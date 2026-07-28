La denuncia de Cristian U contra el reality español La Casa de los Gemelos: “Hubo xenofobia, discriminación y humillación”

Cristian U denunció al reality español La Casa de los Gemelos por xenofobia, discriminación, humillación y falta de pago (Video: SQP, América TV)

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Cristian U regresó a la Argentina con una denuncia pública bajo el brazo y la promesa de una acción legal. El exparticipante de Gran Hermano acusó a los organizadores del reality español La Casa de los Gemelos de xenofobia, discriminación, humillación y falta de pago, y reveló además que fue testigo del ingreso de drogas a la casa para uno de los participantes del programa. Las declaraciones las hizo en una entrevista en el ciclo SQP (América TV), conducido por Sabrina Rojas ante la ausencia de Yanina Latorre.

El programa, organizado por los hermanos Carlos y Daniel Ramos —conocidos como Zona Gemelos—, convocó a figuras argentinas del mundo de los realities para participar en una edición especial. Entre los argentinos que viajaron estuvieron el mediático, Juliana “Furia” Scaglione y Walter “Alfa” Santiago. La experiencia terminó de forma abrupta, con la salida de Furia y Cristian en medio de acusaciones cruzadas entre los participantes argentinos y los organizadores españoles.

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La logística del viaje al reality español generó conflicto porque los pasajes incluían 14 horas de escala y Furia pidió un vuelo directo

Según relató Cristian U en SQP, la primera señal de que algo no funcionaba llegó con la logística del viaje. Los pasajes que les asignaron incluían 14 horas de escala, en un trayecto que ya de por sí llevaba 14 horas. Fue Furia quien exigió un cambio a un vuelo directo. Pero el problema de fondo era otro: “Hubo xenofobia, discriminación, humillación”, dijo el ex participante sin rodeos. Y fue más lejos al describir a los organizadores: “Son unos millonarios ratas inmundos asquerosos. Son pendejitos de 25 años que se creen que se llevan el mundo y se creen que pueden pisotear a la gente más grande”.

La situación contractual también fue parte del escándalo. Cuando en el programa se le preguntó a Furia en vivo si tenía contrato, uno de los productores del reality le hizo la misma pregunta al aire. La respuesta dejó expuesta a la producción: nunca les hicieron firmar ningún documento. “Son tan burros que en vivo uno de los productores le dice a Furia: ‘¿Vos tenés un contrato?’ No, papi. Nunca nos hicieron firmar ningún contrato de nada”, contó Cristian. Aun así, el exparticipante afirmó que cuenta con respaldo legal suficiente para avanzar en una demanda, dado que toda su actividad dentro del programa quedó registrada en cámara.

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Cristian U sostuvo que cuenta con respaldo legal y citó el Estatuto de los Trabajadores de España por el trato recibido en el programa (Maximiliano Luna)

Su abogado se encuentra en Nueva York y, según Cristian, le dijo por teléfono: “Reíte de todo, que cuando llego me encargo de todo y los hacemos pelota”. El ex participante citó además el Estatuto de los Trabajadores de España, que establece obligaciones en materia de salud laboral, trato igualitario y protección contra la discriminación. “Nos han discriminado, nos han expuesto en vivo, han expuesto qué personajes van de gratis”, afirmó.

La denuncia más grave que hizo Cristian U fue sobre el consumo de drogas dentro de la casa. Sin dar nombres ni género, dijo ser testigo directo de que a uno de los participantes le ingresaban bolsas de tussi todas las noches. “Yo lo vi”, repitió en más de una ocasión. Contó que tuvo una charla de más de una hora con esa persona, en presencia de Alfa y Furia, donde le dijo: “Sos una persona hermosa, salí de ahí, no te rompas más. Hoy tomás y te creés que sos Maradona, mañana pensás que no servís de nada”. La producción del programa, según Cristian, era quien facilitaba el ingreso de la sustancia.

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Por su parte, Furia también salió a hablar públicamente sobre su salida del reality. En una entrevista con Gastón Trezeguet en el streaming Se Picó, confirmó que uno de los motivos fue la promesa incumplida de un premio de 250 mil euros. “Habían dicho que íbamos a tener un premio y en vivo dicen: ‘No, premio no hay. Ustedes se van a ganar una copa de mierda y chau’”, relató. Los organizadores del programa dieron su propia versión al aire: sostuvieron que la jugadora se fue porque creyó que había premio y al descubrir que no existía, decidió abandonar y llevarse al equipo argentino. Juliana, por su parte, lo negó y afirmó tener los mensajes que prueban que el premio fue prometido.