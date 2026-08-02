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Zaira Nara realizó un topless en Formentera y un comentario de un seguidor generó debate: “¿Nunca vestida?"

En medio de sus vacaciones en España, la modelo compartió sensuales postales desde el paradisiaco destino. Su contundente reacción

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Zaira Nara comparte imágenes de su estadía en Formentera junto a sus hijos y elige una portada sin la parte superior de la bikini (Instagram)
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La reacción de Zaira Nara ante una crítica por su topless en una playa de España generó una ola de respuestas en redes sociales. La modelo, que compartió imágenes de su estadía en Formentera junto a sus hijos, eligió como portada una foto en la que se la ve de espaldas, sin la parte superior del bikini.

“¿Alguna vez vestida?”, ironizó una usuaria en los comentarios. La respuesta de Zaira fue directa: “La verdad hacía un poco de calor para vestirme”. El intercambio, breve pero contundente, desplazó la atención de las fotos hacia el debate sobre la exposición en redes y la libertad personal.

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“¿Alguna vez vestida?”, ironizó una usuaria en los comentarios. La respuesta de Zaira fue directa: “La verdad hacía un poco de calor para vestirme”

La publicación de Zaira provocó tanto elogios como cuestionamientos. Varios seguidores respaldaron su actitud: “Y si está en la playa no hace falta vestirse, ¿no?” o “Si fuera Zaira viviría como ella”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron, acompañados de frases como “Diosa” y reclamos de dejarla vivir en paz.

En los últimos días, la modelo mostró distintas postales de sus vacaciones familiares, compartiendo momentos con Malaika y Vigo, sus hijos. El episodio del topless se volvió viral luego de la reacción de la propia Zaira, que eligió responder con naturalidad al comentario irónico.

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Los seguidores de Zaira Nara respaldaron la decisión de mostrarse en la playa y pidieron que la dejen vivir en paz

La estadía de Zaira Nara en Ibiza se transformó en un espacio de calma y reencuentro familiar, lejos de la presión mediática y enfocada en el bienestar junto a sus hijos. Tras una seguidilla de viajes que incluyeron una visita a Nueva York y luego Madrid, la modelo eligió instalarse algunos días en la isla mediterránea para priorizar el descanso y la privacidad.

Las imágenes que la modelo compartió en redes sociales muestran una rutina marcada por paseos náuticos, juegos y momentos en el mar. En una de las postales, se la ve junto a Malaika y Vigo zambulléndose desde un barco, rodeados por las aguas cristalinas y los acantilados de Ibiza.

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La modelo mostró su almuerzo playero mientras disfrutaba de las playas del Mediterráneo

Durante sus vacaciones, la modelo alternó entre el descanso en la cubierta del barco, juegos en el agua y actividades al aire libre. Los niños participaron de saltos al mar, paddle surf y largas sesiones de natación, aprovechando la seguridad y el clima cálido. La convivencia a bordo reflejó la cercanía familiar y el disfrute compartido.

Un momento destacado fue la videollamada con Isa, una de las hijas de Wanda Nara. La frase que acompañó la imagen, “primo extraña prima”, resumió el deseo de los niños de mantener el vínculo afectivo más allá de la distancia. El contacto constante entre hermanos y primos, reforzado a través de mensajes y encuentros virtuales, demostró la importancia de la unión familiar.

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La modelo compartió sensuales postales al sol
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Una de las imágenes a pura sensualidad de la conductora

La elección de Ibiza no solo representó un cambio de escenario, sino una decisión consciente de alejarse del bullicio urbano y los escándalos mediáticos. El entorno natural, con paisajes de acantilados y mar azul profundo, ofreció el marco ideal para el relax y la conexión familiar.

El día a día de Zaira incluyó meriendas compartidas, abrazos y risas en el barco, así como baños de sol y exploraciones por la costa. En una de las fotos, se la observa descendiendo por la escalera de la embarcación hacia el agua, mientras los niños la siguen con entusiasmo. La rutina familiar fue una combinación de descanso, actividades físicas y encuentros virtuales, con el barco convertido en un “hogar” temporal.

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Zaira disfrutó del paradisiaco destino

Las postales de la travesía, con vistas a lugares emblemáticos como Es Vedrà, completaron la atmósfera de vacaciones. El espíritu del viaje, centrado en el disfrute y la cercanía, contrastó con la habitual exposición mediática que rodea a la familia Nara.

La experiencia de Zaira en Ibiza retrató una búsqueda de equilibrio entre la vida pública y el refugio privado, priorizando los lazos afectivos y la desconexión del entorno mediático. La conexión permanente entre primos y el disfrute del entorno natural marcaron el pulso de unas vacaciones que apostaron por la calma y la unión familiar.

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