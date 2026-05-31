4 actividades suaves para el cuerpo que fomentan la flexibilidad y el bienestar emocional

Los ejercicios de bajo impacto ofrecen una alternativa segura y efectiva para personas de todas las edades y niveles de condición física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios de bajo impacto comprenden actividades físicas diseñadas para reducir al mínimo la presión sobre las articulaciones, lo que los convierte en una opción segura y accesible para personas de todas las edades y niveles de condición física. Estas rutinas permiten mantener el movimiento y fortalecer el cuerpo sin el riesgo de lesiones comúnmente asociado a ejercicios de alto impacto como correr o saltar. Este tipo de entrenamiento resulta especialmente útil para principiantes o quienes padecen afecciones articulares, ya que disminuye el riesgo de lesiones, favorece la constancia en la práctica deportiva y tiene alta influencia tanto en la salud física como mental.

Estas actividades permiten elevar la frecuencia cardíaca de manera gradual, generando beneficios cardiovasculares y musculares sin forzar las articulaciones. Cigna Healthcare destaca que los movimientos asociados suelen ser más lentos y suaves, lo que los convierte en una alternativa recomendable para quienes desean alcanzar objetivos de acondicionamiento físico sin agravar lesiones previas o provocar nuevas molestias.

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Además, contribuyen a la mejora de la movilidad, el equilibrio y la calidad de vida general. WebMD señala que estas actividades pueden realizarse tanto en casa como al aire libre y ayudan a mantener la independencia funcional.

El ciclismo fortalece las articulaciones, la salud cardiovascular y reduce ansiedad y depresión, siendo ideal para personas con artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro ejercicios de bajo impacto recomendados

La creciente popularidad ha llevado a especialistas en fisioterapia y salud a recomendar actividades como ciclismo, natación, caminar y Pilates. Estas prácticas, respaldadas por evidencia científica y la experiencia de profesionales, se presentan como alternativas seguras y eficaces para mantener la movilidad y el bienestar general en cualquier etapa de la vida.

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Ciclismo, natación, caminar y Pilates figuran como los ejercicios de bajo impacto más respaldados por expertos, cada uno con beneficios diferenciados. El ciclismo protege las articulaciones y mejora la salud cardiovascular; la natación y el ejercicio acuático alivian molestias articulares y favorecen el bienestar mental; caminar reduce riesgos cardíacos y potencia la salud psicológica; mientras que Pilates refuerza el control corporal y disminuye el estrés y la ansiedad. Todos son adaptables a distintas necesidades y recomendados para mantener una vida activa y saludable.

Beneficios del ciclismo

Se destaca por su aporte en movilidad articular y fortalecimiento cardiovascular, según un estudio realizado con más de 2.600 adultos. Esta disciplina beneficia a quienes buscan una alternativa suave para las articulaciones.

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El ciclismo fortalece las articulaciones, la salud cardiovascular y reduce ansiedad y depresión, siendo ideal para personas con artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic indica que el ciclismo es recomendable para personas con artritis, dado que el movimiento repetido ayuda a lubricar las articulaciones y mejora el flujo sanguíneo. La fisioterapeuta Jaclyn Kubiak señala que esta actividad fortalece isquiotibiales, cuádriceps y glúteos, además de promover equilibrio y coordinación, sin el impacto de otros deportes.

La modalidad indoor, adaptable en intensidad, permite que personas con limitaciones de movilidad disfruten de sus ventajas en un entorno controlado. Kubiak añade que pedalear contribuye a reducir ansiedad y depresión, al ser una experiencia placentera y social. Además, una postura más erguida puede prevenir molestias lumbares, añade EatingWell. Así, la correcta adaptación de la bicicleta promueve una práctica constante y segura.

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Por qué la natación es la aliada de las articulaciones

Sumado al ejercicio acuático, son especialmente valorados por quienes sufren dolor o rigidez articular. De acuerdo con una investigación, la flotabilidad del agua “proporciona un soporte suave para todo el cuerpo y reduce la presión sobre las articulaciones hasta en un 90% a la altura del cuello".

La natación, gracias a la flotabilidad, disminuye hasta un 90% la presión sobre las articulaciones y fomenta la rehabilitación articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fisioterapeuta Kelly Sturm, citada por EatingWell destaca la utilidad de la natación para recuperar movimientos tras cirugías o en caso de dolor crónico. Matthew Crowe, cirujano ortopédico citado por Mayo Clinic, sostiene que “la natación es un deporte maravilloso, suave para las articulaciones y muy bueno tanto para la salud cardiovascular como para la fuerza del tronco”.

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La profundidad del agua permite ajustar la carga, lo que hace de esta disciplina una opción para diferentes niveles físicos. EatingWell enfatiza en la mejora de la fuerza, rango de movimiento, resistencia y manejo del estrés. Entre adultos mayores, la práctica frecuente reduce el riesgo de caídas y mejora la función cognitiva, mientras que Mayo Clinic subraya beneficios mentales y de socialización que acompañan al ejercicio en grupo.

Caminar: el ejercicio simple que multiplica tu salud

Destaca por su simplicidad y múltiples beneficios físicos y mentales. EatingWell resalta que fisioterapeutas consideran esta actividad la “recomendación número uno” por su accesibilidad y funcionalidad. Kelly Sturm afirma que caminar es ideal porque “es gratis, accesible e increíblemente funcional”.

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Caminar diariamente durante al menos 30 minutos ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y promueve la liberación de endorfinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia reunida por Cleveland Clinic confirma que hacerlo regularmente, sobre todo 30 minutos diarios a paso ligero, disminuye significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo dos. Tamanna Singh, cardióloga, señala que “ayuda a que el corazón sea más eficiente”, además de colaborar en la reducción del colesterol y el control del peso.

Caminatas cortas de dos a cinco minutos después de comer pueden mejorar el control del azúcar en sangre. Contribuye también a la flexibilidad articular y refuerza el sistema inmunológico, lo que es especialmente útil para personas con artritis. En el plano mental, caminar facilita la liberación de endorfinas, fomenta la autoestima y ayuda a gestionar el estrés. Simmons, de Cleveland Clinic, recomienda aumentar semanalmente un 10% la distancia o el tiempo para progresar y prevenir lesiones.

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Pilates: fuerza y bienestar mental sin impacto

Se perfila como una opción aconsejable para la salud integral, centrada en postura, control muscular y estabilidad. EatingWell indica que es particularmente beneficioso para personas con dolor de espalda crónico, o quienes necesitan fortalecer el suelo pélvico y mejorar el equilibrio.

Pilates contribuye a mejorar la postura, fortalecer el suelo pélvico y reducir síntomas de estrés, ansiedad y depresión en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio observacional publicado por HealthCare evaluó el impacto de Pilates en personas de entre 50 y 65 años, mostrando una reducción relevante de ansiedad, depresión y síntomas físicos relacionados con el estrés tras un programa de tres meses. Se observó también una mejor gestión del tiempo libre y mayor capacidad para desconectar del estrés laboral.

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Según la misma investigación, la actividad contribuye a la conciencia corporal, regulación emocional y atención plena. La integración de respiración, postura y movimientos precisos soporta beneficios tanto físicos como psicológicos. Aunque el grupo analizado fue reducido, los datos sugieren mejoras no sólo en dolor y postura, sino en la socialización y satisfacción personal al practicar en grupo. EatingWell señala que, para comenzar, basta una colchoneta y guía profesional para garantizar seguridad y eficacia.

Los fundamentos de pilates, la conexión mente-cuerpo y la conciencia personal, lo consolidan como un recurso útil para prevenir y reducir síntomas asociados al estrés, mejorando significativamente la calidad de vida. Impulsar la práctica de ejercicios de bajo impacto como ciclismo, natación, caminar o pilates permite desarrollar un bienestar integral que fortalece el cuerpo y la mente, y contribuye a reducir el estrés y la ansiedad de manera sostenible.