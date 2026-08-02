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Dos adultos mayores fueron atropellados en San Salvador, uno de ellos murió tras el accidente

Mientras transitaban por diferentes puntos de la capital, dos personas de la tercera edad fueron embestidas por motocicletas en hechos ocurridos con pocas horas de diferencia; uno de los incidentes resultó mortal

Un adulto mayor murió en Apopa tras ser embestido por una motocicleta en la carretera Troncal del Norte. (Foto cortesía Comandos de Salvamento de Apopa)
Un adulto mayor murió en Apopa tras ser embestido por una motocicleta en la carretera Troncal del Norte. (Foto cortesía Comandos de Salvamento de Apopa)
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Un hombre de la tercera edad perdió la vida en Apopa tras ser embestido por una motocicleta en la carretera Troncal del Norte, sumando un nuevo caso a la lista de víctimas de accidentes de tránsito en El Salvador. El incidente ocurrió la mañana de este domingo, a la altura del kilómetro 13, cerca de la entrada a la urbanización Popotlán, en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador.

De acuerdo con información de Comandos de Salvamento de Apopa, la alerta sobre el accidente fue recibida a las 7:40 de la mañana, luego de la llamada telefónica de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que notificó sobre el siniestro. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales, producto del fuerte impacto recibido.

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El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 13, cerca de la entrada a la urbanización Popotlán, en Apopa, al norte de San Salvador. (Foto cortesía Comandos de Salvamento de Apopa)
El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 13, cerca de la entrada a la urbanización Popotlán, en Apopa, al norte de San Salvador. (Foto cortesía Comandos de Salvamento de Apopa)

El conductor de la motocicleta involucrada en el accidente fue evaluado por los equipos de emergencia, quienes informaron que presentaba laceraciones en distintas partes del cuerpo. Tras la valoración prehospitalaria, se determinó que sus lesiones no requerían traslado a un centro asistencial.

La muerte de este adulto mayor se suma a las cifras que reflejan la peligrosidad que enfrentan los peatones y personas de la tercera edad en las vías del país. Según datos oficiales, 151 adultos mayores han perdido la vida en siniestros viales en El Salvador durante el año, lo que representa una proporción significativa dentro de las estadísticas nacionales.

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Una adulta mayor fue atropellada por una motocicleta en la 10.ª Calle Oriente, cerca del Parque Centenario, en San Salvador Centro. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Una adulta mayor fue atropellada por una motocicleta en la 10.ª Calle Oriente, cerca del Parque Centenario, en San Salvador Centro. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Adulta mayor arrollada en San Salvador Centro

Una mujer de edad avanzada fue atropellada por una motocicleta mientras caminaba por el centro de San Salvador, sufriendo lesiones que requirieron atención médica urgente. El hecho ocurrió sobre la 10.ª Calle Oriente, en las cercanías del Parque Centenario, en la zona central de la capital.

Equipos de Comandos de Salvamento acudieron al sitio para brindar asistencia a la víctima, quien presentaba diversas lesiones a causa del impacto con el vehículo. Tras ser estabilizada, la mujer fue trasladada al área de emergencias del Hospital Nacional Rosales, donde permanece bajo observación médica.

Las estadísticas oficiales indican que 151 adultos mayores han muerto en siniestros viales en El Salvador durante el año y que las autoridades piden precaución en las vacaciones agostinas. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Las estadísticas oficiales indican que 151 adultos mayores han muerto en siniestros viales en El Salvador durante el año y que las autoridades piden precaución en las vacaciones agostinas. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

34% de los atropellados son adultos mayores

En el marco de las vacaciones agostinas iniciadas el 1 de agosto, las autoridades reportan un accidente de tránsito. Durante la madrugada del primer día de asueto, un motociclista falleció tras ser impactado por una rastra en el kilómetro 76 de la carretera que conecta Sonsonate con Acajutla. Este caso marcó el primer deceso vial de las festividades.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial de El Salvador reporta que 293 peatones han muerto en accidentes de tránsito en lo que va del año, lo que representa el 34.2 % del total de fallecimientos por esta causa. Los adultos mayores constituyen un grupo especialmente vulnerable, con 151 muertes registradas en siniestros viales.

Las autoridades han reiterado el llamado a los conductores y peatones para mantener la precaución y el respeto a las normas de tránsito, como parte de los esfuerzos para reducir la cifra de víctimas y evitar tragedias similares.

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