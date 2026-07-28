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La argentina Solana Sierra tropezó en el inicio de la gira sobre cemento: perdió en la primera ronda del WTA 250 de Memphis

La marplatense cayó en tres sets frente a la rusa Tatiana Prozorova en su estreno en el certamen estadounidense

Solana Sierra tuvo una actuación deslucida en Memphis (Crédito: REUTERS/Edgar Su)
Solana Sierra tuvo una actuación deslucida en Memphis (Crédito: REUTERS/Edgar Su)
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En medio de una temporada con actuaciones que le permitieron consolidarse en el Top 100 del ranking mundial, Solana Sierra tropezó en su estreno en la gira norteamericana sobre canchas rápidas. La marplatense quedó eliminada en la primera ronda del WTA 250 de Memphis al caer frente a la rusa Tatiana Prozorova, número 181 de la clasificación femenina, por 6-1, 5-7 y 6-2.

La argentina, ubicada actualmente en el puesto 86 de la clasificación de la WTA, tuvo una deslucida actuación y se marchó rápido del certamen estadounidense. Prozorova dominó con autoridad el primer parcial, que resolvió por un contundente 6-1, y pese a que exhibió fisuras que le impidieron rematar el partido en sets corridos, en la tercera manga retomó el control y selló la clasificación a los octavos de final.

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El torneo de Memphis representa el comienzo de la gira norteamericana sobre cemento, un tramo clave del calendario que desembocará en el US Open, el último Grand Slam de la temporada. Para Sierra, además, significaba la oportunidad de sumar puntos importantes para afianzar su buen presente.

La argentina llegaba a Estados Unidos con la misión de dar nuevas muestras de crecimiento. Sin embargo, en esta ocasión se encontró con una inspirada Prozorova, de 22 años y quien aprovechó sus oportunidades desde el inicio. Sierra logró reaccionar en el tramo decisivo del segundo parcial, cuando su rival sacó 5-4 para cerrar el match. Allí Sol consiguió dos quiebres consecutivos y niveló el marcador. Sin embargo, no logró sostener el nivel y Prozorova se llevó un triunfo merecido.

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Más allá de la rápida despedida en Memphis, Sierra todavía tendrá nuevas oportunidades durante la gira estadounidense para recuperar el nivel sobre superficie dura antes del arribo a Nueva York. El objetivo de la marplatense será confirmar la regularidad que mostró durante los últimos meses y llegar en óptimas condiciones al último grande del año. Su próxima presentación será en el WTA 1000 de Toronto, que comienza en cinco días.

Fue el primer partido de Sierra en el circuito mayor desde principios de mes, cuando puso en aprietos a Coco Gauff, número 4 del mundo, pero no logró dar la estocada final y se quedó en la puerta de un triunfo histórico por la segunda ronda de Wimbledon.

Solana Sierra estuvo muy cerca de vencer a Coco Gauff en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Solana Sierra estuvo muy cerca de vencer a Coco Gauff en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

La marplatense, que en la edición 2025 había sorprendido con una actuación memorable en el All England que la colocó en la escena internacional, estuvo muy cerca de conseguir el triunfo más importante de su carrera. Sacó para partido, aunque no pudo rematarlo y finalmente cayó por 6-3, 3-6 y 7-6 (7), tras poco más de dos horas de juego.

Aquella derrota le impidió a Sol defender los puntos cosechados el año pasado, cuando se convirtió en la primera tenista de la historia en llegar a octavos de final como lucky loser en el Grand Slam británico. Y su ranking lo sintió: cayó del puesto 56° -el mejor de su incipiente trayectoria- al actual 86°, incluso en una buena temporada para ella, con actuaciones y triunfos resonantes en la gira europea sobre polvo de ladrillo.

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