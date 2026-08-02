River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura ante Rosario Central: hora, TV y formaciones

¿Cómo llega River Plate?
El Millonario tiene un presente complejo. Inició el semestre con una temprana eliminación de Copa Argentina contra Aldosivi y perdió sus primeros partidos del Clausura: cayó 1-0 contra Barracas Central en el Monumental y fue derrotado en La Plata por el mismo resultado contra Gimnasia. Esto dejó al equipo del Chacho Coudet con la obligación de sumar puntos para volver a meterse en la pelea de la tabla anual.
Posibles formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre River Plate y Rosario Central!
El estadio Monumental acogerá un choque de necesitados en la tercera fecha del Torneo Clausura a partir de las 19:15. El Millonario perdió sus primeros enfrentamientos en el certamen y el elenco de Eduardo Coudet tiene la obligación de sumar de a tres. El presente del Canalla es similiar, con una caída y un empate. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.