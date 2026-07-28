Revelaron la encendida arenga en el vestuario de Riestra antes de la goleada ante Boca: “No se salva nadie solo”

Milton Céliz alentó al equipo en el vestuario y el Malevo sumó una victoria categórica en el arranque del semestre

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El impacto de Deportivo Riestra en el inicio del Torneo Clausura 2026 sacudió el panorama del fútbol argentino. El equipo del Bajo Flores goleó 3-0 a Boca Juniors en su estadio, en un partido en el que el Malevo comenzó a demostrar su intensidad desde el vestuario.

La resonancia de este triunfo se potenció por el antecedente inmediato: Riestra venía de eliminar a San Lorenzo en la Copa Argentina, tras una tensa definición por penales, por lo que crecieron las expectativas del equipo dirigido por Guillermo Duró para lo que resta de este semestre.

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Un día después del encuentro, las redes sociales de Riestra difundieron un video que capturó la intimidad del vestuario antes del partido. Milton Céliz reunió a sus compañeros y pronunció una arenga que rápidamente se viralizó. Rodeado de un clima de máxima concentración, el capitán comenzó: “Si lucha uno, luchamos todos. Si cae uno, caemos todos. No se salva nadie solo...”. Su regreso al club, tras interrumpir su préstamo en Barcelona de Ecuador, le devolvió al Malevo uno de sus referentes más queridos y respetados.

Riestra celebró una goleada 3-0 ante Boca en el inicio del Torneo Clausura (FOTOBAIRES)

El mediocampista continuó su mensaje apelando a la fortaleza colectiva: “Si somos treinta, los treinta nos salvamos, carajo. Los treinta, viejo. Yo no vine acá salvador. Ustedes son salvadores. Nacho, Taján, el Pelado, Papelito. Todos unidos”, insistió, logrando captar toda la atención del plantel.

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Antes de salir al campo, Céliz subrayó la clave de los últimos logros del club: “¿Qué nos llevó a nosotros a cosas importantes? La unión, entonces tenemos que estar más fuertes que nunca”. El recuerdo de la campaña 2025, en la que Riestra se clasificó a la Copa Sudamericana y sostuvo un extenso invicto de local, flotó en el ambiente como inspiración.

En el tramo final de su mensaje, el capitán fue explícito sobre el desafío inmediato, con el foco en la permanencia en la categoría: “No se me caiga ninguno. O morimos todos dentro de la cancha. Hoy arranca una guerra para nosotros. La primera batalla es hoy y tenemos que empezar a sumar, porque los de abajo sumaron. Entonces, nosotros tenemos que empezar a sumar”.

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Finalmente, Céliz cerró la arenga con un llamado a la entrega total: “Vamos por toda la familia, con el corazón. Las divididas son nuestras, todo es nuestro. Entonces, ¡hoy entramos y es nuestro!”.

De local, el Malevo logró imponerse y quedarse con los tres puntos (FOTOBAIRES)

Finalizado el partido, el líder del Malevo manifestó: “Fue un triunfo bárbaro. Antes del partido necesitábamos sumar, más en nuestra casa, hacernos fuertes, hacernos sentir, que vengan a nuestra casa y nos respeten. El Riestra que ascendió, el que se mantuvo en la categoría, el que clasificó a las copas, el que estuvo invicto acá. Fue un gran laburo de todo el grupo, salió a la perfección lo que laburó el técnico".

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Céliz además agregó: "Sabíamos cómo los podíamos lastimar. Lo laburamos en la semana. Uno no piensa en ganar por tanta diferencia, más contra un grande, sino en tratar de convertir las que te quedan y después hacerte fuerte. Aprovechamos las que tuvimos, creo que merecimos quedarnos con los tres puntos. Esto es paso a paso, nosotros peleamos por la tabla de abajo y nos tenemos que hacer fuertes en casa".

El inicio del partido reflejó a la perfección el espíritu transmitido en el vestuario. Riestra salió decidido y encontró la apertura del marcador a los 7 minutos. Un centro largo de Céliz encontró la cabeza de Antony Alonso, quien asistió a Braian Sánchez. El delantero definió también de cabeza y venció al arquero Álvaro Montero, desatando la primera celebración de la tarde.

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La presión sobre el área de Boca no aflojó. A los 23 minutos, una pelota detenida terminó en el fondo de la red visitante. Tras un tiro de esquina, los locales ganaron en lo alto con Céliz, Quintana y nuevamente Alonso como protagonistas. La jugada se resolvió con el segundo gol, producto de la superioridad aérea del equipo.

En menos de media hora, Riestra había establecido dos goles de diferencia, ambos a partir de jugadas similares y con el protagonismo de sus futbolistas más altos. El dominio ejercido en la pelota parada fue un factor determinante durante la primera mitad.

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El tercer tanto llegó antes del descanso y dejó al descubierto las dificultades defensivas de Boca. A los 38 minutos, Alexander Díaz desató el aplauso de la tribuna local con una acción individual que comenzó tras un córner a favor del Xeneize y terminó en la red contraria. El gol, por su factura, fue uno de los momentos destacados de la jornada.

Alexander Díaz sentenció la goleada con una jugada individual estelar (FOTOBAIRES)

El encuentro marcó el estreno de Rodolfo Vasco Arruabarrena como entrenador de Boca Juniors en el torneo local. Aunque Boca llegaba de conseguir sendas victorias sobre Sarmiento de Junín por Copa Argentina, y ante O’Higgins en la Sudamericana, el golpe recibido en el Bajo Flores obligó al técnico a replantear varios aspectos del equipo.

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Tras el partido, Arruabarrena puso el foco en la actitud demostrada: “Nos faltó ímpetu para ir a buscarlo, somos Boca y tenemos que buscarlo de cualquier manera”. Para el Xeneize, el panorama inmediato es exigente. El equipo deberá viajar a Chile para enfrentar a O’Higgins el próximo jueves, en la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. En el partido de ida se impuso por la mínima diferencia con gol de Miguel Merentiel. El objetivo será asegurar la clasificación a octavos de final del certamen internacional.

Por el lado de Riestra, la expectativa de los hinchas y la confianza del plantel se potencian tras esta doble hazaña: eliminación de San Lorenzo por Copa Argentina y goleada a Boca en la fecha inicial del Clausura. La próxima cita será el miércoles 29 de julio, cuando visiten a Defensa y Justicia por la segunda jornada.

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