El galardón impulsado por AADET tuvo su apertura con la conducción de Rada Aristarán (Video: Premios Pinti/ Eltrece)

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El Teatro Colón fue elegido para albergar la primera edición de los Premios Pinti, una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para distinguir al teatro comercial argentino, a sus figuras, sus obras y a quienés forman parte de una de las factorias más prolíficas del mundo. El elegido como maestro de ceremonia fue Rada Aristarán, quien hoy brilla en el musical Charlie y la fábrica de chocolate.

“¡Qué belleza!“, lanzó el conductor en su ingreso al imponente escenario en medio de los aplausos. ”Este premio tiene 21 categorías y entraron en competencia más de 70 obras que se presentaron en el circuito comercial de Buenos Aires entre 2025 y 2026. Esto se enmarca en más de 400 obras por semana en el circuito comercial oficial y en el alternativo", resaltó, mientras destacaba a Buenos Aires como “una capital mundial del teatro”.

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Todos los ganadores de los Premios Pinti, el galardón que distingue lo mejor del teatro comercial argentino (Jaime Olivos)

A lo largo de la gala se reconoció el trabajo de artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos mediante 19 categorías competitivas. Además, el evento incorporó cuatro modalidades de premiación: las distinciones del jurado independiente, los Premios Trayectoria, los reconocimientos a los Espectáculos del Año —designados por convocatoria pública— y el Favorito del Público, que se definirá por votación abierta.

El nombre de la distinción homenajea al recordado Enrique Pinti, figura central del teatro argentino. Según los organizadores, su legado de excelencia, creatividad y compromiso con la escena es el motor de esta iniciativa.

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”Este premio tiene 21 categorías y entraron en competencia más de 70 obras que se presentaron en el circuito comercial de Buenos Aires entre 2025 y 2026", destacó Rada (Premios Pinti, Eltrece)

Los ganadores de los Premios Pinti

Comedia

Berlín, Berlín

La función que sale mal

Medida por medida (la culpa es tuya)

Parlamento

Una Navidad de Mierda

El imponente Teatro Colón recibió la primera edición de los Premios Pinti

Drama o comedia dramática

El Brote

Habitación Macbeth

Imprenteros

Las Hijas

Lo que el Río Hace

Musical

Annie

Charlie y la Fábrica de Chocolate

Cuando Frank conoció a Carlitos

Hairspray

The Opera, Locos

“¡Qué belleza!“, lanzó el conductor en su ingreso al imponente escenario en medio de los aplausos

Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta

El equilibrista

Feliz día sutottos

Suavecita - GANADOR

Un poyo rojo

Obra de autoría nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi

El brote de Emiliano Dionisi

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

Pundonor de Andrea Garrote

Actriz de comedia

Carla Peterson - Sottovoce

Fernanda Metilli - Berlín Berlín

Lorena Vega - Sottovoce

Pilar Gamboa - Parlamento

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

Lorena Vega

Actor de comedia

Adrián Suar - Sottovoce

Diego Reinhold - La función que sale mal

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Luis Brandoni - Quién es Quién

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín

Actriz de drama o comedia dramática

Andrea Garrote - Pundonor

Julieta Zylberberg - Prima Facie

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Pilar Gamboa - Las Hijas

Valeria Lois - La vida extraordinaria

Actor de drama o comedia dramática

Carlos Portaluppi - Druk

Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche

Luis Machín - La última sesión de Freud

Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth

Roberto Peloni - El brote

Carlos Portaluppi

Actriz en musical

Alejandra Perlusky – Billy Elliot

Alejandra Radano – Company - GANADORA

Belén Bilbao – Hairspray

Julieta Nair Calvo – Annie

Lizy Tagliani – Annie

Actor en musical

Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Fer Dente – Company

Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos

Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos

Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Actriz de reparto

Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín - GANADORA

Mónica Raiola – Lo que el río hace

Paula Kohan – Cuestión de género

Vane Butera – Company

Actor de reparto

David Masajnik – Rocky

Ian Ferreira – Hairspray

Juan Isola – El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone – Berlín Berlín

Mariano Saborido – Lo que el río hace

“Hairspray”, uno de los grandes sucesos de la actualidad

Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Emiliano Dionisi – El brote

Fer Dente – Hairspray

María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace

Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos

Coreografía

Analía González – Annie

Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons – Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo

Vanesa García Millán – Hairspray

Diseño de escenografía y/o audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

Charlie y la fábrica de chocolate

Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray - GANADOR

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Diseño de iluminación, sonido y/o música original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky - GANADORES

Producción

Club Media y Olga – Hairspray

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Preludio y RGB Entertainment – Annie

Preludio y RGB Entertainment – Rocky