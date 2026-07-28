Crimen y Justicia
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Desmantelaron una organización narco en Córdoba tras varios allanamientos y hay ocho detenidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró seis puntos de venta de drogas en los barrios Ardiles, Brochero, Santa Rita y Los Olivos de Villa Dolores. Se incautaron cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero y material logístico

Agente policial táctico detiene a una persona con chaqueta sobre la cabeza. Fachada de vivienda con rejas, cortina infantil, columna de ladrillos y maceta colgante
Un efectivo policial detiene a una persona en el marco de allanamientos contra una banda narco en Villa Dolores, Córdoba (Ministerio Público de Córdoba)
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En una serie de nueve allanamientos simultáneos, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización dedicada al narcotráfico en la ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdoba.

La investigación, encabezada por el Ministerio Público Fiscal, permitió la detención de ocho integrantes del grupo —seis hombres y dos mujeres— y la incautación de distintas sustancias ilegales, dinero en efectivo y elementos vinculados a la venta y almacenamiento de drogas.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el operativo se desplegó en los barrios Ardiles, Brochero, Santa Rita y Los Olivos, donde los agentes lograron clausurar seis puntos de venta y tres puntos de guardado de estupefacientes.

Según la información proporcionada, los procedimientos se realizaron bajo la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, que dispuso el secuestro de los elementos hallados y el traslado de los detenidos a sede judicial.

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El avance de la causa representa un golpe significativo contra la distribución de drogas en la región, ya que la organización operaba de manera coordinada entre distintos barrios y mantenía una infraestructura para la comercialización y el resguardo de estupefacientes. Los procedimientos permitieron identificar y neutralizar las principales bocas de expendio que abastecían a consumidores locales.

Durante los allanamientos, las autoridades confiscaron varias dosis de cocaína y marihuana, junto con 461 semillas y nueve plantas de cannabis sativa. Además, se decomisaron $1.023.000 en efectivo, 12 psicofármacos, dos motocicletas, una balanza digital, dos cámaras de vigilancia y otros elementos considerados de interés para la investigación judicial. El material secuestrado fue remitido a la sede judicial conforme a lo dispuesto por la Fiscalía.

La intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se produjo tras una etapa de inteligencia previa, en la que se recolectaron pruebas sobre la modalidad de operación del grupo. De acuerdo con el informe oficial, la banda estaba compuesta por personas con roles asignados tanto en la venta directa como en el almacenamiento y distribución de las sustancias.

Un hombre esposado con el rostro cubierto es escoltado por un agente de seguridad con casco y chaleco táctico por un pasillo con paredes de ladrillo
Otro de los detenidos es escoltado por un agente de la FPA en un corredor tras los allanamientos contra una banda narco en Villa Dolores, Córdoba (Ministerio Público de Córdoba)

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico ordenó la detención de los ocho miembros y su traslado a sede judicial, imputándolos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Las investigaciones se orientan ahora a determinar el alcance total de las actividades del grupo y posibles conexiones fuera del ámbito local.

Las autoridades señalaron que el procedimiento continuará con el análisis de los elementos incautados y la toma de declaraciones a los detenidos, con el objetivo de esclarecer la estructura interna del grupo y determinar la posible existencia de otros implicados.

El operativo se inscribe en el marco de una política sostenida de combate al tráfico de drogas, que busca desarticular organizaciones dedicadas al expendio minorista y al abastecimiento de estupefacientes en distintas ciudades de la provincia.

La operación representa un hito en la lucha contra el narcotráfico a nivel local, ya que permitió desmantelar una red que operaba en varios barrios y clausurar puntos clave de distribución y almacenamiento de drogas. El resultado del operativo, según las fuentes oficiales, refuerza la estrategia de intervención articulada entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas policiales especializadas en la provincia.

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