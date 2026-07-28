Claudio Rígoli se casó con Elisa, su joven novia, en una boda secreta en Italia: “En El Nueve se sorprendieron”

Claudio Rígoli se casó con Elisa en una ceremonia íntima en Italia y la noticia sorprendió en Canal Nueve (Video: LAM, América TV)

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Claudio Rígoli se casó en Italia y nadie en Canal Nueve se enteró. El conductor se unió en matrimonio con su novia Elisa en una ceremonia íntima que tuvo lugar en la costa italiana, con imágenes que circularon esta semana en el programa LAM (América TV) y que la propia novia había publicado en sus redes sociales. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros de trabajo, a sus amigos del medio y hasta al propio canal donde trabaja desde hace años.

Según reconstruyó LAM a partir del material subido por Elisa a su Instagram, la pareja comenzó el viaje en Roma y la ceremonia se realizó en la costa italiana, con imágenes que el panel del programa identificó como posiblemente ubicadas en Venecia. Las fotos y videos muestran a Rígoli con un traje claro y a Elisa con un vestido dorado corto y velo largo, saliendo de una iglesia, recorriendo calles empedradas y celebrando a bordo de una lancha con vista a las montañas y el lago. Al momento de la emisión del programa, la pareja ya se encontraba en su luna de miel.

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LAM reconstruyó la boda de Claudio Rígoli en Italia a partir de las publicaciones de Elisa en Instagram (LAM, América TV)

La pareja inició el viaje en Roma y luego siguió por la costa italiana antes de llegar a Venecia para la luna de miel

La primicia la dio la panelista Pilar Smith, quien contactó a varios compañeros del conductor de Telenueve Central antes de salir al aire. El resultado fue unánime: nadie sabía nada. “Hablamos con mucha gente de Canal Nueve y estaban todos sorprendidos, y además sorprendidos de estas imágenes”, contó Smith en el programa conducido por Ángel de Brito. Incluso el periodista Esteban Mirol, amigo personal de Rígoli y colega de Canal Nueve, recibió la noticia de boca de la propia panelista. “Vos me llamaste para ver si yo sabía. No sabía nada”, admitió al aire.

El bajo perfil de Rígoli no es nuevo. Quienes lo conocen y trabajan con él describieron al conductor como alguien que siempre fue reservado en su vida personal. “Toda su vida fue súper reservado”, señaló Smith. El único anuncio que había hecho antes del viaje era que se iba de vacaciones con Elisa, sin mencionar en ningún momento que había una boda en los planes. La relación entre ambos habría comenzado alrededor de 2023, según estimaron en el panel.

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Pilar Smith reveló en LAM que los compañeros de Claudio Rígoli en Canal Nueve no sabían nada del casamiento

El bajo perfil de Claudio Rígoli marcó toda la boda, ya que solo había dicho que viajaría de vacaciones con Elisa

Todo el material visual que circuló en LAM provino exclusivamente de las publicaciones de Elisa en sus redes sociales. Rígoli, en cambio, no respondió los mensajes de sus compañeros de Canal Nueve durante el viaje. “Le escribieron de Canal Nueve y no contestó a nadie”, precisó Smith. La novia fue, en la práctica, la única fuente de información sobre la boda. “Gracias, Eli”, cerró la panelista con humor.

Las imágenes que el panel analizó mostraban también a un pequeño grupo de personas en una lancha, junto a los novios, con el lago de fondo. El panel especuló con que podrían ser los testigos de la ceremonia, aunque sin confirmación. “Estamos tratando de armar la historia, porque tenemos poca información”, reconoció Smith. Denise Dumas también aportó su lectura: “Es un bajón casarte sin un amigo, por lo menos un amigo, un familiar, alguien”. Frente a eso, Karina Iavícoli tomó distancia: “No me parece mal que no lo quiera contar. Es algo de intimidad”.

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Las imágenes de la boda mostraron a un grupo reducido en una lancha y LAM especuló con que podían ser testigos de la ceremonia

Claudio Rígoli y Elisa seguían en Venecia al cierre de LAM y no hicieron declaraciones públicas sobre el casamiento

El perfil de Rígoli dentro de Canal Nueve siempre generó admiración entre sus colegas. En el estudio de LAM, varios recordaron su paso por el canal con anécdotas que subrayaron su presencia. “Es el galán de Canal Nueve”, sintetizó De Brito. Iavícoli y Smith lo habían visto meses atrás en un hotel de Mar del Plata y coincidieron en que Elisa lo cuida con atención.

Al momento del cierre del programa, Claudio Rígoli y Elisa continuaban su luna de miel en Venecia, sin haber emitido ninguna declaración pública sobre el casamiento.

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