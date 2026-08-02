El último mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de intentar una hazaña histórica que terminó en tragedia

El alpinista nepalí Nirmal Purja habla durante una conferencia de prensa en Katmandú (REUTERS/Navesh Chitrakar/Archivo)

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Nirmal Purja sabía que cada ascenso podía ser el último. Apenas días antes de morir en una avalancha en Broad Peak, el alpinista nepalí publicó un mensaje en sus redes sociales en el que hablaba de su nuevo desafío, de los riesgos de la alta montaña y de una regla que, según explicó, había seguido durante toda su carrera: nunca subestimar una cima.

“Broad Peak, no pido nada más que un paso seguro hacia arriba y hacia abajo. No doy ninguna montaña por sentada. Ni una sola”, escribió Purja antes de iniciar el ascenso que terminó con la muerte de él y otros integrantes de su expedición en una de las montañas más peligrosas del planeta.

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El mensaje, publicado mientras se encontraba en Pakistán, mostraba que el objetivo inicial de la expedición había cambiado. Purja había viajado para intentar escalar el Gasherbrum II, pero al revisar sus registros de ascensos descubrió que una oportunidad inesperada podía acercarlo a una nueva marca histórica.

“Esto nunca fue el plan. Inicialmente, el plan era escalar solo G2”, explicó el montañista. Según detalló, si lograba conquistar Broad Peak, únicamente le faltaría el Cho Oyu para convertirse en la primera persona en completar dos veces los 14 picos de más de 8.000 metros sin utilizar oxígeno suplementario.

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“Entonces me convertiría en la primera persona en la historia en escalar todos los 14 ochomiles dos veces. Sin oxígeno”, afirmó.

El mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de su intento de récord de ascensiones sin oxígeno

Pero el mensaje de Purja no estaba centrado únicamente en el récord. El alpinista dedicó parte de su publicación a explicar la mentalidad con la que enfrentaba sus expediciones y a responder a las críticas que había recibido durante su carrera.

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“Nunca competí con nadie más. Mi única batalla era contra el hombre que fui ayer”, escribió. Para Purja, compararse con otros escaladores podía desviar la atención del objetivo personal de cada desafío.

El nepalí recordó también el esfuerzo detrás del proyecto que lo convirtió en una figura mundial del montañismo: completar los 14 ochomiles en 2019 en un tiempo récord de seis meses y siete días. Durante aquella expedición, aseguró que tuvo que enfrentar problemas financieros, organizar rescates y resolver dificultades logísticas mientras avanzaba entre algunas de las montañas más extremas del planeta.

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“Las críticas no se detuvieron. Yo simplemente dejé de escucharlas”, señaló.

Su último desafío terminó convirtiéndose en una tragedia. La avalancha ocurrió durante el ascenso a Broad Peak, una montaña de 8.047 metros ubicada en la región pakistaní de Gilgit-Baltistán. El equipo quedó incomunicado después del desprendimiento y los dispositivos de rastreo indicaron que los integrantes fueron desplazados cientos de metros por la fuerza de la nieve.

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El montañista nepalí había cambiado sus planes para buscar un nuevo récord mundial y, antes de partir hacia Broad Peak, escribió sobre los riesgos de la cima y la importancia de regresar con vida

La expedición estaba formada por diez escaladores de distintos países. Los equipos de rescate pakistaníes trabajaron durante días en un terreno de gran dificultad para recuperar los cuerpos y confirmar la identidad de las víctimas.

La muerte del alpinista provocó una fuerte reacción en Nepal y entre figuras del montañismo internacional. El primer ministro nepalí, Balendra Shah, expresó sus condolencias y afirmó que la desaparición de Purja y los demás escaladores había causado una profunda conmoción.

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“Su viaje físico se ha visto interrumpido, pero la historia de su valentía, dedicación y contribuciones siempre seguirá siendo inspiradora”, señaló Shah.

El italiano Reinhold Messner, una de las figuras más reconocidas de la historia del alpinismo y primer hombre en realizar un ascenso en solitario al Everest, también recordó a Purja. “Nirmal eligió su propio camino con valentía y pasión. Lo que queda no es solo el dolor de su partida, sino el recuerdo de una vida vivida plenamente”, expresó.

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Purja, de 43 años, deja una trayectoria marcada por récords. Antes de convertirse en alpinista profesional, formó parte de los Gurkhas del Ejército británico y posteriormente de las fuerzas especiales del Reino Unido. En 2021 integró la primera expedición que logró alcanzar la cima del K2 durante el invierno.

“Broad Peak, no pido nada más que un paso seguro hacia arriba y hacia abajo. No doy ninguna montaña por sentada. Ni una sola”, escribió Purja antes de iniciar el ascenso

Su última publicación terminó con un mensaje dirigido a quienes seguían su carrera: “Mi propósito nunca fue sobre mí. Se trata de lo que represento. Se trata de mostrarte que tus propias montañas, sean cuales sean, pueden escalarse”.

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Una frase escrita antes de partir hacia Broad Peak y que, tras la tragedia, quedó como el último testimonio público de uno de los escaladores más audaces de la historia reciente.