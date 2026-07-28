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Sustancia química anti-malas hierbas vinculada a partos prematuros en humanos, según un estudio.

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LUNES, 27 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El ingrediente químico activo del herbicida profesional Roundup podría aumentar el riesgo de partos prematuros, según un nuevo estudio.

Las mujeres embarazadas con niveles más altos de orina del químico glifosato tenían un 35% más de probabilidades de dar a luz a su hijo antes de las 37 semanas de gestación, según informaron recientemente investigadores en la revista Environmental Pollution.

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"Nuestros hallazgos se suman a un creciente cuerpo de evidencia de que la exposición al glifosato en una etapa temprana de la vida puede provocar problemas de salud que pueden repercutir a lo largo de toda la vida", dijo la investigadora principal Teresa Herrera, doctoranda en salud poblacional en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, en un comunicado de prensa.

Los bebés nacidos prematuramente tienen más probabilidades de sufrir enfermedades y muerte, según los investigadores en notas de fondo. También enfrentan mayores riesgos de problemas respiratorios, infecciones y retrasos en el desarrollo.

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El fabricante de Roundup, Bayer, emitió un comunicado cuestionando los resultados del estudio.

"El estudio informa de asociaciones estadísticas, pero no aporta evidencia de que la exposición al glifosato haya causado un parto prematuro u otros resultados adversos del embarazo", decía la declaración de Bayer. "Aunque se informaron asociaciones para el parto prematuro, la publicación no proporciona información suficiente para evaluar si los hallazgos observados representan un efecto causal adverso para la salud."

Continuó: "El glifosato se ha utilizado de forma segura durante 50 años y es uno de los productos más estudiados de su tipo. Expertos de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. han revisado cientos de estudios sobre la seguridad del glifosato como parte del proceso de registro de productos y han determinado que el glifosato es seguro para su uso y no causa daños reproductivos ni al desarrollo. Ninguna autoridad reguladora en el mundo ha determinado que el glifosato cause daños reproductivos o al desarrollo."

Los productos de glifosato se pulverizan tanto en cultivos alimentarios comerciales como en jardines y jardines residenciales, según los investigadores en notas de fondo. Se han detectado residuos de glifosato en cereales, snacks y frutas y verduras frescas.

Estudios de laboratorio en animales y células han sugerido que el glifosato podría favorecer partos prematuros al desencadenar inflamación, según los investigadores.

Para estudiar más a fondo el posible vínculo, los investigadores rastrearon datos de casi 1.500 mujeres que participaron en un estudio sobre salud infantil. Las mujeres planeaban dar a luz en hospitales afiliados a NYU Langone en la ciudad de Nueva York entre 2016 y 2019.

Las mujeres proporcionaron muestras de orina en dos ocasiones durante el embarazo: una entre las semanas 4 y 17 y otra entre las semanas 18 y 25.

Niveles más altos de glifosato en orina entre las 18 y las 25 semanas se asociaron con un aumento del 35% en el riesgo de parto prematuro, incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta otros factores de riesgo.

Las mujeres preocupadas podrían limitar su exposición eligiendo cereales y productos ecológicos, dijo Herrera.

"Estos resultados subrayan la necesidad de regulaciones más estrictas para proteger la salud de las mujeres embarazadas y los bebés, dos grupos que desde hace tiempo se sabe que son especialmente vulnerables a los productos químicos en el medio ambiente", dijo el investigador principal Dr. Leonardo Trasande, profesor de pediatría en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, en un comunicado de prensa.

"Los métodos de agricultura ecológica pueden producir rendimientos competitivos, por lo que el equilibrio entre el control de malas hierbas y los riesgos para la salud a largo plazo no es tan sencillo como a menudo se plantea", dijo Trasande.

Los investigadores planean explorar exactamente cómo la exposición al glifosato podría afectar al desarrollo y al nacimiento fetal.

El movimiento Make America Healthy Again está firmemente en contra del glifosato, pero el presidente Donald Trump emitió en febrero una orden ejecutiva promoviendo la producción de este químico. El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. Unidos, Robert F. Kennedy Jr. , apoyó la orden, aunque pasó años luchando contra el glifosato como hombre de confianza en MAHA.

Más información

Penn State tiene más información sobre preocupaciones de salud relacionadas con el glifosato.

FUENTES: Nota de prensa de la NYU Grossman School of Medicine, 22 de julio de 2026; Contaminación ambiental, 14 de julio de 2026

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