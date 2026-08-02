El sofisticado look de Juana Viale para este domingo: terciopelo, tonalidades doradas y detalles bordados

Con un nuevo outfit de Gino Bogani, Juana Viale apostó por un outfit completamente amarillo (Almorzando con Juana – El Trece)

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Juana Viale volvió a convertirse en protagonista de la pantalla chica este domingo al mediodía, cuando una vez más se puso al frente de Almorzando con Juana (El Trece) y sorprendió tanto por su estilo como por su carisma. La conductora, que ya se ganó un lugar propio en la televisión argentina, abrió el programa con su característico humor y una nueva apuesta de moda que no tardó en ser tendencia en redes sociales. En esta oportunidad, Juana eligió regresar a los impactantes diseños de Gino Bogani, reforzando la alianza con el diseñador que la acompaña en sus apuestas más celebradas.

Como ya es costumbre, Juana saludó a los seguidores con espontaneidad y cercanía: “Hola, hola, ¿cómo están ustedes en sus casas? ¿Cómo la están pasando en este invierno hermoso que nos toca? El pronóstico para hoy es… ¿Soleado?”. Entre bromas sobre el clima y su reciente regreso de unas cortas vacaciones, la conductora contó detalles de su preparación para el programa: “Hace tantas horas que estoy acá adentro, me vengo a preparar. Los que no saben, me fui una semanita de vacaciones y bueno... ¡El color! Y tuve que ponerme un poco de polvo blanco para empatizar un poco con Buenos Aires y su invierno hermoso”.

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Juana también se hizo eco de la pasión futbolera que atraviesa la pantalla y los hogares argentinos: “Ya no tenemos mundial, ¿pero qué pasa hoy? ¿Quién juega hoy? Boquita juega hoy, River también... Pero bueno, esperemos tener algunos buenos resultados. La obsesión del fútbol acá que no para nunca”. Así, la conductora conectó con la audiencia desde la cotidianeidad, antes de pasar a uno de los momentos más esperados: la presentación de su look.

Juana Viale presentó el nuevo putfit, diseñado por Gino Bogani, que eligió para su programa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miren, es principio de mes y ¿qué tenemos? Un auténtico Gino Bogani”, anunció, entusiasmada. En esta edición, Juana apostó por un vestido de terciopelo oro viejo con collar tipo peto, una faja completamente drapeada y puños bordados. “Y también la bijou del señor Bogani y las tobilleras de la señora Viale”, detalló entre risas, sumando guiños a su equipo de estilismo. “Me peinó Juan Fojo y me maquilló Cris Sepúlveda y me hizo con amarillos y naranjas... Un atardecer. Estoy muy a la naturaleza”. Fiel a su estilo, remató con humor: “La mina está con los patos totalmente volados. No estoy acá, es un holograma mío. Mi espíritu está volando. La carcasa, sí, lo que queda. Chocada por todos lados estoy”.

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Cabe mencionar que la última vez que Viale usó un diseño de Bogani fue a comienzos de julio. En esa ocasión, también abrió el programa mostrando el look elegido: “Tengo un vestido drapeado realizado en seda pesada. No saben lo que pesa, es espectacular. En degradé de gris perla a negro. Yo cuando lo vi por primera vez pensé que era medio color lavanda, pero no. Es gris perla a negro con el cinturón a tono y la maravillosidad, por supuesto, del señor Gino Bogani, que fue quien me lo hizo con bolsillos. Nada más lindo que un vestido con bolsillos. Así que acá tenemos la creación. Muy bonito se ve. ¿Les gusta? Mi abuela siempre pregunta eso: ¿les gusta? A mí también me encanta”.

En una nueva entrega dominical, Juana Viale volvió a lucirse frente a las cámaras previo a recibir a sus invitados (Almorzando con Juana – El Trece)

Más allá de la moda, Juana Viale mantiene el tono fresco y descontracturado en cada apertura, alternando anécdotas personales, guiños a su abuela y referencias a la actualidad. Esta combinación la posiciona como una de las conductoras más frescas y comentadas de la televisión argentina. Así, Almorzando con Juana permanece como una cita obligada de los domingos, donde la tradición, la innovación y el glamour se dan la mano en la mesa más emblemática del país.

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