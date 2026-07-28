Israel y Líbano retomarán del 4 al 6 de agosto en Roma las negociaciones mediadas por EEUU para implementar el acuerdo fronterizo (REUTERS)

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Israel y Líbano celebrarán entre el 4 y el 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones con mediación de Estados Unidos para avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, con el objetivo de consolidar la retirada de las tropas israelíes, ampliar el despliegue del Ejército libanés y fortalecer la estabilidad en la frontera común.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que las reuniones se desarrollarán sobre la base de los avances registrados tras la puesta en marcha de la primera zona piloto en el sur de Líbano y después del encuentro que mantuvieron la semana pasada en Washington el presidente libanés, Joseph Aoun, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

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“Estamos entrando en estas conversaciones con un impulso significativo tras el exitoso lanzamiento de la primera zona piloto en el sur de Líbano y la productiva reunión del presidente Aoun con el presidente Trump la semana pasada”, señaló el Departamento de Estado.

Según la misma fuente, las conversaciones técnicas previstas en Roma tendrán como objetivo perfeccionar el modelo de las zonas piloto para extenderlo de forma gradual, en un contexto marcado por las tensiones regionales y los esfuerzos para consolidar la seguridad en la frontera entre Israel y Líbano.

El Departamento de Estado sostuvo además que estas zonas representan una oportunidad para restaurar la autoridad del Estado libanés mediante el desarme verificable de organizaciones terroristas y generar confianza para avanzar hacia nuevas etapas del proceso.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que las reuniones se desarrollarán sobre la base de los avances registrados tras la puesta en marcha de la primera zona piloto en el sur de Líbano y después del encuentro que mantuvieron la semana pasada en Washington el presidente libanés, Joseph Aoun, y el presidente estadounidense, Donald Trump (EFE)

La Administración de Trump considera que el denominado “Marco Trilateral” entre Estados Unidos, Israel y Líbano constituye el mecanismo adecuado para alcanzar una paz duradera y sostiene que su implementación beneficia a ambas partes.

La nueva ronda de negociaciones se anunció después de la visita oficial de Aoun a Washington. Durante su reunión con Trump en la Casa Blanca, el mandatario libanés reclamó la retirada total de las tropas israelíes de los territorios libaneses que permanecen bajo control de Israel.

Aoun sostuvo que ese repliegue constituye un paso “esencial” para consolidar la estabilidad, permitir que el Estado libanés recupere plenamente su soberanía y avanzar en la aplicación del marco tripartito firmado el 26 de junio en Washington.

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El acuerdo alcanzado en junio estableció una hoja de ruta para coordinar medidas de seguridad entre las partes con la mediación de Estados Unidos. Entre sus principales objetivos figuran la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de determinadas zonas del sur de Líbano, el despliegue del Ejército libanés en esos sectores y la creación de mecanismos destinados a reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos en la frontera.

Desde la firma del entendimiento, Israel y Líbano avanzaron en la puesta en marcha de las denominadas “zonas piloto” en el sur del territorio libanés. Este mecanismo busca facilitar el repliegue israelí y permitir que las fuerzas armadas libanesas asuman progresivamente el control de esas áreas bajo un esquema supervisado por Estados Unidos.

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El acuerdo alcanzado en junio estableció una hoja de ruta para coordinar medidas de seguridad entre las partes con la mediación de Estados Unidos (REUTERS)

Las conversaciones técnicas desarrolladas con mediación de Washington apuntan ahora a ampliar ese modelo, resolver cuestiones pendientes relacionadas con la frontera y establecer las bases de un acuerdo de seguridad de mayor alcance entre ambos países.

Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos. La grupo terrorista Hezbollah rechazó el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Israel y Líbano y no participa en las negociaciones previstas en Roma.

Pese a esa ausencia, Washington mantiene su apuesta por el mecanismo tripartito y considera que la ampliación de las zonas piloto permitirá consolidar las condiciones para una mayor estabilidad en la frontera.

(Con información de EFE)