Costa Rica figura entre los 10 mejores destinos del mundo para que la Generación Z viaje en 2026

Costa Rica fue incluida entre los 10 mejores destinos para la Generación Z, según la revista Travel + Leisure. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica fue incluida entre los 10 mejores destinos para que la Generación Z viaje en 2026, de acuerdo con una selección publicada por la revista especializada Travel + Leisure. El país destaca por ofrecer una combinación de aventura, naturaleza y descanso, características que, según expertos en turismo, responden a las nuevas preferencias de los viajeros jóvenes.

La publicación señala que los integrantes de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) están dejando atrás los destinos más populares en redes sociales para buscar experiencias auténticas, lugares menos concurridos y mayor contacto con la cultura y la naturaleza.

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Según el informe What the Future Report 2026, de la plataforma Kayak, el 69 % de los viajeros de esta generación quiere conocer destinos completamente nuevos, mientras que el 84 % prefiere visitar zonas rurales o ciudades pequeñas en lugar de los grandes centros turísticos.

Para elaborar el listado, Travel + Leisure consultó a especialistas del sector turístico, entre ellos Tara Cappel, fundadora de FTLO Travel, empresa que organiza viajes grupales para personas de entre 25 y 39 años.

“Costa Rica es la combinación perfecta entre una aventura en la selva y unas vacaciones relajadas frente al mar”, afirmó Cappel al explicar por qué el país forma parte de la clasificación.

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La experta destacó que el territorio costarricense ofrece una amplia variedad de experiencias en distancias relativamente cortas. Entre ellas mencionó la posibilidad de recorrer el volcán Arenal, caminar por los bosques nubosos de Monteverde y observar especies como monos, perezosos e iguanas en el Parque Nacional Manuel Antonio.

En la costa del Pacífico también recomendó destinos como Nosara para practicar surf, las playas de Santa Teresa para quienes buscan un ambiente relajado, Tamarindo para disfrutar de los atardeceres y la Península Papagayo para quienes prefieren hospedarse en complejos turísticos de lujo.

El artículo destaca que este tipo de experiencias conectan con una tendencia creciente entre los viajeros jóvenes, quienes priorizan las actividades al aire libre, el turismo sostenible y el contacto con comunidades locales por encima de los itinerarios tradicionales.

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Expertos destacaron la combinación de playas, selva y aventura que ofrece el país a los viajeros jóvenes. Crédito: ICT

Destinos menos masificados

La publicación también señala que, aunque los clásicos viajes de verano por Europa continúan siendo populares, cada vez más jóvenes buscan lugares menos saturados por el turismo masivo y con propuestas diferentes.

En ese contexto, Costa Rica comparte el listado con destinos de América, Europa, Asia y África que ofrecen experiencias auténticas y alejadas de las multitudes.

Los diez destinos recomendados por Travel + Leisure para la Generación Z son:

Dominica.

Belice.

Marruecos.

Austin, Texas (Estados Unidos).

Vietnam.

Cerdeña, Italia.

La Paz, México.

Costa Rica.

Hilo, Hawái (Estados Unidos).

Punta Gorda, Florida (Estados Unidos).

Además de Costa Rica, la revista destacó a Belice por su barrera de coral y ruinas mayas; Vietnam por su gastronomía, historia y paisajes; Marruecos por sus ciudades, mercados y experiencias culturales; y Cerdeña por sus playas y menor afluencia de turistas en comparación con otros destinos italianos.

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La Generación Z busca cada vez más experiencias auténticas y destinos menos concurridos, de acuerdo con especialistas en turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva forma de viajar

Los expertos consultados coinciden en que la Generación Z busca viajes que les permitan vivir experiencias únicas, descubrir lugares poco conocidos y alejarse de los circuitos turísticos tradicionales.

La tendencia también responde a un mayor interés por destinos donde sea posible combinar aventura, bienestar, naturaleza y cultura, además de opciones que resulten más accesibles económicamente.

En ese escenario, Costa Rica continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos para el turismo de naturaleza, gracias a su biodiversidad, parques nacionales, playas y actividades al aire libre, elementos que la revista considera especialmente atractivos para los viajeros jóvenes que buscan experiencias memorables más allá de los destinos más populares del mundo.

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