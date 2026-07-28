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Juicio por Loan: declaran dos policías que participaron de la búsqueda y dos testigos civiles

El Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará este martes a Virginio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y Mariano Hernán Duarte. Los testimonios apuntan a profundizar la reconstrucción de las primeras horas de la desaparición del niño

Juicio por Loan Peña - Portada
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes
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El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes 28 de julio con la décima audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes. En esta oportunidad, declararán dos testigos civiles y dos efectivos policiales que participaron de las primeras horas de la búsqueda.

Según pudo saber Infobae, se trata de Virginio Leonardo Medina y Víctor Gustavo Fernández, quienes ya declararon durante la investigación; Hugo Daniel Alegre, uno de los policías que intervino en las primeras horas de la búsqueda; y el suboficial Mariano Hernán Duarte, el efectivo que recibió el primer aviso telefónico sobre la desaparición de Loan por parte de María Victoria Caillava y luego dio aviso a la comisaría de 9 de Julio.

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Con estas declaraciones, el Tribunal buscará profundizar la reconstrucción de las horas previas y posteriores a la desaparición de Loan. Hasta el momento ya declararon 19 testigos, cuyos relatos permitieron reconstruir el almuerzo en la casa de Catalina Peña, el recorrido hacia el naranjal y el inicio de la búsqueda. Sin embargo, todavía persisten interrogantes sobre qué ocurrió con el niño, desaparecido hace 776 días.

Somos María y José y estamos buscando a nuestro niño", el mensaje de los papás de Loan
Los papás de Loan apuntaron contra Laudelina Peña

Los momentos que marcaron la primera etapa del juicio

El proceso comenzó el 16 de junio con un contratiempo inesperado. Uno de los imputados, Esteban Rossi Colombo, no se presentó en la sala ni estaba acompañado por un abogado defensor. En un primer momento, el Tribunal lo declaró en rebeldía y ordenó su detención. Sin embargo, horas después el psicólogo apareció conectado por Zoom y, para garantizar el derecho de defensa, los jueces resolvieron reiniciar el juicio desde el comienzo.

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Durante las primeras semanas declararon los padres de Loan, María Noguera y José Peña, quienes revivieron los momentos previos y posteriores a la desaparición de su hijo. Ambos apuntaron contra Laudelina Peña y Carlos Pérez, dos de los principales acusados.

Uno de los momentos más llamativos del debate ocurrió durante la tercera audiencia, cuando la defensa de Laudelina Peña pidió citar como testigo a Elisa “Lilita” Carrió, a raíz de un comentario que la ex diputada realizó en redes sociales sobre la causa. Ese mismo día, Pérez entregó unas anotaciones a su abogado, en las que se definía como “chivo expiatorio”.

Juicio por Loan - Algunos imputados
Laudelina Peña, Carlos Pérez, Federico Soria y María Victoria Caillava, algunos de los imputados

La primera etapa del juicio cerró con una de las declaraciones más emotivas. Lidia Isabel Noguera, tía de Loan, pidió la palabra para dirigirse a los acusados: “No solo se llevaron a mi sobrino, se llevaron la vida de mi madre también, que hace poco tiempo falleció y esperaba que su nieto regrese”.

En total son 17 los acusados que llegan a juicio. Por un lado, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; Daniel “Fierrito” Ramírez; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y Laudelina Peña están acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño. Hasta el momento, ninguno aceptó declarar ante el Tribunal.

Por otro lado, los integrantes de la llamada “banda del hotel” están acusados por supuestas maniobras para desviar y entorpecer la investigación. Hasta el momento, solo Alan Cañete y Valeria Liliana López prestaron declaración.

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