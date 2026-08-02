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Femicidio en Mar del Plata: cómo es el balneario donde hallaron el cuerpo de Mailén Antonich

El predio permanece prácticamente desierto durante el invierno. La Justicia busca acceder a las cámaras de seguridad del complejo para reconstruir qué ocurrió antes del crimen

LUGAR DEL CUERPO - FEMICIDIO MAR DEL PLATA
El lugar donde hallaron el cuerpo de Juana Mailén Antonich (24)
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En invierno, el Balneario Cero, ubicado entre Punta Mogotes y el parador Waikiki, en Mar del Plata, ofrece una postal muy distinta a la del verano. Sin turistas, con apenas algunas sillas apiladas y unas sombrillas de paja, el predio permanece prácticamente desierto. Fue en ese escenario donde durante la madrugada de este domingo encontraron asesinada a Juana Mailén Antonich, la joven de 24 años que había salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral.

Según pudo saber Infobae, el cuerpo de la mujer —desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos con cables— apareció a unos 150 metros del ingreso al balneario, junto a una casilla donde, de acuerdo con la investigación, pernoctaban los dos serenos que fueron detenidos.

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Como se ve en la imagen que encabeza esta nota, junto a la casilla hay una carretilla, una lata de pintura, cajones de madera y otros elementos de obra. Delante de ese sector, hay una serie de bungalows o cabañas de madera junto a una pileta que, según trascendió, todavía no fueron habilitados.

A pocos metros, encontraron un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración. Ese elemento fue preservado por Policía Científica, que busca determinar qué fue quemado en su interior y si guarda relación con el femicidio.

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Femicidio Mar del Plata
Uno de los bungalows (a la derecha) con vista al mar. Detrás de ese lugar, encontraron el cuerpo de la mujer

El predio continúa bajo la lupa de los investigadores. Fuentes del caso indicaron a Infobae que hasta el momento declararon varios familiares de Antonich, mientras que el conductor de la aplicación que la trasladó hasta el balneario aún no prestó testimonio ante Carlos Russo de la UFI N° 7, quien lidera la investigación.

En paralelo, la fiscalía espera acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del complejo. Según las mismas fuentes, el propietario del balneario —que se encuentra de viaje en el exterior— puso el sistema de videovigilancia a disposición de la Justicia y facilitó a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) los códigos necesarios para ingresar a las grabaciones.

Femicidio Mar del Plata
La policía trabaja en el lugar

El lugar comenzó a cobrar importancia luego de que la familia de Antonich comenzó a reconstruir sus últimos movimientos. Según relató Luis, quien se identificó como el tío de la joven, una fotografía que la joven envió al llegar al balneario les permitió identificar el sitio donde había sido citada.

“Nosotros nos vinimos para acá. Hablamos con el primer sereno y lo notamos muy nervioso. Tartamudeaba mucho”, contó el familiar en declaraciones a TN.

Luego, según recordó, hablaron con un segundo hombre que también se encontraba en el predio: “Le hice sacar la capucha al otro y estaba todo rasguñado”.

Femicidio Mar del Plata Mailén Johana Antonich
El tacho donde quemaban cosas junto a una sombrilla de paja

Mientras recorrían el predio, luego de hablar con los hombres, observaron una situación que les llamó la atención. “Volvimos y vimos que estaban prendiendo fuego en los tachos”, aseguró Luis.

Fue entonces cuando llamaron al 911. Al arribar al balneario, los efectivos policiales intentaron identificar a los dos hombres, quienes escaparon corriendo, aunque fueron detenidos mientras intentaban ocultarse entre los árboles. Durante el rastrillaje posterior encontraron el cuerpo de Antonich detrás de la casilla.

Como contó este medio, los dos detenidos —identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27)— presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima. Sus prendas quedaron secuestradas para la realización de pericias.

Femidico Mar del Plata - Juana Mailén Antonich
Juana Mailén Antonich tenía 24 años y dos hijas

El caso

Antonich salió de su casa cerca de las 16 del sábado 1° de agosto luego de informar a su familia que asistiría a una entrevista de trabajo en el Balneario Cero de Punta Mogotes. Un chofer de aplicación pasó a buscarla y, según relataron sus familiares a la Policía, “estaban iniciando una relación sentimental”. Antes de irse, dejó a sus dos hijas, de 1 y 6 años, al cuidado de familiares.

Nunca regresó.

Al no tener noticias de ella, sus allegados comenzaron a buscarla. De acuerdo a la reconstrucción efectuada hasta el momento, cerca de las 00.10 del domingo 2 de agosto se presentaron en la Comisaría 16. Permanecieron allí hasta las 00.25 y luego se retiraron para dirigirse al balneario donde, creían, se llevaría a cabo la entrevista laboral.

Cuatro personas, dos con uniforme de policía y dos de civil, de pie frente a un cartel azul y blanco de la Comisaría Mar del Plata 5ta
Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27): los dos serenos detenidos por el femicidio

Es que, mientras trataban de saber qué había pasado, una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación con el supuesto empleador, lo que permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven.

Finalmente, regresaron a la dependencia policial y a las 2.12 quedó formalmente radicada la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 16.

La búsqueda dio un giro a las 3.51, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el sector del Balneario Cero y Waikiki. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres que escapaban corriendo y lograron detenerlos.

Tras las detenciones, la fiscalía continuó con las pericias en el predio para reconstruir qué ocurrió desde que Antonich llegó al balneario hasta el momento en que fue asesinada. Los investigadores también intentan establecer qué fue quemado en el tambor hallado junto a la casilla y si ese elemento puede aportar nuevas evidencias para la causa.

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