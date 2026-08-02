Chiche Gelblung volvió a su programa de Crónica TV tras su última internación: “El trabajo es parte de la terapia”

Chiche Gelblung volvió a Crónica TV tras recibir el alta de su segunda internación del año en el Sanatorio Mater Dei (Video: Crónica)

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Chiche Gelblung reapareció en pantalla en Crónica TV, apenas días después de recibir el alta de su segunda internación del año en el Sanatorio Mater Dei. El periodista de 82 años se presentó en el pase con Guido Záffora y dejó en claro su filosofía de vida con una frase que define su manera de atravesar los momentos difíciles: “Hay que laburar”.

El regreso del conductor no pasó desapercibido. El periodista de espectáculos lo recibió con afecto y le señaló algo que el propio Gelblung no parece dispuesto a discutir: “No parás de trabajar, Chiche”. La respuesta del periodista fue directa y sin rodeos: “El trabajo es parte de la terapia”. Y añadió, mencionando a Moria Casán, a quien acababan de entrevistar: “Mirá, Moria se levanta a las seis y media de la mañana todos los días. Y es una estrella”. Záffora no tardó en devolverle el halago: “Vos también lo sos”. Gelblung lo rechazó con la misma naturalidad: “No, yo no soy una estrella, pero me levanto temprano también, salgo a laburar”.

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El periodista Chiche Gelblung sostuvo en su regreso a Crónica que “hay que laburar” y afirmó que el trabajo es parte de la terapia

El encuentro entre Gelblung y Casán tuvo además una dimensión de reencuentro personal. Ambos dejaron atrás un cruce mediático previo, originado por comentarios que la actriz había hecho sobre Carlos Menem en el marco del lanzamiento de la serie sobre la vida del expresidente. En el pase televisivo, el clima fue de elogios mutuos y complicidad. Gelblung le recordó a Moria quién le había hecho su primera nota: “¿Vos te acordás quién te hizo la primera nota?”, le preguntó, y ella asintió de inmediato: “Vos, en revista Gente”.

La conversación giró en torno al próximo estreno de la serie biográfica de Casán en Netflix, previsto para el 14 de agosto. Gelblung le preguntó si estaba conforme con las actrices que la interpretan en distintas etapas de su vida, y ella respondió con convicción: “Yo estoy muy conforme con todas, no van a imitar ni caricaturizar, son actrices que van a interpretar tu ADN”. Sobre la producción en sí, Moria fue elocuente: “Tiene mucha verdad, mucho impacto. Tiene glam, tiene revista, tiene la desilusión. Está muy bien filmada, tiene un criterio sensible”.

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Sobre el final del intercambio, Gelblung valoró a Casán con palabras que también podrían aplicarse a su propio recorrido: “Que siga haciendo la vida que hace, que es maravillosa, que labura todos los días, es un ejemplo de vida, a su edad haciendo lo que hace”. Y Moria le devolvió el gesto con generosidad: “Es un placer verlo, después de haber pasado una enfermedad, que es un mago del periodismo, que ya sabemos que le puede hacer un reportaje a una piedra”.

La salud de Chiche Gelblung se complicó por una trombosis en el tobillo, una caída en su casa, una infección y gangrena

La mención a la enfermedad no fue casual. Los últimos meses de Gelblung estuvieron marcados por una serie de complicaciones de salud que mantuvieron en vilo a su entorno y al mundo de los medios. El conductor fue internado en el Mater Dei por un cuadro respiratorio y fiebre, su segunda internación en pocas semanas. La primera, que se extendió por casi un mes, había sido provocada por una trombosis en el tobillo agravada por una caída en su casa. El cuadro derivó en una infección y gangrena, y los médicos llegaron a evaluar la posibilidad de amputar una pierna. Una cirugía vascular y la colocación de dos stents permitieron revertir la situación. El propio periodista había dicho, ante esa perspectiva: “Antes de morirme, prefiero eso”.

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Fue Ángel de Brito quien confirmó la internación más reciente en su ciclo Ángel responde (Bondi Live) y reveló un detalle que pesó anímicamente sobre Gelblung: el levantamiento de su programa en Net TV. “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV”, dijo De Brito. Fernanda Iglesias, en Puro Show (Eltrece), amplió el historial médico del conductor y repasó las distintas instancias de su tratamiento, que incluyó anticoagulación y el seguimiento de una llaga en la planta del pie que derivó en las complicaciones más graves.