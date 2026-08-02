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Las fotos de Enzo Fernández y Julián Álvarez durante sus vacaciones en Ibiza: el comentario de Lisandro Martínez

El mediocampista del Chelsea y el delantero se mostraron junto a sus familias, mientras comparten días de descanso en la isla y se preparan para volver a la exigencia europea

Enzo Fernández y Julián Álvarez compartieron imágenes durante una pausa en Ibiza (@enzojfernandez)
Enzo Fernández y Julián Álvarez compartieron imágenes durante una pausa en Ibiza (@enzojfernandez)
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El final de la intensa Copa del Mundo dejó a varios integrantes del seleccionado argentino con la oportunidad de aprovechar un breve receso antes de retomar sus compromisos en clubes europeos. Tras el subcampeonato alcanzado bajo la dirección de Lionel Scaloni en suelo estadounidense, algunos jugadores optaron por el mismo destino para sus vacaciones: Ibiza.

Entre los futbolistas que eligieron la isla como refugio temporal figuran Enzo Fernández y Julián Álvarez. Ambos se dejaron ver juntos en varias imágenes que circularon en redes sociales. Una de las postales más comentadas mostró a los dos en actitud relajada, cartas en mano, acompañados por Felo Alegre, amigo cercano de Fernández. El mediocampista del Chelsea compartió la escena, que rápidamente se viralizó.

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Enzo Fernández y Julián Álvarez comparten las vacaciones
El mediocampista del Chelsea disfruta los días de descanso junto a su esposa Valentina Cervantes y sus hijos (@enzojfernandez)

Enzo Fernández también utilizó sus redes para mostrar instantes familiares junto a su pareja, Valentina Cervantes, y sus hijos, Olivia y Benjamín. Después de una exigente temporada y una Copa del Mundo en la que su familia lo acompañó en distintas canchas, el futbolista eligió descansar rodeado de los suyos en la isla balear.

Las imágenes no solo hablaron de descanso, sino también de la amistad que une a Enzo Fernández y Julián Álvarez. Ambos cultivaron un vínculo cercano desde su paso por las divisiones inferiores de River Plate, una relación que trascendió el ámbito deportivo y se mantiene viva gracias al contacto frecuente, incluso a la distancia y a través de las redes sociales. La convivencia en la selección nacional fortaleció esa complicidad, como relató Julián Álvarez en declaraciones anteriores: “En la Selección duermo con Enzo”, reconoció el delantero, confirmando que comparten habitación desde el Mundial de Qatar.

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Los jugadores de la selección argentina que coincidieron en Ibiza
Julián y Enzo coincidieron en un complejo de pádel en Ibiza

El contenido publicado por Enzo no se limitó a la vida social y familiar. En otra imagen se lo vio posando con una pelota y un amplio predio de fondo, mientras aguarda el regreso a la competencia en la Premier League. Entre los comentarios que generaron repercusión, destacó el de su compañero de selección, Lisandro Martínez, quien escribió: “Ah casual?”, sumándose al clima distendido de las vacaciones.

Enzo Fernández y Julián Álvarez comparten las vacaciones
Licha Martínez con cartas en mano junto a Enzo Fernández (@enzojfernandez)

La presencia de Lisandro Martínez en Ibiza también quedó documentada en una fotografía que capturó su reencuentro con Enzo, Julián y Thiago Almada. Los cuatro compartieron una jornada de pádel en uno de los complejos de la isla, y aprovecharon la ocasión para tomarse fotos con hinchas que se acercaron al lugar.

Mientras algunos jugadores aprovechan el tiempo para definir sus próximos pasos profesionales, otros disfrutan del descanso tras la competencia internacional. El caso de Julián Álvarez genera expectativa en el mercado europeo, debido a que circulan rumores sobre una posible salida del Atlético de Madrid, aunque hasta el momento no se ha concretado ningún traspaso. El Barcelona aparece como uno de los clubes interesados, aunque la existencia de una cláusula de rescisión superior a USD 500 millones complica cualquier negociación inmediata.

Los jugadores de la selección argentina que coincidieron en Ibiza
Enzo, Julián, Lisandro Martínez y Thiago Almada se reencontraron antes del regreso a sus clubes, en medio del mercado de pases europeo

Por su parte, Thiago Almada atraviesa un momento de incertidumbre respecto a su futuro. El mediocampista perdió espacio en el Atlético de Madrid y fue declarado transferible, lo que abrió la puerta a posibles fichajes. Según versiones difundidas en las últimas semanas, River Plate y Flamengo estarían evaluando su incorporación en la próxima ventana de transferencias, aunque no hay confirmaciones oficiales hasta el momento.

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