Un hombre disfrazado de Spider-Man dispara contra un tráiler en Guatemala

Un hombre con máscara de Spider-Man atacó a balazos a un conductor de tráiler en la ruta al Atlántico y la víctima resultó ilesa. (MP de Guatemala)

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Un hombre cubierto con una máscara de Spider-Man protagonizó un ataque armado contra el conductor de un tráiler, quien resultó ileso.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 1 de agosto en el kilómetro 57 de la ruta al Atlántico, jurisdicción del municipio de Sanarate, en el departamento de El Progreso, en Guatemala.

De acuerdo con la víctima, el agresor llegó en motocicleta al parqueo de una gasolinera. Le llamó la atención, porque llevaba un disfraz del Hombre Araña, pero creyó que estaba relacionado con el reciente estreno de la película Spider-Man: Brand New Day.

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Sin embargo, terminó con una gran sorpresa cuando el hombre desenfundó un arma de fuego y sin cruzar palabras disparó varias veces contra la cabina y el chasis del vehículo de una empresa de gaseosas, luego huyó a toda velocidad.

Testimonio del conductor y hallazgos en la escena

El piloto del camión resultó ileso y relató que descansaba fuera del transporte pesado cuando observó la llegada del atacante.

“Pensé que disparó al aire porque no me disparó directamente. Cuando di la vuelta observé los orificios en la cabina y parte del chasis... No estoy asustado porque nunca pensé que era contra mí”, manifestó el conductor a medios locales.

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En el sitio quedaron esparcidos múltiples casquillos de arma de fuego, los cuales fueron asegurados por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) como parte de las diligencias para esclarecer el hecho.

El ataque armado ocurrió el 1 de agosto en el kilómetro 57 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso, Guatemala. (MP de Guatemala)

El vehículo sufrió varios impactos de bala que evidencian la violencia del ataque, según constató el personal de investigación.

Hipótesis de extorsión y antecedentes

En tanto, las autoridades no descartan que el atentado esté vinculado con un reciente caso de extorsión contra la misma compañía de bebidas.

Según detallaron, en la aldea El Upayón, de El Progreso, sujetos desconocidos entregaron un teléfono celular a los pilotos para exigir el pago de dinero.

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Integrantes de la PNC recordaron que semanas antes se registró otro incidente contra repartidores de la empresa en esa localidad.

Las investigaciones permanecen abiertas para identificar al atacante y desarticular la estructura criminal responsable de las amenazas dirigidas al sector de transporte de mercancías.

El uso de disfraces en delitos y la iconografía de cómics

El uso de máscaras y disfraces es una táctica criminal que se utiliza para evadir cámaras de vigilancia y dificultar la identificación y no es un hecho aislado en el crimen organizado guatemalteco.

De acuerdo con la PNC, la iconografía de editoriales como Marvel y DC ha figurado en actividades delictivas a través de sobrenombres de pandilleros, logotipos en cargamentos ilícitos y ataques en eventos temáticos.

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En operativos recientes, la PNC capturó a miembros de la pandilla Barrio 18 que utilizaban alias alusivos a villanos de cómic, como “Joker” o “Guasón”, quienes fueron vinculados a investigaciones por extorsión, homicidio y portación ilegal de armas.

En 2023, Miltón “el Darkin”, presunto líder del Barrio 18, y César “el Joker” fueron detenidos durante el operativo en Amatitlán, Guatemala. (PNC de Guatemala)

Un hecho ocurrido en Sanarate, El Progreso se suma a otros incidentes violentos relacionados con caracterizaciones: en octubre de 2024, en la colonia Quinta Samayoa de la zona 7 de Ciudad de Guatemala, hombres armados con máscaras de payaso irrumpieron en una fiesta y perpetraron un ataque que dejó dos personas fallecidas y cinco heridas.