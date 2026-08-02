Coty Romero anunció una decisión clave sobre su imagen: el paso a paso de su importante cirugía estética

Con las emociones a flor de piel, Coty Romero dio a conocer que se someterá a una cirugía estética y lo compartió con sus seguidores (Instagram)

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Coty Romero sorprendió a su comunidad digital al revelar una nueva apuesta personal que venía postergando desde hacía tiempo. La exparticipante de Gran Hermano 2022 decidió abrir las puertas de su intimidad y contar, con total honestidad, que está lista para someterse a una cirugía estética y colocarse implantes mamarios. En un video que compartió con sus seguidores, la influencer mostró en detalle el proceso previo a la operación, desde la consulta con el experto hasta la elección del tamaño y el modelo de las prótesis, dejando en claro que el cambio es una decisión pensada y celebrada.

En la primera parte del video, Coty se mostró camino al consultorio, entusiasmada y expectante. “Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas”, contó entre risas, dejando ver la ansiedad y alegría por este nuevo paso. “Estoy re ansiosa, estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner”, confesó, ilusionada con el resultado y dispuesta a compartir cada detalle con su público.

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Ya en el consultorio, la influencer correntina registró parte de la charla con el especialista, quien le explicó las distintas opciones y resolvió todas sus dudas. La correntina, fiel a su estilo curioso, no ocultó su inquietud por conocer todos los detalles del procedimiento. “Estoy inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar”, mientras probaba diferentes tamaños y modelos de implantes.

La influencer correntina vio en detalle las diferentes opciones previo a su operación estética (Captura de video)

En ese contexto, Romero recordó que no es la primera vez que se plantea este cambio estético: “Hace dos años había visitado al doctor con la intención de ponerme pechos, pero no estaba completamente decidida como ahora”. Esta vez, explicó, el proceso es distinto y el médico le brindó información precisa sobre el tamaño, las técnicas quirúrgicas y la ubicación de las prótesis, para que pueda tomar la decisión con tranquilidad.

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El video muestra también el momento en que se probó los distintos tamaños frente al espejo, buscando visualizar el resultado final antes de operarse. “Soy indecisa, no iba a ser tan fácil”, admitió, sumando humor y espontaneidad a la experiencia.

La decisión de la correntina atrajo la atención de sus seguidores, quienes le dejaron varios mensajes. “Que todo salga bien, Co”; “Te amamos ver feliz”; “Mucha suerte en el proceso”; “Acompañándote siempre con lo que te haga feliz”; “Sos hermosa sin importar lo que hagas, Coty”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron a poco tiempo del anuncio de la exjugadora.

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En marzo de 2024, Romero sorprendió al contar que se puso ácido hialurónico en el rostro (Instagram)

No es la primera vez que Romero apuesta por un retoque estético. En marzo de 2024, comunicó a su público que se había realizado un procedimiento facial y aclaró que por ese motivo podía lucir un poco más inflamada de lo habitual. “No se enojen conmigo. Quiero contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico, nada comparado con la otra vez, y me van a ver un poquito inflamadita por una semana más o menos, pero nada... Eso... No se enojen, les prometo que es mínimo”, explicó en su canal de difusión.

Durante esa charla, Coty detalló el motivo de su decisión.“Es que me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché... Prometo que no hay más. Los amo, soy Coty y mi segundo nombre es terca”, bromeó, dejando en claro que su relación con la imagen y el cuidado personal es parte de su vida cotidiana y de su búsqueda de bienestar.

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Mientras se acerca la fecha de la operación, Coty decidió seguir mostrándose auténtica y entusiasta, compartiendo cada paso con quienes la acompañan desde siempre. Y de esa manera, la ex Gran Hermano decidió apostar por nuevos cambios y reinventarse, sabiendo que del otro lado siempre hay alguien dispuesto a apoyarla y celebrar sus decisiones.