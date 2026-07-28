Crimen y Justicia
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Mataron a puñaladas a un hombre tras una insólita discusión por ruidos molestos con unos familiares

El hecho ocurrió en Mar del Plata en donde la víctima, que se encontraba en el vehículo, recibió cuatro puñaladas. Hay tres hombres detenidos

Detuvieron a tres personas por el crimen de un hombre en Mar del Plata
Agentes de la Policía Científica y otros efectivos trabajaron en la intersección de las viviendas donde ocurrió el crimen (Policía bonaerense)
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Una violenta pelea familiar se desató este martes por la tarde en un barrio de la zona sur de Mar del Plata. El enfrentamiento ocurrió en plena calle y terminó con la muerte de un hombre de 40 años.

El motivo que desencadenó el conflicto entre cuatro individuos se debió a la queja por el ruido del caño de escape de una motocicleta. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos a la que accedió Infobae, la víctima se encontraba en el vehículo en las inmediaciones de su domicilio cuando los vecinos linderos, sus propios primos, fueron a reclamarle que dejara de hacer ruido. Pero en vez de que eso ocurriera, se desató una discusión que escaló con rapidez.

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El reclamo terminó en una confrontación sobre calle Felipe Arana al 5400, en el barrio San Martín, frente a las casas de ambas partes. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el hombre recibió cuatro heridas de arma blanca que le provocaron la muerte en el lugar.

Detuvieron a tres personas por el crimen de un hombre en Mar del Plata
El tercer individuo que había escapado se entregó a las autoridades (Policía bonaerense)

Personal de Policía Científica y el médico policial trabajaron en la escena para determinar las circunstancias exactas del ataque, aunque no pudieron hallar el arma utilizada pese a un amplio rastrillaje en la zona.

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Dos de los tres hermanos involucrados fueron aprehendidos en el lugar por efectivos de la Comisaría 15ta, el Comando de Patrullas y la DDI Mar del Plata, que llegaron al sitio mientras los imputados aún permanecían allí. El tercero logró escapar, pero se entregó horas más tarde en la Comisaría 7ma. De acuerdo con la investigación y los datos recabados por este medio, este último sería el autor material de las heridas mortales. Los tres quedaron detenidos bajo la imputación provisoria de homicidio.

Detuvieron a tres personas por el crimen de un hombre en Mar del Plata
Agentes de la Comisaría 15ta de Mar del Plata trabajaron junto a la DDI de Mar del Plata (Policía bonaerense)

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 tomó intervención en la causa y dispuso el traslado de los tres imputados a la Unidad Penal N°44, el secuestro de las prendas de vestir de interés para la investigación y la realización de las diligencias periciales correspondientes, incluida la autopsia del cuerpo.

Los tres imputados pasarán a disposición de la Fiscalía, donde la Defensoría Oficial tomará su representación legal. En esa instancia se resolverá si declaran ante la Justicia o se amparan en su derecho a guardar silencio. La causa permanece abierta mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción del hecho.

Mató a su cuñado de una puñalada en Mar del Plata

Detuvieron a tres personas por el crimen de un hombre en Mar del Plata
Dos personas quedaron detenidas en el lugar mientras que un tercero escapó (Policía bonaerense)

J. O. R. (36), apodado “El Uña”, fue detenido a principio de mes por la División Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata acusado de matar a su cuñado de una puñalada, según informó La Capital.

La víctima, Paulo Ezequiel López (39), fue apuñalada a fines de mayo en el abdomen durante una discusión familiar. Un llamado al 911 alertó a las autoridades y cuando los efectivos llegaron al domicilio, lo encontraron tendido en el suelo. Su cuñado ya había escapado.

López fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó al área de Shock Room. Semanas después recibió el alta y pudo declarar ante la Justicia, señalando a J. O. R. como el autor del ataque y pidiendo que la causa continuara su curso.

La recuperación, no obstante, fue parcial. A fines de junio el cuadro clínico de López se agravó por secuelas de la puñalada y el 2 de julio debió ser reinternado en el HIGA. Dos días después falleció. Ante el deceso, el fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, ordenó nuevas diligencias e impulsó la autopsia para determinar la causa de muerte con precisión.

La pesquisa que permitió dar con el sospechoso incluyó el análisis de cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), además de declaraciones de familiares y vecinos. Los investigadores establecieron que J. O. R. rotaba entre al menos cuatro domicilios distintos de la ciudad para evadir a la Policía. Con esa información, la Justicia de Garantías emitió cuatro órdenes de allanamiento y una orden de detención.

En la madrugada del domingo 5 de julio, los procedimientos culminaron con su aprehensión. Al momento de ser reducido, llevaba consigo un cuchillo de 24 centímetros con la empuñadura envuelta en cinta negra y una funda artesanal. J. O. R. quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán a disposición de la Justicia, que definirá la calificación legal del hecho según los resultados de la autopsia.

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