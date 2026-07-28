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Asamblea de la dictadura en Nicaragua aprobará en septiembre reforma electoral que excluirá a opositores en el exterior

El régimen nicaragüense prevé someter el cambio a primera votación a inicios de septiembre, tras consultas en agosto con sectores e instituciones, con el objetivo de impedir candidaturas de personas tildadas de “traidores de la patria”

06/11/2024 Vista general de una sesión plenaria de la Asamblea Nacional de Nicaragua POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL NICARAGUA ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA
06/11/2024 Vista general de una sesión plenaria de la Asamblea Nacional de Nicaragua POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL NICARAGUA ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA
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La dictadura de Nicaragua, mediante la Asamblea Nacional, prevé aprobar en septiembre en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución para excluir de las elecciones a los opositores desnacionalizados y considerados “traidores a la patria”. La iniciativa, impulsada por Rosario Murillo, ha generado rechazo internacional y ha reavivado la preocupación por la situación democrática del país, según informó la agencia de noticias EFE.

Murillo, esposa de Daniel Ortega y designada copresidenta por reforma constitucional, informó a medios oficiales que el proceso de reforma será consultado previamente con todos los sectores sociales antes de su votación en los primeros días de septiembre. El anuncio se produjo tras una reunión entre diputados y embajadores acreditados en Managua, a quienes se les expuso el objetivo de modificar la Carta Magna.

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El Parlamento, de mayoría sandinista y presidido por Gustavo Porras, ya inició el proceso de consultas con distintos sectores e instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional; todas estas entidades operan bajo coordinación del régimen, ya que el oficialismo mantiene el control del aparato estatal desde hace más de una década.

La reforma constitucional propuesta busca impedir la participación electoral de quienes fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense y calificados oficialmente como “traidores a la patria”. Esta medida se produce tras la declaración pública de Ortega durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, donde afirmó que en el país no volverá a haber elecciones. La declaración fue interpretada como una amenaza al esquema democrático.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

En el mismo acto, Ortega, de 80 años, sostuvo que el objetivo es evitar que la oposición intente acceder al poder a través de comicios. “No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró el presidente.

Rechazo internacional a la reforma

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, que incluso retiró a su embajador, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, expresaron preocupación o rechazo ante las declaraciones de Ortega y la iniciativa de reforma. Estos pronunciamientos reflejan el aislamiento del régimen nicaragüense frente a la comunidad internacional, destaca EFE.

Durante la última semana, el presidente del Parlamento, Porras, matizó las palabras de Ortega y aseguró que sí se celebrarán elecciones bajo un nuevo marco constitucional. El objetivo, según explicó a medios oficiales, es blindar los comicios ante supuesta injerencia extranjera y excluir a los opositores calificados como “traidores”.

Caricatura política de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre un mapa de América Central, rodeados por banderas con pulgares hacia abajo y símbolos de prohibición.
Daniel Ortega y Rosario Murillo se muestran en una caricatura política de pie sobre un mapa de América Central, rodeados por banderas de países que señalan su rechazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto de la reforma constitucional

Desde 2007, Ortega se ha mantenido en el poder en medio de acusaciones de fraude electoral y persecución política. La actual propuesta legislativa también contempla declarar “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial, lo que consolidaría el poder del mandatario y su círculo cercano.

Las modificaciones constitucionales coinciden con un endurecimiento de la política interna, que ha incluido la desnacionalización y el exilio forzado de líderes opositores y activistas en los últimos años. Diversas organizaciones internacionales han documentado estos procesos, señalando violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos en Nicaragua.

La dictadura de Ortega sostiene que las reformas buscan defender la soberanía y estabilidad del país. La oposición y la comunidad internacional consideran que estas medidas suponen un cierre definitivo del espacio democrático y un intento de perpetuación en el poder.

La Asamblea Nacional continuará las consultas durante agosto, con previsión de someter el texto final a votación a inicios de septiembre, según el calendario oficial divulgado por las autoridades.

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