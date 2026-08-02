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Aterrador accidente en una carrera en Japón: un auto voló a 270 km/h y pasó cerca de de los boxes

El Honda Prelude de Igor Fraga se levantó por el aire tras un golpe en el Súper GT en Fuji. Gran remontada del argentino Sacha Fenestraz

El terrible accidente de Igor Fraga en el Súper GT de Japón. Fue en la recta principal y el auto estuvo cerca de pasar el muro de los boxes
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El piloto Igor Omura Fraga protagonizó uno de los accidentes más impactantes de la temporada en el Super GT: su Honda Prelude-GT del equipo Nakajima Racing se elevó por los aires a unos 270 km/h antes de caer de costado sobre el asfalto de la recta principal del Fuji Speedway, al inicio de la cuarta fecha del campeonato disputada este domingo.

El incidente ocurrió en los primeros compases de la carrera, cuando el coche de seguridad acababa de abandonar la pista tras cuatro vueltas de neutralización. La lluvia previa a la largada había dejado el asfalto mojado y los neumáticos aún no alcanzaban su temperatura óptima. En ese contexto, tres máquinas de la clase GT500 protagonizaron una reacción en cadena que terminó con el Prelude-GT de Fraga convertido en un proyectil.

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El origen del choque estuvo en la disputa entre el Bertrand Baguette del Team Impul y el Akimasa Takaboshi del NISMO. Según relató Baguette, al ver que Fraga se desviaba hacia la izquierda y Takaboshi ocupaba el centro, giró hacia la derecha para buscar espacio, pero en ese instante el piloto de NISMO levantó el pie del acelerador. “Había alcanzado los 270 km/h y me tomó por sorpresa. No tuve tiempo de reaccionar y acabé chocando contra Takaboshi”, declaró el piloto de Impul. El contacto entre ambos Nissan Z GT500 empujó a Takaboshi contra el costado trasero del Honda de Fraga.

El accidente Fraga emitido por la transmisión oficial del Súper GT de Japón

El golpe puso al Prelude-GT en sentido contrario a la marcha. Con el vehículo orientado de espaldas, la aerodinámica se invirtió por completo: en lugar de generar carga descendente, el alerón y el difusor actuaron como una superficie de sustentación, lo que provocó que el coche se elevara varios metros antes de caer de costado sobre la pista. En la toma del choque desde los boxes, parece que el auto fuese a caer en ese ese sector, pero terminó en la pista.

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Cabe destacar cómo el resto de los pilotos reaccionaron y bajaron su velocidad en un sector rápido antes de que se aplicara la bandera roja para detener la carrera por seguridad, ya que el coche de Fraga quedó volcado en la recta principal.

Los servicios de emergencia activaron el protocolo de rescate tras dispararse el sensor G del habitáculo. Fraga estaba consciente y, según informó el equipo, llegó a hacer el gesto de pulgar arriba a los mecánicos antes de ser trasladado al hospital para una revisión exhaustiva. Igor tiene 26 años, nació en Japón, pero su nacionalidad es brasileña y en dicho país se inició en el automovilismo.

Takaboshi explicó que el asfalto húmedo le impidió controlar el coche en el momento del contacto: “Al cambiar de carril, me rozó el Nº 12 (Baguette), que venía a toda velocidad, y acabé chocando contra el Nº 64 (Fraga). El asfalto estaba mojado y los neumáticos aún no se habían calentado, así que tengo la sensación de que, al perder el control, choqué contra el n.º 64, que estaba muy cerca”. El NISMO sufrió daños en la suspensión y se vio obligado a abandonar la carrera.

Accidente de Igor Fraga en Súper GT de Japón: Nuevo ángulo

Baguette, por su parte, asumió la responsabilidad del incidente: “Básicamente fue un error mío. Ha sido un choque realmente aterrador. No reaccioné a tiempo y no pude evitarlo”. El Team Impul recibió una sanción de 90 segundos de parada en boxes, más una penalización de paso por los boxes por haber adelantado antes de la línea de salida tras la reanudación con coche de seguridad, lo que eliminó cualquier opción de victoria para el equipo.

Tras el reinicio, la carrera fue dominada por los Honda Prelude-GT. El Stanley HRC Prelude-GT, con Naoki Yamamoto y Tadasuke Makino, se impuso con un margen de 0,662 segundos sobre el del ARTA Mugen Prelude-GT de Kakunoshin Ohta e Hiroki Otsu, en el primer doblete de la historia del nuevo modelo de Honda en el Super GT.

En tanto, el argentino Sacha Fenestraz y su compañero Yuhi Sekiguchi terminaron octavos con el Denso Kobelco Sard GR Supra del Team Sard, tras partir desde la penúltima posición de la grilla. El dúo fue el último en detenerse para el cambio de piloto, pero el ritmo del Toyota GR Supra no fue suficiente para escalar más posiciones en la clase GT500. Fenestraz había reconocido antes de la carrera que el equipo arrastraba dificultades en Fuji: “Estamos sin ritmo acá, absolutamente cero”, afirmó el piloto nacido en Francia, pero criado en Córdoba. La dupla terminó a 24,3 segundos del ganador, en la misma vuelta que el líder.

La temporada del Súper GT volverá en tres semanas, el 22 y 23 de agosto, con la fecha en el mítico Autódromo de Suzuka para disputar una nueva competencia de 300 kilómetros.

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