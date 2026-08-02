Boca Juniors visitará a Newell’s en Rosario por la tercera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

¿Cómo llega Boca Juniors?
El Xeneize arriba a su segundo duelo por el Torneo Clausura tras caer por 3-0 contra Deportivo Riestra en su debut. El cuadro dirigido por Rodolfo Arruabarena logró clasificar a los octavos de final —chocará contra Recoleta— de la Copa Sudamericana entre semana luego de vencer en la tanda de penales a O’Higgins de Chile, en una serie que terminó 1-1 en el global.
Posibles formaciones
Newell’s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Newell’s y Boca Juniors!
Por la tercera fecha del Torneo Clausura, el Xeneize visita a la Lepra en Rosario a partir de las 17. El elenco del Vasco Arruabarena buscará su primer triunfo en el certamen, mientras que el equipo de Frank Darío Kudelka precisa sumar para escapar del fondo de la tabla. Andrés Merlos será el árbitro principal y se podrá ver por TNT Sports.