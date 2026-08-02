Melody Luz renovó su estilo y compartió el resultado: “Me aburro mucho”

En una rápida visita al estilista, Melody Luz redefinió su larga cabellera y causó furor en las redes (Instagram)

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Melody Luz atraviesa un momento personal lejos de los escándalos y en plena sintonía familiar junto a Alex Caniggia en España. En este contexto, la bailarina y exparticipante de realities volvió a poner el foco en una de sus pasiones: la moda y, especialmente, su cabello. Reconocida por no temerle a los cambios de look y por su capacidad de reinventarse, Melody compartió con sus seguidores un nuevo proceso de transformación que generó elogios y empatía en las redes sociales.

La artista publicó en su cuenta de Instagram un clip detallando el paso a paso de su última visita al estilista, mostrando el detrás de escena y el diálogo que mantuvo con su peluquero de confianza antes de dar el “sí” definitivo al cambio. La conversación comenzó con una pregunta sobre la relación de Melody con sus rulos. “Mis rulos los acepté hace ya varios años. Pero, excepto en el embarazo, fue el único momento que lo dejé tranquilo y de mi color, que es un castaño oscuro. Después me aburro mucho, así que suelo cambiar y con tanta tintura mi rulo ha cambiado mucho. Antes estaba mucho más formado. Me gustaría seguir teniéndolo largo por el baile más que nada, pero bueno, si hay que cortar, hay que cortar”, explicó la bailarina al mirarse al espejo.

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El estilista, atento a la historia capilar de su clienta, agregó que el cabello de los artistas suele estar “sufrido” por la exigencia de los trabajos en los medios, el uso frecuente de calor, tinturas y peinados para las presentaciones. “Tenemos todo un cabello que pasó por antecedentes de color”, advirtió, y aclaró que, en este caso, lo importante era cómo tratarlo y proyectar un corte en capas largas que le diera movimiento, elevación y peso sin sacrificar la longitud necesaria para la danza.

La bailarina redefinió sus rulos y mostró el resultado final en las redes (Captura de video)

“Entiendo. ¡Vamos!”, exclamó Melody, dispuesta a dejarse llevar por la experiencia profesional. El momento del corte llegó con una cuenta regresiva y el aplauso por parte de su estilista. “Vos no te das una idea de la cantidad, creo que nunca se me armaron así, hace años que no se me arma así. ¿Te querés casar conmigo? Yo acepto”, bromeó la bailarina al ver el resultado, sorprendida y feliz por cómo quedaron sus rulos definidos y llenos de vida.

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Las imágenes y el relato de la bailarina no tardaron en recibir cientos de mensajes de apoyo y complicidad en la sección de comentarios. “Las que tenemos rulos, te entendemos. Estás siempre divina”; “Impecable”; “Amé cómo te quedaron los rulos definidos”; “Es hermoso cómo te quedó”; “Siempre hermosa”; “Pelazo”, fueron algunos de los elogios que se destacaron en las últimas horas. El video sumó miles de visualizaciones y se compartió entre usuarias que también atraviesan los dilemas y alegrías de tener el cabello con rulos.

En octubre pasado, Melody apostó por teñir su larga cabellera completamente de negro (Instagram)

Este cambio no es el primero que Melody muestra a sus seguidores. En octubre pasado, la bailarina ya había sorprendido con una transformación radical: luego de años oscilando entre tonos castaño rojizo y pelirrojo, decidió teñirse completamente de negro. “Estoy renovadísima, soy otra. Voy probando, la verdad que esto me gusta más, va más conmigo. El cambio me es más auténtico, yo soy morocha, la verdad que también teñirse, ir a la peluquería, estar atenta a las raíces, ahora me quedo más tranquila”, contó en una entrevista con Sálvese quien pueda (América), donde explicó cómo la nueva imagen reflejaba una faceta más fiel a su identidad y al ritmo de vida que lleva.

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La relación de Melody con su cabello se convirtió en un tema recurrente tanto en entrevistas como en sus publicaciones. De esa manera, la bailarina suele reflexionar sobre la importancia de aceptar las distintas etapas, animarse a probar cosas nuevas y adaptar el look a los cambios personales y profesionales. Ya sea por el baile, la maternidad o su presencia en medios y redes, la artista entendió que su cabello es parte de su expresión y una herramienta para reinventarse sin perder autenticidad.