corto plazo.

Un joven de cabello oscuro acostado en una cama con sábanas blancas, cubierto por un edredón, mirando una televisión encendida en una habitación oscura.
Limitar el uso de pantallas al menos treinta minutos antes de dormir facilita la transición natural al descanso y mejora la calidad del sueño, según las recomendaciones prácticas citadas en el informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos organismos, como la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, coinciden en que la duración del sueño recomendada para adultos oscila entre 7 y 9 horas por noche.

La Clínica Mayo advierte que dormir menos de la cantidad sugerida puede alterar la función inmunológica, elevar el riesgo de hipertensión y favorecer la aparición de enfermedades metabólicas, respaldando así los hallazgos de estudios observacionales recientes.

Recomendaciones prácticas para un buen descanso

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Un ambiente fresco, oscuro y silencioso favorece ciclos nocturnos más reparadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas citados por el medio sugieren regular el horario de sueño, procurando acostarse y levantarse siempre a la misma hora para sincronizar el reloj interno. Recomiendan además crear un entorno propicio para dormir: habitación fresca, oscura y silenciosa.

Limitar el uso de pantallas al menos 30 minutos antes de dormir puede facilitar la preparación natural para el descanso. Mantener una actividad física regular y una dieta equilibrada también ayuda a preservar ciclos de sueño saludables y reparadores.

Organizaciones como la Escuela de Medicina de Harvard subrayan la importancia de mantener rutinas constantes y un ambiente adecuado para dormir, ya que la regularidad del sueño se asocia con menores tasas de enfermedades cardiovasculares y una mejor salud mental.

Persona en pijama sentada en la cama, sosteniendo una taza humeante. A su lado, una mesita de noche con un plato, una cuchara y una lámpara encendida.
Evitar el consumo de cafeína por la tarde ayuda a conciliar el sueño y a mejorar la calidad del descanso nocturno, una estrategia respaldada por investigaciones clínicas y destacada entre las recomendaciones del informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias como reducir la exposición a luz artificial antes de acostarse y evitar el consumo de cafeína por la tarde han demostrado mejorar la calidad del sueño en múltiples investigaciones clínicas.

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