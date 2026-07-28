Todos los ganadores de los Premios Pinti, el galardón que distingue lo mejor del teatro comercial argentino

El Teatro Colón fue elegido para albergar la primera edición de los Premios Pinti, una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para distinguir al teatro comercial argentino, a sus figuras, sus obras y a quienés forman parte de una de las factorias más prolíficas del mundo. El elegido como maestro de ceremonia fue Rada Aristarán, quien hoy brilla en el musical Charlie y la fábrica de chocolate.
“¡Qué belleza!“, lanzó el conductor en su ingreso al imponente escenario en medio de los aplausos. ”Este premio tiene 21 categorías y entraron en competencia más de 70 obras que se presentaron en el circuito comercial de Buenos Aires entre 2025 y 2026. Esto se enmarca en más de 400 obras por semana en el circuito comercial oficial y en el alternativo", resaltó, mientras destacaba a Buenos Aires como “una capital mundial del teatro”.
PUBLICIDAD
A lo largo de la gala se reconoció el trabajo de artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos mediante 19 categorías competitivas. Además, el evento incorporó cuatro modalidades de premiación: las distinciones del jurado independiente, los Premios Trayectoria, los reconocimientos a los Espectáculos del Año —designados por convocatoria pública— y el Favorito del Público, que se definirá por votación abierta.
El nombre de la distinción homenajea al recordado Enrique Pinti, figura central del teatro argentino. Según los organizadores, su legado de excelencia, creatividad y compromiso con la escena es el motor de esta iniciativa.
PUBLICIDAD
Los ganadores de los Premios Pinti
Comedia
- Berlín, Berlín
- La función que sale mal
- Medida por medida (la culpa es tuya)
- Parlamento
- Una Navidad de Mierda
Drama o comedia dramática
- El Brote
- Habitación Macbeth
- Imprenteros
- Las Hijas
- Lo que el Río Hace
Musical
- Annie
- Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Cuando Frank conoció a Carlitos
- Hairspray
- The Opera, Locos
Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
- Chanta
- El equilibrista
- Feliz día sutottos
- Suavecita - GANADOR
- Un poyo rojo
Obra de autoría nacional
- Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
- El brote de Emiliano Dionisi
- La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco
- Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull
- Pundonor de Andrea Garrote
Actriz de comedia
- Carla Peterson - Sottovoce
- Fernanda Metilli - Berlín Berlín
- Lorena Vega - Sottovoce
- Pilar Gamboa - Parlamento
- Verónica Llinás - Una navidad de mierda
Actor de comedia
- Adrián Suar - Sottovoce
- Diego Reinhold - La función que sale mal
- Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín
- Luis Brandoni - Quién es Quién
- Maxi de la Cruz - Berlín Berlín
Actriz de drama o comedia dramática
- Andrea Garrote - Pundonor
- Julieta Zylberberg - Prima Facie
- Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria
- Pilar Gamboa - Las Hijas
- Valeria Lois - La vida extraordinaria
Actor de drama o comedia dramática
- Carlos Portaluppi - Druk
- Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche
- Luis Machín - La última sesión de Freud
- Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth
- Roberto Peloni - El brote
Actriz en musical
- Alejandra Perlusky – Billy Elliot
- Alejandra Radano – Company - GANADORA
- Belén Bilbao – Hairspray
- Julieta Nair Calvo – Annie
- Lizy Tagliani – Annie
Actor en musical
- Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Fer Dente – Company
- Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Actriz de reparto
- Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín - GANADORA
- Mónica Raiola – Lo que el río hace
- Paula Kohan – Cuestión de género
- Vane Butera – Company
Actor de reparto
- David Masajnik – Rocky
- Ian Ferreira – Hairspray
- Juan Isola – El Jefe del Jefe
- Marcelo Savignone – Berlín Berlín
- Mariano Saborido – Lo que el río hace
Dirección
- Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Emiliano Dionisi – El brote
- Fer Dente – Hairspray
- María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace
- Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos
Coreografía
- Analía González – Annie
- Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Gustavo Wons – Billy Elliot
- Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo
- Vanesa García Millán – Hairspray
Diseño de escenografía y/o audiovisual
- Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
- José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
- Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
- Tato Fernández – Rocky
Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje
- Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray - GANADOR
- Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
- Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
- Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Diseño de iluminación, sonido y/o música original
- Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- David Seldes (Iluminación) – Hairspray
- Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
- Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
- Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky - GANADORES
Producción
- Club Media y Olga – Hairspray
- Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín
- MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Preludio y RGB Entertainment – Annie
- Preludio y RGB Entertainment – Rocky
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD