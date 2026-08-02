Crimen y Justicia
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Córdoba: cayó una banda narco que trasladaba droga en colectivos y utilizaba menores para venderla

Durante una serie de allanamientos en la ciudad de Deán Funes, tres miembros de la organización fueron detenidos. Los agentes secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y vehículos

Banda narco droga Córdoba
Los aprehendidos fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes
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Un operativo contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba culminó con la desarticulación de una organización criminal que compraba droga en la capital provincial, la trasladaba en colectivos hasta Deán Funes y utilizaba menores de edad para comercializarla. Tras una investigación que se extendió durante cuatro meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a tres integrantes de la banda y secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

Según pudo saber Infobae, la investigación se inició tras varias denuncias anónimas recibidas a través del Centro de Denuncias 0800-888-8080. Con las pruebas reunidas, los agentes realizaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas sobre la calle Pedro Goyena, en el barrio Kilómetro 2, de la ciudad de Deán Funes.

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Durante uno de los procedimientos, los efectivos sorprendieron a una de las investigadas mientras fraccionaba cocaína para su comercialización. Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres sospechosos: dos hombres y una mujer.

Además, los investigadores secuestraron varios envoltorios de cocaína, 13 plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, dos balanzas digitales, dos motocicletas y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

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FPA Córdoba narcotráfico
El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Fuentes del caso detallaron a este medio que la presunta líder de la banda trasladaba la droga desde la ciudad de Córdoba utilizando colectivos y luego la distribuía desde los domicilios bajo su control en Deán Funes. Además, los investigadores establecieron que la organización empleaba a menores de edad para comercializar las sustancias ilícitas.

En este contexto, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial e imputó a los tres por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Días antes, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desmanteló una organización narco liderada por dos familias en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, tras una investigación que se extendió durante tres años y contó con la colaboración de la ciudadanía a través de denuncias anónimas. El operativo incluyó 28 allanamientos simultáneos en los barrios Alberdi y 70 Viviendas, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. Durante los procedimientos, fueron detenidas 19 personas —catorce hombres y cinco mujeres— y se incautaron 1.952 dosis de cocaína, 79 dosis de marihuana, 18 plantas de cannabis sativa, más de 38 millones de pesos, armas de fuego, vehículos y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

La estructura criminal operaba utilizando domicilios como centros de acopio y distribución, además de implementar un sistema de “delivery” para ampliar la venta de estupefacientes. Varios de sus integrantes contaban con antecedentes por narcotráfico y tentativa de homicidio. Las autoridades señalaron la peligrosidad de la organización, que mantenía una activa participación en el mercado ilegal local y regional. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso la remisión de todos los elementos secuestrados y el traslado de los detenidos a sede judicial para ser indagados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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