Salud

La rutina matutina de 5 minutos que puede cambiar la salud de la espalda

La secuencia de cuatro movimientos sin equipamiento, diseñada para activar la musculatura profunda y desbloquear la columna antes de comenzar el día, gana adeptos entre quienes buscan bienestar físico. Cómo ponerla en práctica

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Ilustración de mujer atlética en ropa deportiva gris y azul haciendo Bird Dog en esterilla azul. Se ve un living con ventana, estantería y plantas.
La rutina matutina de cinco minutos propuesta por Sportlife mejora la movilidad y previene el dolor lumbar al despertar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina de solo cinco minutos al despertar puede modificar el estado de la espalda. De acuerdo con Sportlife, revista de fitness, una secuencia compuesta por cuatro ejercicios facilita la activación muscular, la movilidad y la protección de la zona lumbar antes de comenzar las actividades diarias.

Este planteo coincide con las directrices de la Escuela de Medicina de Harvard, que valida que la movilización segura de la musculatura de la espalda, sin requerir material adicional ni experiencia previa, es la clave para proteger la columna. Los movimientos seleccionados en esta rutina, enumerados por la casa de altos estudios,permiten desbloquear la columna y estabilizar la zona media, con el propósito de reducir molestias y contribuir a un bienestar físico desde las primeras horas del día. Esta propuesta puede integrarse en la vida cotidiana.

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Ejercicio 1: “Desbloqueo Espinal” (Cat–Camel Flow)

El primer ejercicio de la rutina propuesta es el “Desbloqueo Espinal”, conocido también como Cat–Camel Flow. Esta práctica se realiza en posición de cuadrupedia, alternando movimientos de flexión y extensión de la columna de forma fluida. El objetivo principal es activar y “resetear” toda la espalda a través de un patrón natural de movimiento que favorece la movilidad espinal.

El “Desbloqueo Espinal” sirve para preparar la musculatura y las articulaciones para las tareas del día, ayudando a prevenir la rigidez y el dolor lumbar. Esta técnica inicia la secuencia.

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Una mujer con top deportivo turquesa y shorts negros realiza la postura Gato-Vaca sobre una colchoneta gris en una habitación con piso de madera y plantas.
El 'Desbloqueo Espinal' o Cat–Camel Flow ayuda a preparar la columna y a prevenir rigidez y molestias lumbar al inicio de la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio 2: “Superman Anti-Dolor” (Bird Dog Hold)

Como segundo paso, la rutina incluye el ejercicio denominado “Superman anti-dolor”, también conocido como Bird Dog Hold. Consiste en extender simultáneamente un brazo y la pierna contraria mientras se mantiene la posición isométrica en cuadrupedia. Esta postura exige el control del cuerpo y la activación de la musculatura profunda.

El “Superman anti-dolor” mejora la estabilidad de la zona media y protege la zona lumbar, ya que fortalece los músculos estabilizadores sin sobrecargar la espalda baja. Según la información recogida, este ejercicio ayuda a prevenir molestias y lesiones en la región lumbar.

Mujer joven con ropa deportiva gris y negra en una esterilla de yoga gris, realizando una pose de equilibrio con el brazo y la pierna extendidos. Fondo de gimnasio con ventanas.
El ejercicio 'Superman Anti-Dolor' fortalece la zona media y protege la espalda baja con movimientos alternos de piernas y brazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio 3: “Core Encendido” (Knee Hover)

El tercer ejercicio recibe el nombre de “Core Encendido” y se basa en la variante Knee Hover. Se parte de la posición de cuadrupedia y se coloca una pelota o cojín entre las rodillas. El ejercicio consiste en elevar las rodillas unos centímetros del suelo manteniendo la tensión abdominal y la pelvis estable.

Este movimiento permite una activación de la zona media, incrementando la capacidad de estabilización de la zona media del cuerpo. La propuesta de Sportlife destaca que el “Core Encendido” contribuye a mantener la alineación y a dar soporte a la espalda durante las actividades diarias.

Una mujer con ropa deportiva negra realiza un ejercicio en cuadrupedia sobre una colchoneta, con una pequeña pelota plateada entre sus rodillas ligeramente elevadas. El fondo es un gimnasio con equipo.
La variante 'Core Encendido' mediante el Knee Hover contribuye a la estabilidad abdominal y alinea la pelvis para proteger la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio 4: “Puente” (Glute Bridge Lift)

La rutina finaliza con el “Puente”, también conocido como Glute Bridge Lift. Para ejecutarlo, se eleva la cadera desde el suelo apretando los glúteos y controlando la bajada. Este ejercicio actúa sobre la cadena posterior, especialmente en glúteos y zona lumbar.

El “Puente” facilita el desbloqueo de la región lumbar y la activación de los músculos posteriores, lo que ayuda a contrarrestar el efecto de largas horas en posición sentada. Incorporar este ejercicio al inicio del día mejora la estabilidad y la movilidad de la espalda.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 'Puente' o Glute Bridge Lift activa la cadena posterior, desbloquea la región lumbar y contrarresta los efectos de estar sentado por mucho tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios generales de la rutina y recomendaciones de uso

La rutina está pensada para completarse en apenas cinco minutos, integrándose fácilmente en cualquier horario sin alterar otras actividades. No requiere materiales complejos; basta con el propio peso corporal y, opcionalmente, un cojín o una pelota pequeña para uno de los ejercicios. Esta accesibilidad la convierte en una opción práctica para quienes desean fortalecer la espalda sin necesidad de equipamiento especial ni desplazamientos.

La práctica regular de esta secuencia favorece la salud de la espalda, ya que moviliza la columna y activa la musculatura profunda. Esto contribuye a reducir la incidencia de dolor y mejora la comodidad al comenzar el día. Se recomienda incorporar estos movimientos cada mañana para mantener la espalda protegida y funcional a lo largo del tiempo, promoviendo así un mayor bienestar físico.

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