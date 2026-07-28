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Todos los ganadores de los Premios Pinti, el galardón que distingue lo mejor del teatro comercial argentino

En una ceremonia con la conducción de Rada Aristarán desde el Teatro Colón, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) premió a las figuras y espectáculos de la cartelera porteña

El galardón impulsado por AADET tuvo su apertura con la conducción de Rada Aristarán (Video: Premios Pinti/ Eltrece)
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El Teatro Colón fue elegido para albergar la primera edición de los Premios Pinti, una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para distinguir al teatro comercial argentino, a sus figuras, sus obras y a quienés forman parte de una de las factorias más prolíficas del mundo. El elegido como maestro de ceremonia fue Rada Aristarán, quien hoy brilla en el musical Charlie y la fábrica de chocolate.

“¡Qué belleza!“, lanzó el conductor en su ingreso al imponente escenario en medio de los aplausos. ”Este premio tiene 21 categorías y entraron en competencia más de 70 obras que se presentaron en el circuito comercial de Buenos Aires entre 2025 y 2026. Esto se enmarca en más de 400 obras por semana en el circuito comercial oficial y en el alternativo", resaltó, mientras destacaba a Buenos Aires como “una capital mundial del teatro”.

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Premios PINTI Teatro Colon
Todos los ganadores de los Premios Pinti, el galardón que distingue lo mejor del teatro comercial argentino (Jaime Olivos)

A lo largo de la gala se reconoció el trabajo de artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos mediante 19 categorías competitivas. Además, el evento incorporó cuatro modalidades de premiación: las distinciones del jurado independiente, los Premios Trayectoria, los reconocimientos a los Espectáculos del Año —designados por convocatoria pública— y el Favorito del Público, que se definirá por votación abierta.

El nombre de la distinción homenajea al recordado Enrique Pinti, figura central del teatro argentino. Según los organizadores, su legado de excelencia, creatividad y compromiso con la escena es el motor de esta iniciativa.

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premios pinti
”Este premio tiene 21 categorías y entraron en competencia más de 70 obras que se presentaron en el circuito comercial de Buenos Aires entre 2025 y 2026", destacó Rada (Premios Pinti, Eltrece)

Los ganadores de los Premios Pinti

Comedia

  • Berlín, Berlín
  • La función que sale mal
  • Medida por medida (la culpa es tuya)
  • Parlamento
  • Una Navidad de Mierda
premios pinti
El imponente Teatro Colón recibió la primera edición de los Premios Pinti

Drama o comedia dramática

  • El Brote
  • Habitación Macbeth
  • Imprenteros
  • Las Hijas
  • Lo que el Río Hace

Musical

  • Annie
  • Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Cuando Frank conoció a Carlitos
  • Hairspray
  • The Opera, Locos
premios pinti
“¡Qué belleza!“, lanzó el conductor en su ingreso al imponente escenario en medio de los aplausos

Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

  • Chanta
  • El equilibrista
  • Feliz día sutottos
  • Suavecita - GANADOR
  • Un poyo rojo

Obra de autoría nacional

  • Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
  • El brote de Emiliano Dionisi
  • La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco
  • Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull
  • Pundonor de Andrea Garrote

Actriz de comedia

  • Carla Peterson - Sottovoce
  • Fernanda Metilli - Berlín Berlín
  • Lorena Vega - Sottovoce
  • Pilar Gamboa - Parlamento
  • Verónica Llinás - Una navidad de mierda
Lorena Vega actriz y ganadora del Martín Fierro series
Lorena Vega

Actor de comedia

  • Adrián Suar - Sottovoce
  • Diego Reinhold - La función que sale mal
  • Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín
  • Luis Brandoni - Quién es Quién
  • Maxi de la Cruz - Berlín Berlín

Actriz de drama o comedia dramática

  • Andrea Garrote - Pundonor
  • Julieta Zylberberg - Prima Facie
  • Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria
  • Pilar Gamboa - Las Hijas
  • Valeria Lois - La vida extraordinaria

Actor de drama o comedia dramática

  • Carlos Portaluppi - Druk
  • Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche
  • Luis Machín - La última sesión de Freud
  • Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth
  • Roberto Peloni - El brote
Mis muertos tristes
Carlos Portaluppi

Actriz en musical

  • Alejandra Perlusky – Billy Elliot
  • Alejandra Radano – Company - GANADORA
  • Belén Bilbao – Hairspray
  • Julieta Nair Calvo – Annie
  • Lizy Tagliani – Annie

Actor en musical

  • Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Fer Dente – Company
  • Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos
  • Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos
  • Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Actriz de reparto

  • Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín - GANADORA
  • Mónica Raiola – Lo que el río hace
  • Paula Kohan – Cuestión de género
  • Vane Butera – Company

Actor de reparto

  • David Masajnik – Rocky
  • Ian Ferreira – Hairspray
  • Juan Isola – El Jefe del Jefe
  • Marcelo Savignone – Berlín Berlín
  • Mariano Saborido – Lo que el río hace
Belén Bilbao la joven elegida entre 500 mujeres para protagonizar Hairspray
“Hairspray”, uno de los grandes sucesos de la actualidad

Dirección

  • Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Emiliano Dionisi – El brote
  • Fer Dente – Hairspray
  • María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace
  • Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos

Coreografía

  • Analía González – Annie
  • Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Gustavo Wons – Billy Elliot
  • Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo
  • Vanesa García Millán – Hairspray

Diseño de escenografía y/o audiovisual

  • Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
  • José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
  • Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
  • Tato Fernández – Rocky
Charlie y la fábrica de chocolate
Charlie y la fábrica de chocolate

Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

  • Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray - GANADOR
  • Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
  • Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
  • Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Diseño de iluminación, sonido y/o música original

  • Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • David Seldes (Iluminación) – Hairspray
  • Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
  • Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
  • Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky - GANADORES

Producción

  • Club Media y Olga – Hairspray
  • Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín
  • MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Preludio y RGB Entertainment – Annie
  • Preludio y RGB Entertainment – Rocky

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