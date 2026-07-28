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La nueva directora de Tate conoce sus días de gloria: ¿Podrá revivirlos?

Jessica Morgan estuvo en la Tate antes del Brexit, la pandemia y los drásticos recortes en el ámbito de las artes. Su labor en la Dia Art Foundation desde entonces sugiere que su nombramiento es una apuesta optimista para el grupo museístico británico

Una mujer con vestido oscuro sin mangas sostiene un micrófono. Un público desenfocado ocupa el primer plano. De fondo, un gran ventanal y cortinas celestes
Jessica Morgan se prepara para asumir como la nueva directora de los museos y galerías Tate
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Mientras Jessica Morgan se prepara para asumir como la nueva directora de los museos y galerías Tate, su conocimiento de Tate como una institución querida —y singularmente británica—, combinado con una capacidad de recaudación de fondos desarrollada en Estados Unidos, donde hay notablemente más dinero privado disponible, son grandes activos. También es una de las favoritas de los artistas.

“Ella toma en serio a las audiencias sin ser cínica ni sensacionalista”, dijo la artista Rosalind Nashashibi, quien fue parte del consejo de Tate entre 2022 y 2026, en una entrevista. “Es la persona ideal para este momento”.

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Lo que hoy se considera “el presente” es un panorama muy diferente en las artes en comparación con 2014, cuando Morgan dejó un puesto de curadora en Tate para mudarse a Estados Unidos y convertirse en directora de la Dia Art Foundation. El Brexit aún no había ocurrido, mucho menos la pandemia de Covid-19, y los efectos de la crisis financiera de 2008 quizá todavía no habían alcanzado sus peores consecuencias, entre ellas los recortes masivos al sector cultural.

Jessica Morgan, directora de la Dia Art Foundation, ahora estará al frente de los Museos Tate
Jessica Morgan, directora de la Dia Art Foundation, ahora estará al frente de los Museos Tate (Crédito: Tony Cenicola / The New York Times)

Mirando hacia atrás, la primera década de los 2000 parece una época más optimista y segura para el arte y los museos en Gran Bretaña, como en otros lugares. Morgan, de 57 años, quien estuvo previamente en Tate entre 2002 y 2014, podría devolver parte de esa energía a su antiguo lugar de trabajo en Londres, donde es muy recordada.

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En enero, cuando asuma la dirección de Tate —la red de museos más grande de Gran Bretaña, con dos sedes principales en Londres y sucursales regionales en Liverpool y St. Ives—, Morgan enfrentará muchos de los desafíos que hoy afrontan las instituciones culturales en Reino Unido y en todo el mundo.

Recortes en la financiación pública. Debates sobre la ética de las alianzas corporativas y la filantropía privada. Disputas políticas sobre el papel de la cultura en el presente y su responsabilidad frente al pasado. Aumento de los costos operativos y del precio de las entradas durante una crisis del costo de vida. Y bajo ánimo del personal ante disputas internas por la congelación salarial.

Tate Modern, Londres
Tate Modern, Londres

Su gestión en Dia, donde logró una recaudación de fondos destacada, supervisó la expansión física de la institución y amplió de forma discreta la comprensión, a veces limitada, del arte minimalista, demuestra que entiende la amplitud de visión que requiere un director. En sus años previos en Tate, incorporó obras de cerca de 100 nuevos artistas a la colección permanente y curó diversas exposiciones que recibieron elogios de la crítica y, en ocasiones, fueron provocadoras. (Todavía se habla de “These Associations” de Tino Sehgal, una instalación en vivo que programó en 2012 y que atrajo a más de 1,5 millones de visitantes).

Morgan mantuvo este compromiso con el cambio durante su etapa en Dia, sumando a artistas como Steve McQueen, Tehching Hsieh y Lee Ufan al repertorio minimalista, y adquiriendo piezas históricas como “Sun Tunnels” (1973-76) de Nancy Holt, la primera obra de land art de una mujer en la colección de la institución. También supervisó una exposición de artistas mujeres que debe sumarse a los repertorios en crecimiento de esos movimientos.

Aunque aún no se inauguró, también impulsó un nuevo proyecto junto a la arquitecta paisajista Sara Zewde para crear formas escultóricas de tierra que reorienten el flujo de agua en la propiedad de Dia Beacon, que —como ocurre en otras partes del mundo— enfrenta el aumento del nivel del agua y tormentas cada vez más intensas. Esto será una señal positiva para los integrantes del Gallery Climate Coalition, en el que Tate participa activamente.

El frente de la Tate Britain iluminada por la artista Chila Kumari Burman en 2020 (REUTERS/Peter Nicholls)
El frente de la Tate Britain iluminada por la artista Chila Kumari Burman en 2020 (REUTERS/Peter Nicholls)

Tate será un escenario más grande para Morgan, pero el recorte salarial al pasar de Dia será considerable: las instituciones británicas solo pueden ofrecer sueldos mucho más bajos que sus pares estadounidenses. (Aunque vale aclarar: el salario de casi 300.000 dólares de la anterior directora de Tate la ubicaba entre el 1% de mayores ingresos en Gran Bretaña).

Aun así, Morgan asume con entusiasmo el liderazgo de una institución que describió en el comunicado de Tate como “indudablemente la principal institución mundial de arte moderno y contemporáneo internacional y de arte británico, que lidera el sector a través de su colección y programa de exposiciones”.

Exceptuando a algunos medios británicos que suelen ser cautelosos ante los cambios, la mayoría de las reacciones al nombramiento de Morgan han sido positivas, dándole la bienvenida como una directora capaz de adaptarse a distintos roles y aportar algo nuevo a una institución a veces difícil de manejar. La pérdida de Dia es una ganancia para Gran Bretaña: un nombramiento estimulante, astuto y —fundamentalmente— optimista para el panorama cultural del país.

Fuente: The New York Times

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