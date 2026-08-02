Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Coty Romero anunció una decisión clave sobre su imagen: el paso a paso de su importante cirugía estética

La exparticipante de Gran Hermano 2022 compartió el detrás de escena de una consulta médica y adelantó el cambio personal con el que soñaba hace tiempo

Con las emociones a flor de piel, Coty Romero dio a conocer que se someterá a una cirugía estética y lo compartió con sus seguidores (Instagram)

Guardar

Coty Romero sorprendió a su comunidad digital al revelar una nueva apuesta personal que venía postergando desde hacía tiempo. La exparticipante de Gran Hermano 2022 decidió abrir las puertas de su intimidad y contar, con total honestidad, que está lista para someterse a una cirugía estética y colocarse implantes mamarios. En un video que compartió con sus seguidores, la influencer mostró en detalle el proceso previo a la operación, desde la consulta con el experto hasta la elección del tamaño y el modelo de las prótesis, dejando en claro que el cambio es una decisión pensada y celebrada.

En la primera parte del video, Coty se mostró camino al consultorio, entusiasmada y expectante. “Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas”, contó entre risas, dejando ver la ansiedad y alegría por este nuevo paso. “Estoy re ansiosa, estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner”, confesó, ilusionada con el resultado y dispuesta a compartir cada detalle con su público.

PUBLICIDAD

Ya en el consultorio, la influencer correntina registró parte de la charla con el especialista, quien le explicó las distintas opciones y resolvió todas sus dudas. La correntina, fiel a su estilo curioso, no ocultó su inquietud por conocer todos los detalles del procedimiento. “Estoy inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar”, mientras probaba diferentes tamaños y modelos de implantes.

La influencer correntina vio en detalle las diferentes opciones previo a su operación estética (Captura de video)
La influencer correntina vio en detalle las diferentes opciones previo a su operación estética (Captura de video)

En ese contexto, Romero recordó que no es la primera vez que se plantea este cambio estético: “Hace dos años había visitado al doctor con la intención de ponerme pechos, pero no estaba completamente decidida como ahora”. Esta vez, explicó, el proceso es distinto y el médico le brindó información precisa sobre el tamaño, las técnicas quirúrgicas y la ubicación de las prótesis, para que pueda tomar la decisión con tranquilidad.

PUBLICIDAD

El video muestra también el momento en que se probó los distintos tamaños frente al espejo, buscando visualizar el resultado final antes de operarse. “Soy indecisa, no iba a ser tan fácil”, admitió, sumando humor y espontaneidad a la experiencia.

La decisión de la correntina atrajo la atención de sus seguidores, quienes le dejaron varios mensajes. “Que todo salga bien, Co”; “Te amamos ver feliz”; “Mucha suerte en el proceso”; “Acompañándote siempre con lo que te haga feliz”; “Sos hermosa sin importar lo que hagas, Coty”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron a poco tiempo del anuncio de la exjugadora.

Coti Romero captura SF
En marzo de 2024, Romero sorprendió al contar que se puso ácido hialurónico en el rostro (Instagram)

No es la primera vez que Romero apuesta por un retoque estético. En marzo de 2024, comunicó a su público que se había realizado un procedimiento facial y aclaró que por ese motivo podía lucir un poco más inflamada de lo habitual. “No se enojen conmigo. Quiero contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico, nada comparado con la otra vez, y me van a ver un poquito inflamadita por una semana más o menos, pero nada... Eso... No se enojen, les prometo que es mínimo”, explicó en su canal de difusión.

Durante esa charla, Coty detalló el motivo de su decisión.“Es que me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché... Prometo que no hay más. Los amo, soy Coty y mi segundo nombre es terca”, bromeó, dejando en claro que su relación con la imagen y el cuidado personal es parte de su vida cotidiana y de su búsqueda de bienestar.

Mientras se acerca la fecha de la operación, Coty decidió seguir mostrándose auténtica y entusiasta, compartiendo cada paso con quienes la acompañan desde siempre. Y de esa manera, la ex Gran Hermano decidió apostar por nuevos cambios y reinventarse, sabiendo que del otro lado siempre hay alguien dispuesto a apoyarla y celebrar sus decisiones.

Temas Relacionados

Coty RomeroGran HermanoCirugía estéticaImplante mamarioPrótesis mamariaSiliconasInfluencer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sofisticado look de Juana Viale para este domingo: terciopelo, tonalidades doradas y detalles bordados

La conductora volvió a apostar por la moda y sello personal de Gino Bogani, combinando diseño y espontaneidad en la mesa más famosa

El sofisticado look de Juana Viale para este domingo: terciopelo, tonalidades doradas y detalles bordados

El violento cruce entre Alfa de Gran Hermano y la influencer Milky Dolly en un reality español: el video

El programa, La Casa de los Gemelos, vivió uno de sus momentos de mayor tensión ante la fuerte discusión y enfrentamiento físico que protagonizaron ambos participantes ante las cámaras

El violento cruce entre Alfa de Gran Hermano y la influencer Milky Dolly en un reality español: el video

Lollapalooza Chicago 2026: Olivia Dean deslumbró con su talento en una ciudad hecha para sus canciones

La británica cerró el escenario principal y superó todo lo bueno que se decía de ella. El día 3 del festival también tuvo a Jennie, Geese y The Neighbourhood entre los artistas más importantes

Lollapalooza Chicago 2026: Olivia Dean deslumbró con su talento en una ciudad hecha para sus canciones

Se viralizó un video de Tuli Acosta, Luck Ra y La Joaqui: el gesto incómodo que reavivó rumores de triángulo amoroso

El fragmento, grabado durante un festival en febrero, mostró la reacción de la artista que tras la separación de la pareja cobró otro significado para sus seguidores

Se viralizó un video de Tuli Acosta, Luck Ra y La Joaqui: el gesto incómodo que reavivó rumores de triángulo amoroso

La China Suárez compartió un video de Amancio con una particular canción que podría señalar a Wanda Nara

Este domingo la actriz mostró a su hijo frente a “la casa de los sueños” que comparte con Mauro Icardi y la letra del tema despertó los comentarios en las redes

La China Suárez compartió un video de Amancio con una particular canción que podría señalar a Wanda Nara

DEPORTES

Gimnasia La Plata venció 2-1 a Aldosivi en Mar del Plata y consiguió su segundo triunfo en el Torneo Clausura

Gimnasia La Plata venció 2-1 a Aldosivi en Mar del Plata y consiguió su segundo triunfo en el Torneo Clausura

Una leyenda de la selección de Italia criticó el regreso de Roberto Mancini y agudizó la crisis: “Creo que entiendo de fútbol”

Boca Juniors visita a Newell’s en Rosario por la tercera fecha del Torneo Clausura: formaciones confirmadas

La estrella del fútbol europeo que podría incorporarse al Inter Miami de Messi: el conflicto que le puede abrir la puerta

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura ante Rosario Central: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El sofisticado look de Juana Viale para este domingo: terciopelo, tonalidades doradas y detalles bordados

El sofisticado look de Juana Viale para este domingo: terciopelo, tonalidades doradas y detalles bordados

El violento cruce entre Alfa de Gran Hermano y la influencer Milky Dolly en un reality español: el video

Lollapalooza Chicago 2026: Olivia Dean deslumbró con su talento en una ciudad hecha para sus canciones

Se viralizó un video de Tuli Acosta, Luck Ra y La Joaqui: el gesto incómodo que reavivó rumores de triángulo amoroso

La China Suárez compartió un video de Amancio con una particular canción que podría señalar a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Andy Burnham cuestionó la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA: “No es la persona adecuada”

Andy Burnham cuestionó la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA: “No es la persona adecuada”

La Asociación de taxista en Guatemala convoca nuevamente a una manifestación contra el alza de los combustibles el 3 de agosto

Una misión de la UE liderada por Italia abordó un petrolero de la “flota fantasma” rusa en el Mediterráneo

Fatal accidente de transporte público en Honduras deja dos muertos y cinco lesionados

Guatemala prevé la llegada de 78 mil turistas de El Salvador en la primera semana de agosto