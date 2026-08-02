Intensas lluvias en Costa Rica afectan zonas de Matina, Sarapiquí y Tortuguero, con familias evacuadas y comunidades aisladas

El IMN advirtió sobre la continuidad de las lluvias en el Caribe y la saturación de suelos en cuencas vulnerables, con riesgo de desbordamiento de ríos y quebradas./ (Cruz Roja Costarricense)

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Las intensas precipitaciones de las últimas horas han provocado inundaciones y afectaciones significativas en Matina, Sarapiquí y Tortuguero, zonas ubicadas en las provincias de Limón y Heredia. Según reportes de El Observador, cuerpos de emergencia mantienen operaciones activas para evacuar y asistir a decenas de personas damnificadas, entre ellas menores, adultos mayores y mujeres embarazadas.

De acuerdo con información difundida por El Observador, la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) confirmó este domingo la atención prioritaria en Matina de Limón, donde el desbordamiento de un río en Finca Estrada dejó incomunicadas a 22 personas. Equipos de la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos se desplazaron al sitio desde la madrugada para ejecutar labores de rescate y traslado a zonas seguras. Entre los evacuados, resalta el caso de una adulta mayor en condición de encamamiento, quien recibió atención especializada.

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El presidente de la CNE, Alejandro Picado, indicó que en Matina se habilitó un albergue temporal para las familias afectadas. Además, la institución reportó el rescate de cuatro personas en Bristol de Matina y la atención a una mujer embarazada en Batán. Según El Observador, la Cruz Roja informó que se logró evacuar a 16 personas, mientras continúan los esfuerzos para asistir a quienes permanecen aislados.

Las lluvias provocaron inundaciones y afectaciones en Matina, Sarapiquí y Tortuguero, en las provincias de Limón y Heredia./ (Cruz Roja Costarricense)

La misma fuente detalló que en Sarapiquí, provincia de Heredia, la situación se mantiene bajo vigilancia permanente. El Comité Municipal de Emergencias realiza monitoreo constante de los ríos, que presentan niveles elevados debido a las lluvias persistentes desde la madrugada. El presidente de la CNE señaló la importancia de este seguimiento, ya que el crecimiento de los cauces representa un riesgo para las comunidades cercanas.

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En Tortuguero, ubicado en el cantón de Pococí, los reportes recabados por El Observador dan cuenta de precipitaciones intensas, vientos fuertes y oleaje considerable. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre la continuidad de las lluvias en la región del Caribe, así como sobre la saturación de suelos en cuencas vulnerables, especialmente en el cantón de Turrialba. La advertencia incluye la posibilidad de desbordamiento de ríos y quebradas, con más del 95% de saturación del suelo en zonas montañosas.

Durante la jornada del sábado, la municipalidad de Turrialba reportó emergencias por la crecida de ríos, situación que puso en riesgo varias viviendas. El alcalde, Carlos Hidalgo, informó que al menos cuatro casas quedaron al borde del cauce por el aumento repentino del nivel del agua.

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La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos mantienen operativos de rescate y evacuación en las zonas afectadas por las lluvias./ (Cruz Roja Costarricense)

El IMN pronosticó para este domingo una disminución gradual de los vientos, pero no descartó la presencia de lluvias en distintos puntos del país, con aguaceros de intensidad variable en el Caribe y el este del Valle Central. Para la tarde, se prevén precipitaciones más intensas en la vertiente del Pacífico y sectores montañosos, acompañadas de tormenta eléctrica.

El monitoreo de emergencias se extiende a otras comunidades de Limón, como Siquirres, Hamburgo, Islona y Dos Bocas. Además, el río Sixaola en Talamanca mostró niveles elevados, según los reportes recogidos por El Observador. Las operaciones de la Cruz Roja y los bomberos continúan en las zonas impactadas, con equipos desplegados para atender las necesidades urgentes de la población.

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Las autoridades recomiendan a los habitantes de estas regiones estar atentos a los comunicados oficiales y mantener precaución ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.