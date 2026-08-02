Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Intensas lluvias en Costa Rica afectan zonas de Matina, Sarapiquí y Tortuguero, con familias evacuadas y comunidades aisladas

La CNE prioriza la atención en Finca Estrada y mantiene un refugio provisional para los afectados. Cruz Roja y Bomberos siguen moviéndose entre comunidades incomunicadas, con menores y adultos mayores entre los más vulnerables.

El IMN advirtió sobre la continuidad de las lluvias en el Caribe y la saturación de suelos en cuencas vulnerables, con riesgo de desbordamiento de ríos y quebradas./ (Cruz Roja Costarricense)
El IMN advirtió sobre la continuidad de las lluvias en el Caribe y la saturación de suelos en cuencas vulnerables, con riesgo de desbordamiento de ríos y quebradas./ (Cruz Roja Costarricense)
Guardar

Las intensas precipitaciones de las últimas horas han provocado inundaciones y afectaciones significativas en Matina, Sarapiquí y Tortuguero, zonas ubicadas en las provincias de Limón y Heredia. Según reportes de El Observador, cuerpos de emergencia mantienen operaciones activas para evacuar y asistir a decenas de personas damnificadas, entre ellas menores, adultos mayores y mujeres embarazadas.

De acuerdo con información difundida por El Observador, la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) confirmó este domingo la atención prioritaria en Matina de Limón, donde el desbordamiento de un río en Finca Estrada dejó incomunicadas a 22 personas. Equipos de la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos se desplazaron al sitio desde la madrugada para ejecutar labores de rescate y traslado a zonas seguras. Entre los evacuados, resalta el caso de una adulta mayor en condición de encamamiento, quien recibió atención especializada.

PUBLICIDAD

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, indicó que en Matina se habilitó un albergue temporal para las familias afectadas. Además, la institución reportó el rescate de cuatro personas en Bristol de Matina y la atención a una mujer embarazada en Batán. Según El Observador, la Cruz Roja informó que se logró evacuar a 16 personas, mientras continúan los esfuerzos para asistir a quienes permanecen aislados.

Las lluvias provocaron inundaciones y afectaciones en Matina, Sarapiquí y Tortuguero, en las provincias de Limón y Heredia./ (Cruz Roja Costarricense)
Las lluvias provocaron inundaciones y afectaciones en Matina, Sarapiquí y Tortuguero, en las provincias de Limón y Heredia./ (Cruz Roja Costarricense)

La misma fuente detalló que en Sarapiquí, provincia de Heredia, la situación se mantiene bajo vigilancia permanente. El Comité Municipal de Emergencias realiza monitoreo constante de los ríos, que presentan niveles elevados debido a las lluvias persistentes desde la madrugada. El presidente de la CNE señaló la importancia de este seguimiento, ya que el crecimiento de los cauces representa un riesgo para las comunidades cercanas.

PUBLICIDAD

En Tortuguero, ubicado en el cantón de Pococí, los reportes recabados por El Observador dan cuenta de precipitaciones intensas, vientos fuertes y oleaje considerable. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre la continuidad de las lluvias en la región del Caribe, así como sobre la saturación de suelos en cuencas vulnerables, especialmente en el cantón de Turrialba. La advertencia incluye la posibilidad de desbordamiento de ríos y quebradas, con más del 95% de saturación del suelo en zonas montañosas.

Durante la jornada del sábado, la municipalidad de Turrialba reportó emergencias por la crecida de ríos, situación que puso en riesgo varias viviendas. El alcalde, Carlos Hidalgo, informó que al menos cuatro casas quedaron al borde del cauce por el aumento repentino del nivel del agua.

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos mantienen operativos de rescate y evacuación en las zonas afectadas por las lluvias./ (Cruz Roja Costarricense)
La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos mantienen operativos de rescate y evacuación en las zonas afectadas por las lluvias./ (Cruz Roja Costarricense)

El IMN pronosticó para este domingo una disminución gradual de los vientos, pero no descartó la presencia de lluvias en distintos puntos del país, con aguaceros de intensidad variable en el Caribe y el este del Valle Central. Para la tarde, se prevén precipitaciones más intensas en la vertiente del Pacífico y sectores montañosos, acompañadas de tormenta eléctrica.

El monitoreo de emergencias se extiende a otras comunidades de Limón, como Siquirres, Hamburgo, Islona y Dos Bocas. Además, el río Sixaola en Talamanca mostró niveles elevados, según los reportes recogidos por El Observador. Las operaciones de la Cruz Roja y los bomberos continúan en las zonas impactadas, con equipos desplegados para atender las necesidades urgentes de la población.

Las autoridades recomiendan a los habitantes de estas regiones estar atentos a los comunicados oficiales y mantener precaución ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Temas Relacionados

Costa RicaInundacionesProtección CivilLluvias intensasCNE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer de 71 años logra que la Caja Costarricense del Seguro Social le reconozca una pensión por orfandad

La resolución reconoce el derecho de la solicitante y ordena cancelar el beneficio con retroactividad desde el 11 de enero de 2023 con intereses legales, según CR Hoy.

Una mujer de 71 años logra que la Caja Costarricense del Seguro Social le reconozca una pensión por orfandad

Aumentan los menores involucrados en delitos: Honduras registra 310 detenciones en siete meses

Un promedio de 310 adolescentes han sido detenidos por su presunta vinculación con diversos delitos

Aumentan los menores involucrados en delitos: Honduras registra 310 detenciones en siete meses

Condenan a 84 años de prisión a un TikToker mexicano por producir y difundir pornografía con menores en Guatemala

La investigación sostuvo que el acusado registró los abusos y los subió a servicios para adultos y plataformas digitales, un esquema con el que, según los fiscales, captaba víctimas y obtenía ganancias ilícitas

Condenan a 84 años de prisión a un TikToker mexicano por producir y difundir pornografía con menores en Guatemala

La Asociación de taxista en Guatemala convoca nuevamente a una manifestación contra el alza de los combustibles el 3 de agosto

La protesta pacífica saldrá a las 8:00 desde Molino de las Flores, en la zona 2 de Mixco, y avanzará hacia el Congreso para exigir respuestas a los poderes del Estado

La Asociación de taxista en Guatemala convoca nuevamente a una manifestación contra el alza de los combustibles el 3 de agosto

Fatal accidente de transporte público en Honduras deja dos muertos y cinco lesionados

Las autoridades confirmaron la identidad de las dos personas que perdieron la vida en el trágico accidente protagonizado por una unidad de transporte público.

Fatal accidente de transporte público en Honduras deja dos muertos y cinco lesionados

TECNO

Las cuatro grandes consultoras cobran por enseñar a usar la IA con responsabilidad: sus propios informes tienen citas inventadas

Las cuatro grandes consultoras cobran por enseñar a usar la IA con responsabilidad: sus propios informes tienen citas inventadas

Apple bate récord de ingresos antes de la salida de Tim Cook

“Sería una vergüenza si OpenAI no se convierte en la primera gran empresa dirigida por un CEO de IA”: creador de ChatGPT

YouTube deja de funcionar en estos celulares Android: qué hacer para ver videos

Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 3 de agosto de 2026

ENTRETENIMIENTO

El último mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de intentar una hazaña histórica que terminó en tragedia

El último mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de intentar una hazaña histórica que terminó en tragedia

Ariana Grande se alejará de la vida pública tras concluir su gira mundial, según su representante

“Pensaron que iba a morir”: el dramático recuerdo de Phil Collins sobre la visita de sus hijos durante su adicción

“Eso es racismo canino”, sostuvo Jon Bernthal sobre el temor hacia los pitbulls

Una estrella de K-pop provocó indignación tras romper el estuche de una carta Pokémon valuada en hasta 1.000 dólares y pegársela en el rostro

MUNDO

El último mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de intentar una hazaña histórica que terminó en tragedia

El último mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de intentar una hazaña histórica que terminó en tragedia

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que el plan de EEUU para desarmar a los terroristas de Hamas “fracasará”

El papa León XIV pidió soluciones de “paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta

Al menos 14 muertos en un atentado suicida contra una comisaría en Pakistán durante una manifestación por la paz

Andy Burnham cuestionó la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA: “No es la persona adecuada”